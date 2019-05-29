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Все про:виборчий закон (70) комітет (172) Ємець (70)

 Профільний комітет рекомендує Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу

Парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендує Верховній Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат з фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

"Виборчий кодекс (автори Андрій Парубій, Олександр Черненко, Леонід Ємець) пройшов комітет! 18 голосів "за". Тепер він у сесійній залі. Або візьмемо, або дізнаємося за прізвищами, хто наобіцяв відкриті списки і збрехав. До виборів дізнаємося", - написав Ємець.

Профільний комітет рекомендує Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу 01

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При цьому народний депутат фракції Партії "Блок Петра Порошенка", Голова підкомітету з питань виборів та референдумів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя Олександр Черненко заявив після засідання, що Комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту розглянути у другому читанні проект Виборчого Кодексу, реєст.№ №3112-1, наступного тижня, повідомляє прес-служба БПП.

"Крім того, Комітет не ухвалював жодного рішення щодо кожної із чотирьох тисяч поправок, бо тоді роботу потрібно продовжити ще на два тижні. Тому таблиця з поправками передається на розгляд сесійної зали і вже наступного тижня Виборчий кодекс почне розглядатися в пленарній залі", - сказав Черненко.

Він нагадав, що до Виборчого кодексу було подано 4307 поправок.

"Але, оскільки Комітет не визначився щодо жодної поправки, ВР буде розглядати їх у залі. Будемо сподіватися, що деякі автори самі відкличуть поправки. Це точно буде не один пленарний тиждень. Крім того, робоча група запропонувала ще 387 поправок до Кодексу. У нас є два пленарні тижні в червні і два пленарні тижні в липні, встигнути можна", - додав Черненко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129497
 
   
 Топ коментарі
 
Вот что роспуск животврпяший делает! Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса - Цензор.НЕТ 7217
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Осталось стадо загнать в стойло собрать депутатов в сессионном зале
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Да. Очень хотелось бы видеть уже до выборов, чтобы мрази которые против выборов и за партийный цирк со списками больше депутатами не стали.
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ахахахах, аж 18 голосов они набрали, а проголусует меньше 18
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Осталось стадо загнать в стойло собрать депутатов в сессионном зале
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Бігають,шукають собі нову роботу,немає коли на засіданнях Ради сидіть.
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Профільний комітет рекомендує Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу - Цензор.НЕТ 6270запоминайте новые лица)) агитация началась.
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Времени на принятие поправок скорее всего не хватит, да и Рада уже в полурабочем состоянии.
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забавно что за открытые списки топит как раз Парубий
- выполняет то что обещал зеленский но че-то "забыл")
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выключи CAPS-LOCK!!) херню постоянно несешь большими буквами))
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А навіщо президент, який обіцяв виборцям знищити стару систему, йде із цією системою на компроміс????
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У окружного суда Киева уже спросили разрешение?
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Да. Очень хотелось бы видеть уже до выборов, чтобы мрази которые против выборов и за партийный цирк со списками больше депутатами не стали.
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