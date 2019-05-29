 Президент Зеленський здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня, - АП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Президента.
Заплановані зустрічі Глави держави з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.
Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерами інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/03/100301_brus_yanuk_voropaev_is
Твои "дела" это - врать?
клоунапрезидента Украины по Европе
Но, если чо думаешь в Брюсселе не найдется сштатного рояля или на крайняк пианино с фортепиано?
Президент едет в Европу по приглашению , что вас лично не устраивает ?
Корнет Оболенский с поручиком Голициным бухают в ресторане на Елисейских полях.
- Поручик, а давайте залезем на этот белый рояль и насрем в него.
- Что Вы, корнет! Здесь же не Россия. Не поймут. Французишки... Дикие люди... Скоты!...
Это не мы...это наши фантомы теперь пишут на форуме....
галюники?
Зебеням смотреть обязательно.....
"Шута не примут на международной арене"
"Украину ждет полная изоляция от мира и возврат в рашку"
тільки про що? про партітуру для роялю та двох цюцюрок?
Пусть теперь Владимир Александрович получит.
Слишком хорошо вам жилось при Петре Алексеевиче, нужно было еще в 2014 дефолт объявить, тогда популяция ЗЕбилов значительно бы сократилась за счет естественной убыли (от недокормицы) оной.
Но лучше поздно, чем никогда.
Бегать хорошо умеете?
https://www.occrp.org/.../9794-ukraine-zelenskiy-names...
Проект по розслідуванню корупції і організованної злочинності.
Міжнародна організація «Проект по розслідуванню корупції і організованної злочинності.» опублікувала в дайджесті новин повідомлення про Президента України Володимира Зеленського.
«Це призначення виглядає дуже погано ", - сказав Адріан Каратницький, член Атлантичної ради, посилаючись на вибір Зеленського Богдана в якості голови своєї адміністрації.
Деякі вважають його вибір своєї адміністрації , особливо Богдан, надзвичайно підозрілим, оскільки більшість з них є близькими партнерами і друзями. Сергій Шефір, тепер перший помічник Зеленського, є давнім діловим партнером і другом. Сергій Трофімов раніше був виконавчим продюсером телевізійної студії Зеленського «Квартал 95». Друг дитинства Зеленського Іван Баканов, який керував виборчим штабом Зеленського, зараз є першим заступником начальника Служби безпеки України, СБУ.
Однак призначення Богдана викликало найбільшу кількість полемічних зауважень. Він вже давно є адвокатом Коломойського, людина, яка нібито вкрала 5,5 мільярдів доларів з третього за величиною банку України, а потім покинула країну, переховуючись в Швейцарії та Ізраїлю. Призначення Богдана дає підстави для підозр, що потрапили в міжнародні засоби масової інформації, що Зеленський близький до Коломойського і може бути його маріонеткою.«
https://ze.live/
и попробуй хоть раз подумать.