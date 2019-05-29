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 Екс-прокурора із Каховки, яку спіймали на хабарі в 35 тис. грн, суд відправив під нічний домашній арешт, - САП

Колишню співробітницю Каховської прокуратури, яку підозрюють в отриманні хабара в 35 000 гривень, відправили під нічний домашній арешт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Херсонський міський суд Херсонської області задовольнив клопотання прокурора САП і обрав колишньому прокурору Каховської місцевої прокуратури Херсонської області, викритій на одержанні неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном на два місяці", - сказано в повідомленні.

Крім того, на підозрювану покладено низку обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129492
 
 
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