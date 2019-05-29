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Все про:Адміністрація_Президента (441) РНБО (490) ДБР (268)

 ДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Києві, почали досудове розслідування щодо можливої ​​втрати посадовими особами Адміністрації Президента України матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Держбюро розслідувань.

Зазначається, що кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 329 Кримінального кодексу України (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідчі ДБР проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин вчинення кримінального злочину.

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Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив: "Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними". Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що все обладнання РНБО на місці і під охороною. Прес-секретар Петра Порошенка Цеголко, в свою чергу, заявив: Техніка для ситуаційної кімнати в АП була орендована за особисті гроші Порошенка і зараз повернута орендодавцеві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129490
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы скиньтесь и купите своему вождю телевизор.
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Ого. Таки разозлили Пороха. Пусть теперь пеняют на себя.
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Зебіли не розуміють що там був звичайнісінький сервер доступу. А документи надійно зберігаються за океаном.
Коли шапкокради прийшли до влади, чимало фірм та підприємців перекинули свої сховища інформації за кордон. А в разі рейдерського наїзду - забирайте дешевенькі ноути з виндою та голим MS офісом.
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Верно, все в облаках хранится. А комп.техника - это просто железо
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Команда ЗЕ в основному юристи - не будьте занадто вимогливими гуманітаріїв. ДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією - Цензор.НЕТ 8037
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кацап, даже ДСП не хранится не в каких"облаках"
ви там соевіе совсем ********, вешайтесь ******** -)))
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А откуда они знают, что там была секретная информация?
Может стоит расследовать этот вопрос, откуда утечка?
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Порошенко похоже уже занимает соседнюю дачу с януковичем. Будут вместе вместе вспоминать как создавали партию регионов и хвастаться кто больше вывез в Россию.
Что тот золотой батон, порошенко лидирует
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Поздно. Агент "Лолита" уже все переправил в Рассею.
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Меня смущает больше всего, что Зе команда уже неделю на должностях. И тут либо они не являлись на рабочие места, либо у них под носом все произошло. Не знаю что хуже.
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Может я чего-то не понимаю ?.... Но для того , что-бы забрать информацию с сервера - можно просто выдернуть винт из корпуса ... Нахрена таскать железяки и тем более мониторы ?
Если забрали технику , а она была на баллансе , то это просто проверяется по документам ( какие проблемы ?)
По-этому выводы делать рано - тут больше криков , чем смысла.
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Раз-два-три-четыре-пять,

Знаете наверно,

Раз-два-три-четыре-пять,

Жадность - это скверно.

Раз-два-три-четыре-пять,
Скажем без подвоха,

Раз-два-три-четыре-пять,

Жадность - это плохо, Жадность - это плохо, Жадность - это плохо. (с)
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Проста інвентаризація, без шуму і гімнометання. Але ж як без папєрєдніков.
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Об информации никто похоже и не думал. Просто спёрли железо.
Какой баланс в секретной комнате. Там вообще никакого частного оборудования быть не должно. За каждую мышь отвечает секретная служба. Чтобы там случайно жучка не оказалось
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"Куй вам, дiтки, пасочки, по пирiжку i в школу!"- шипiв пан Петро, видираючи сервера. ДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією - Цензор.НЕТ 3872
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Навіщо портновим, данилюкам з 4-ма паспортами і коломойшам шо говорять штамами х_йла про "громадянську війну", "дефолт", "референдум" - сервера.
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Все у Пороха було приватним: ВР, кабміін, суди, прокурори. Виявляється, що і оргтехніка в адміністрації. Хай то все, що сказано, х#рня. Але з самої заяви Цеголка випливає, что у держави не було коштів на оснащення ситкімнати, прийшлося президенту платити з власної кишені! Щось нечуване!
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Приваатна кімната найвищої категорії допуску !!
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В тому гниднику (кабміні) завжди так було. Вони туди приходять як у готель, тимчасово. Приносять свої квіточки, килимки... А як час спливає - виносять усе - і своє і не своє. Згадайте кивалова, якв він меблі свої забирав...
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Порошенко обещал подставить плечо Зеленскому, про аппаратуру ничего не было сказано, посему она и осталась, как в известном фильме "при нём"
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А секретная инфа это какая? Типа, сколько штук улиток вырастили для ивропы?
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Информация о том, что Клинтон что- то там написала не с того носителя просто свинтила ее практически и стоила ей победы на выборах. Здесь же шикаладный жулик решил проблему просто и в своём стиле - он раскурочил и полностью вывез серверы с информацией , секретной в том числе. Кто ему давал право на такое беззаконие ?
Это просто такое позорище, которое не должно остаться без внимания.
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стиль воровать,грабить,обманывать это их барыг стиль
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ДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією - Цензор.НЕТ 8712
Ситуационная комната после уноса мародером "арендованного имущества"
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Ну и ладно - можно теперь гримёрную оборудовать. ДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією - Цензор.НЕТ 5682
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією
 
 
 
 
 
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