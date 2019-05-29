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Все про:Міноборони (2588) розвідка (1395)

 Окупанти стягують до передової на Донбасі групи танків, по 3-4 одиниці в кожній, - ГУР

Російське окупаційне командування активізувало підготовку артилерійських, мінометних і танкових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник.

Так, за даними української розвідки, з 27 травня ц.р. на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях триває інтенсивна підготовка артилерійських підрозділів, у т.ч. з проведенням стрільб зі 122-мм артилерійських систем. При цьому противник обладнує нові артилерійські вогневі позиції, що є прямим порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційне командування на Донбасі посилило антиукраїнську пропаганду, - ГУР

"Також окупанти створюють та приховано розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків, по 3-4 одиниці в кожній.

Окрім того, зросла кількість раптових перевірок готовності до дій за призначенням артилерійських, мінометних і танкових підрозділів російських окупаційних військ, з їхнім розгортанням на бойових позиціях", - повідомив Мотузяник із посиланням на інформацію ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129500
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро будут новые видео с жаренными бурятами... Оккупанты подтягивают к передовой на Донбассе группы танков по 3-4 единицы в каждой, - ГУР - Цензор.НЕТ 3806
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ДЖАВЕЛИНЫ В ПОМОЩЬ! ПОРА ПРИШЛА СДУТЬ С НИХ ПЫЛЬ!!!
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инфа про танки из разряда: "Одна бабка сказала"?
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Їм розвідка донесла, що Зєлєнскій на передову приїхав. Запізнилися, "шахтьори", не вірили, що таке можливо.
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зеленский же хотел мирные переговоры с РФ

вот танчики едут на мирные переговоры
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Скоро будут новые видео с жаренными бурятами... Оккупанты подтягивают к передовой на Донбассе группы танков по 3-4 единицы в каждой, - ГУР - Цензор.НЕТ 3806
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А кто же за них радоваться теперь будет? КоБЗДОн же здох...
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ДЖАВЕЛИНЫ В ПОМОЩЬ! ПОРА ПРИШЛА СДУТЬ С НИХ ПЫЛЬ!!!
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можно только сдуть пыль с "надлишкового майна ЗСУ для продажу". И не больше!
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В чому проблема? Чи Джевелiни пан Петро теж в аренду брав за свiй кошт?
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Жара начинается, в танчиках кондеров нет. Будут и без ПТУРов жариться, а ночью старьё Т-72 слепое, прицельный огонь максимум на 900 м с подсветкой (на что никто не пойдет, т.к. это самоубийство). Скорее это поддержание духа сепаров и моральное давление на ВСУ, чем реальное усиление противника (все таки рев двигателя танка внушителен).
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Там посадок дохрена. ИК у них активные. Тепловизоры редко. Опасно, что целеуказатель в ДРГ будет с "тепликом".
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Та не кіпішуйте! Це вони підвозять результати рехверендумів та опитувань з окупованих територій!
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Жаль что там передовой одни украинцы. Похоже это единственный способ заработать в ЛНР и ДНР. С зарплатами в 3000-4000 тысячи рублей куда податься молодым парням? Только в ополчение.
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На передовой?!! Местные в хозвзодах служат да на рембазах. Это только в РашкаТВ передок весь из "местных".
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И кто же там воюет на передовой коли не местные? Русские воевать боятся, тем более безо всяких перспектив признания этих территорий со стороны РФ.
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А кто воевал в Корее? Вьетнаме? Египте? Сирии? Алжире и т.п.?
Наверное, марсиане.....
Это ж марсиан захоранивают в Рашке за счет министерства обороны, не иначе!
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Можете конечно верить в то, что ВСУ там убивает российских офицеров, но это далеко от действительности. Легко по любым украинским источникам убедиться в том, что почти все погибшие - это местные. Хотя небольшой процент русских там есть. Они тоже заработать приехали. В ополчении платят больше, чем продавцу в каком-нибудь усть-зажопинске.
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ага, такой небольшой, что в мирное время Помойка засекретила потери в армии!
Это ж вчерашний шахтер "впервые" берет в руки ПЗРК и с первого выстрела сшибает самолеты! Это ж парикмахер садится за пульты машины РЭБ и за 10 минут постигает то, чему в училище учат года три!
У меня старики живут в Луганске. Не рассказываете мне про ихтамнетов.
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