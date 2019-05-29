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Все про:Брюссель (168) візит (643) Зеленський (1476) НАТО (1991) Євросоюз (2482)

 Президент Зеленський здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня, - АП

4-5 червня відбудеться робочий візит Президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО в Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Президента.

Заплановані зустрічі Глави держави з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського запросили в Канаду 2 липня, - посол Ващук

Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерами інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": План поїздок Зеленського заповнений на найближчі місяці, - заступник глави АП Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129493
 
 
 Топ коментарі
 
начинаются гастроли клоуна президента Украины по Европе Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 135
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Главное чтобы ноты не перепутал. И чтобы крышка пианины не захлопнулась в самый ответственный момент.
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Удачи !
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Главное чтобы ноты не перепутал. И чтобы крышка пианины не захлопнулась в самый ответственный момент.
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Думаєте, що то все-таки гастролі? 😊 Якщо друкували афіші, то тоді справді гастролі.
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Я ні на шо не натякую, але нагадайте-но мені, куди був перший візит Януковича? Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 6244
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на расею .
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"Президент Віктор Янукович під час свого першого закордонного візиту, який він здійснює до Брюсселя, назвав пріоритетом своєї зовнішньої політики інтеграцію до ЄС та покращення стосунків з Росією"
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/03/100301_brus_yanuk_voropaev_is
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**** винторогая , ты еше писать умеешь ?
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на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь, "некацап" ты наш?
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Я знаю шо вас ****** нанимают из бывших журнашлюх .
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Зассал. Предсказуемо. Держи талончик, лахта, и не кашляй: ветер с Финского залива в начале лета бывает коварным. Принимай для профилактики бояру, она полезная. Президент Зеленський здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня, - АП - Цензор.НЕТ 1524
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Не, ну "натякУй, натякУй" Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 4571 Не лезь не свои дела, белорус
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А необходимо врать, что первый зарубежный визит убийцы-Януковича не был в Брюссель?
Твои "дела" это - врать?
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А как ты догадался!? Ты - страшный человек, ума нет, а словами сыплешь.
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тебе, зрадофилу, все не так.. куда бы он не поехал..
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Зерада, чтобы стать зрадой "порохоботам" необходимо раз 50 вниз головой свалиться с дуба и то не факт.
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вы, порохо$рань, везде зраду ищите, мастера в этом. даже в цвете рубашки Зеленского..
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До рубашки ещё не дошли, пока задержались на эбонитовых дубинках, немецкой порноактрисе , крышке рояля, бывшем автомобиле Коломойского и бывшем телохранителе Коломойского. Но уже переходим на "новые лица" со двора Зе.
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голубую рубашку вы вчера целый день обсуждали и конечно это была очередная зрада
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начинаются гастроли клоуна президента Украины по Европе Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 135
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Хрущёв бил ботинком по трибуне,а Зе пуем по роялю😂
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Рояль дорого с собой возить, я думаю обойтеся и ямахой
Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 8501
Но, если чо думаешь в Брюсселе не найдется сштатного рояля или на крайняк пианино с фортепиано? Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 5934
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кстате есть тут у меня идейка по поводу музыкальных инструментов. Щас зафотошоплю, хотя может уже и было.
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Вы ж раньше были нормальным человеком, как получилось, что вы присоединились к соевому стаду? Это плоская шутка, которую будете вечно пользовать? Это был эстрадный номер, смешной к тому же. По сравнению с казнокрадством и воровством всукроборонпроме просто пуританский.
Президент едет в Европу по приглашению , что вас лично не устраивает ?
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Первый визит после избрания был в Турцию, это будет второй половине зарубежный визит
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Быдлота козломордо- шокаладная беснуеся .
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мастурбирует... Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 1706 достал дефицитный портрет зю и...
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настолько туп что своего ни чего не придумаешь?
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Тобто говорити про рояль тупість, а грати на ньому членом - це інтелектулні розваги. Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 3954
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Париж. Эмиграция.
Корнет Оболенский с поручиком Голициным бухают в ресторане на Елисейских полях.
- Поручик, а давайте залезем на этот белый рояль и насрем в него.
- Что Вы, корнет! Здесь же не Россия. Не поймут. Французишки... Дикие люди... Скоты!...
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нах ты мне нужен чтоб тебе что то обьяснять,ты исчезнешь после парламенских выборов как порошенко .(вор в далеком прошлом и в настоящем-во де інтелектулні розваги.
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Да мы все уже давно исчезли...еще 21 апреля ( вы же сами об этом верещали)...ты не заметил....??

