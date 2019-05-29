 ДБР розслідує зникнення з АП моніторів і серверів із секретною інформацією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Держбюро розслідувань.
Зазначається, що кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 329 Кримінального кодексу України (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).
Слідчі ДБР проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин вчинення кримінального злочину.
Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив: "Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними". Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що все обладнання РНБО на місці і під охороною. Прес-секретар Петра Порошенка Цеголко, в свою чергу, заявив: Техніка для ситуаційної кімнати в АП була орендована за особисті гроші Порошенка і зараз повернута орендодавцеві.
Коли шапкокради прийшли до влади, чимало фірм та підприємців перекинули свої сховища інформації за кордон. А в разі рейдерського наїзду - забирайте дешевенькі ноути з виндою та голим MS офісом.
ви там соевіе совсем ********, вешайтесь ******** -)))
Может стоит расследовать этот вопрос, откуда утечка?
Что тот золотой батон, порошенко лидирует
Если забрали технику , а она была на баллансе , то это просто проверяется по документам ( какие проблемы ?)
По-этому выводы делать рано - тут больше криков , чем смысла.
Знаете наверно,
Раз-два-три-четыре-пять,
Жадность - это скверно.
Раз-два-три-четыре-пять,
Скажем без подвоха,
Раз-два-три-четыре-пять,
Жадность - это плохо, Жадность - это плохо, Жадность - это плохо. (с)
Какой баланс в секретной комнате. Там вообще никакого частного оборудования быть не должно. За каждую мышь отвечает секретная служба. Чтобы там случайно жучка не оказалось
Это просто такое позорище, которое не должно остаться без внимания.
Ситуационная комната после уноса мародером "арендованного имущества"