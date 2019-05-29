 Профільний комітет рекомендує Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат з фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

"Виборчий кодекс (автори Андрій Парубій, Олександр Черненко, Леонід Ємець) пройшов комітет! 18 голосів "за". Тепер він у сесійній залі. Або візьмемо, або дізнаємося за прізвищами, хто наобіцяв відкриті списки і збрехав. До виборів дізнаємося", - написав Ємець.

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При цьому народний депутат фракції Партії "Блок Петра Порошенка", Голова підкомітету з питань виборів та референдумів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя Олександр Черненко заявив після засідання, що Комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту розглянути у другому читанні проект Виборчого Кодексу, реєст.№ №3112-1, наступного тижня, повідомляє прес-служба БПП.

"Крім того, Комітет не ухвалював жодного рішення щодо кожної із чотирьох тисяч поправок, бо тоді роботу потрібно продовжити ще на два тижні. Тому таблиця з поправками передається на розгляд сесійної зали і вже наступного тижня Виборчий кодекс почне розглядатися в пленарній залі", - сказав Черненко.

Він нагадав, що до Виборчого кодексу було подано 4307 поправок.

"Але, оскільки Комітет не визначився щодо жодної поправки, ВР буде розглядати їх у залі. Будемо сподіватися, що деякі автори самі відкличуть поправки. Це точно буде не один пленарний тиждень. Крім того, робоча група запропонувала ще 387 поправок до Кодексу. У нас є два пленарні тижні в червні і два пленарні тижні в липні, встигнути можна", - додав Черненко.