Это не мы...это наши фантомы теперь пишут на форуме....
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Мы это те о которых ты выше писал...которые исчезнут после парламентских выборов.... Президент Зеленський здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня, - АП - Цензор.НЕТ 2165 а нас уже давно нет.....
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Нас можно увидеть на Цензоре, только прибывая в наркотическом угаре. На самом деле нас нет...и не было. Президент Зеленський здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня, - АП - Цензор.НЕТ 1592 Мы - это кажущееся отражение кажущейся луны.(С)
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Вот ссылка на хороший сайт....https://ze.live/
Зебеням смотреть обязательно.....
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Я тебя суку споймаю .
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Блох у себя для начала вылови....спойматель ты наш.....
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Навіщо ці умовності, ригалії??? вовчик жеж просив по простому... пишіть зє-шмаркля поїхала туди, або сюди... чи зовсім просто - шмаркля...
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"С клоуном никто не станет разговаривать"
"Шута не примут на международной арене"
"Украину ждет полная изоляция от мира и возврат в рашку"

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А хто сказав, що цирк буває тільки стаціонарний? Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 5030
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та будуть, будуть! не бомби
тільки про що? про партітуру для роялю та двох цюцюрок?
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У Украины есть только два возможных пути: выполнение всех требований МВФ (то есть переход под внешнее управление, при котором ЗЕбеня становится орнаментальным украшением) или дефолт, и, как результат дефолта, сметание ссаными тряпками "коземанды"(С). Если честно, то как-то совершенно фиолетово, по какому пути предпочтет пойти "*********"(С).
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То есть вот в какую задницу завели Украину Порошенко и его команда.
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Петру Алекссевич кредиты давали.
Пусть теперь Владимир Александрович получит.
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Если Ляксеичу давали кредиты на таких условиях, что сейчас возможно или внешнее управление, или дефолт - то таки Лексеич виноват что их брал.
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Совершенно с Вами согласна!
Слишком хорошо вам жилось при Петре Алексеевиче, нужно было еще в 2014 дефолт объявить, тогда популяция ЗЕбилов значительно бы сократилась за счет естественной убыли (от недокормицы) оной.
Но лучше поздно, чем никогда.
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Я так понимаю, что вам ссаные тряпки как-то душевно ближе, привычнее.
Бегать хорошо умеете?
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А обіцяв стояти на колінах перед путіним Президент Зеленский осуществит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня, - АП - Цензор.НЕТ 9766
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Как там Троещина :, Животное ?
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"Жрать захочешь - не так раскорячишься" - так в народе говорят.
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В администрации Порошенко напоследок телевизоры сп*здили😁
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Меркель побрезговала эти "темным человечком" и отправила на коллективный досмотр в Брюссель.. После такого - не удивительно.

https://www.occrp.org/.../9794-ukraine-zelenskiy-names...
Проект по розслідуванню корупції і організованної злочинності.
Міжнародна організація «Проект по розслідуванню корупції і організованної злочинності.» опублікувала в дайджесті новин повідомлення про Президента України Володимира Зеленського.
«Це призначення виглядає дуже погано ", - сказав Адріан Каратницький, член Атлантичної ради, посилаючись на вибір Зеленського Богдана в якості голови своєї адміністрації.

Деякі вважають його вибір своєї адміністрації , особливо Богдан, надзвичайно підозрілим, оскільки більшість з них є близькими партнерами і друзями. Сергій Шефір, тепер перший помічник Зеленського, є давнім діловим партнером і другом. Сергій Трофімов раніше був виконавчим продюсером телевізійної студії Зеленського «Квартал 95». Друг дитинства Зеленського Іван Баканов, який керував виборчим штабом Зеленського, зараз є першим заступником начальника Служби безпеки України, СБУ.
Однак призначення Богдана викликало найбільшу кількість полемічних зауважень. Він вже давно є адвокатом Коломойського, людина, яка нібито вкрала 5,5 мільярдів доларів з третього за величиною банку України, а потім покинула країну, переховуючись в Швейцарії та Ізраїлю. Призначення Богдана дає підстави для підозр, що потрапили в міжнародні засоби масової інформації, що Зеленський близький до Коломойського і може бути його маріонеткою.«
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Посмотрим реакцию политиков на нашего президента. Хотелось бы положительную, а не снисходительную.
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Положительная будет... На такого грех не положить.
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В принципе правильный визит........да и вопросы актуальные.........
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Читая комментарии, понимаешь, как тяжело будет новоизбранному Президенту Украины... Сколько же клинических идиотов и нанятых троллей лузера порошенко льют на него грязи, это мерзко.
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Помоги новоизбранному, сдай золотой зуб или почку, Бене нужно выложить спонсорам 2 миллиарда баксов за Приват и инвестицию в проект "президент из полена"(С Беня).
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Порошенко ты видимо уже помог, мозги сдал. Но это ему не помогло
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Читай, читай. І не забувай, що чукча не пісатєль, чукча читатель.
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Я не помилився. Пеши, пеши. Жовтим на снігу.
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и попробуй хоть раз подумать.
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Можу запропонувати буратіні його улюблений транспортний засіб. Модернізований.

Президент Зеленський здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня, - АП - Цензор.НЕТ 706
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрезидент Зеленський здійснить свій перший закордонний візит до Брюсселя 4-5 червня, - АП
 
 
 
 
 
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