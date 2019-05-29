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Все про:вето (57) Грузія (514) Єльченко (164) Росія (17274) Радбез ООН (331)

 Україна і Грузія хочуть обмежити Росії право вето в Радбезі ООН

Київ і Тбілісі пропонують обмежити застосування права вето в Радбезі ООН в разі, якщо один з його постійних членів є стороною конфлікту.

Лист із відповідною пропозицією вони надіслали співголовам міжурядових переговорів щодо реформування Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Право вето має бути обмежене, коли постійний член є стороною конфлікту або ситуації, що перебуває на розгляді, і через конфлікт інтересів не може неупереджено брати участь у голосуванні", - йдеться в зверненні двох країн.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко наголосив, що обмеження права вето є ключовим елементом позиції України щодо реформи ООН і Ради безпеки.

"Кому як не Україні знати, до чого може призвести зловживання постійним членом Радбезу ООН правом вето. Згадаємо заблоковані Росією проекти резолюцій про територіальну цілісність України або створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів, пов’язаних зі збиттям малайзійського літака МН17. Є й інші нещодавні ганебні випадки – Солсбері, Сирія. Застосування зацікавленою стороною права вето призводить до паралізації роботи ключового безпекового майданчика світу, його здатності оперативно відреагувати на загрозу міжнародному миру і безпеці", - зазначив український дипломат.

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Єльченко також додав, що без реального реформування інституту права вето розмови про будь-яку реформу ООН є несерйозними.

"Нам приємно, що таку позицію поділяють і інші держави. Спільне із Грузією звернення матиме додаткову політичну вагу на подальших переговорах", - підсумував постпред України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129499
 
   
 Топ коментарі
 
Страна агрессор не должна иметь голоса .Хотя о чем В прошлом столетии Парашу удалили из лиги наций .История не чему не учит.
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Страна агрессор не должна иметь голоса .Хотя о чем В прошлом столетии Парашу удалили из лиги наций .История не чему не учит.
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Напревеликий жаль і українців історія нічому не вчить.Наприклад,гетьман Сагайдачний мав шанс знищити столицю московії в 1618 році до тла,але чомусь передумав.кацапи нам за цемститимуться споконвічно. Україна і Грузія хочуть обмежити Росії право вето в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 558
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Але нам таки прийдеться знищити хочемо ми цього чи ні те недолуге штучне утворення "расістськая фєдєрація" В іншому випадку вони нам жити нормально ще довго не дадуть.
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Зе скажи люди которые борются против орков не заслуживают гражданство? чем Саакашвили особенный " Киеве под здание Администрации президента пришли представители различных добровольческих батальонов, воевавшие на Донбасса

По предварительным данным, собравшиеся настаивают на встрече с президентом Владимиром Зеленским и требуют предоставления украинского гражданства иностранцам-участникам АТО.

В частности, в митинге участвуют экс-бойцы Азова и Айдара. Как говорят митингующие, акция носит мирный характер. Среди претендующих на украинское гражданство - гражданин Афганистана, граждане России и Беларуси.

К участникам акции протеста вышли представители Администрации президента. Они выслушали пожелания добробатовцев и пообещали донести информацию до главы государства"
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Нужно вААЩе козлорылых вышвырнуть из ООН! Украина и Грузия хотят ограничить России право вето в Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 9319
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мало-помалу, а процесс, таки, набирает обороты.
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Предлогать и хотеть можно что угодно, никто не запрещает.
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Етот..... запрет должен сделать мир не только Грузия и Украина .....кацапи делают ,что им хочется и мир слепой,глухой и играет в игрушки.....почему Україна і Грузія хочуть обмежити Росії право вето в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 8732 нет трибунала на нарушение границ Украини ......тоже самое ,что пришли к Путину в дом и видворили на улицу так он сделал с Кримом и Донбасом нет законов........ Україна і Грузія хочуть обмежити Росії право вето в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 5915
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Смешно, ничего не будет, пять постоянных членов Совбеза имеют свой интерес почти во всех геополитических конфликтах, кто тогда вообще будет принимать решения? Это станет новой точкой противостояния или торгов.
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