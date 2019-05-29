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Все про:Росія (17274) Матвієнко Валентина (24)

 "Із чистого аркуша": в Росії запропонували Україні почати відносини спочатку

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія зацікавлена ​​в налагодженні "нормальних добросусідських відносин" з Україною.

Про це вона сказала в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Матвієнко вважає, що "такий самий запит існує і в українському суспільстві".

"І ми б дуже хотіли, щоб такі ж сигнали сьогодні надійшли і з боку нового президента, який отримав, до речі, потужну підтримку населення. Це мандат довіри народу, який хоче миру на Донбасі, який втомився від русофобії, що нагнітається, від дій націоналістів тощо", - заявила Матвієнко.

Вона припустила, що Зеленський або реалізує "зміст мандата", або втрачатиме підтримку.

"Ми готові працювати над відновленням і нормалізацією російсько-українських відносин. Але без диктату, без якихось вигаданих умов з їхнього боку. Почнімо із чистого аркуша. Розберемо, до чого ми прийшли і як це виправити. І разом рухатимемося далі", - додала Матвієнко.

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Нагадаємо, 20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.

Пізніше Зеленський заявив, що референдум не матиме законодавчої ініціативи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129489
 
 
 Топ коментарі
 
Валите с Крима и Донбасса, мразота. А потом "налаживайте отношения"
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И эти оживились,.... "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала - Цензор.НЕТ 9877 глядя на всяких Портновых и К...
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) валька скрепно и жостко сидит на стакане.
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Выплатить контрибуции как минимум с 1917 года, ведь Россия объявила себя правопреемником СССР, вернуть Крым, Донбасс, Луганск и Кубань. Извиниться. И тогда можно начать с нового листа
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Интересно, какое вы имеете отношение к поддержке населения Украины Зеленского?
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прямое оне его финансировали и продвигали в соцсетях...)))
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В предвыборной гонке они его активно поддерживали, так что отношение есть.
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Они реально такие. Ибо притвориться настолько отмороженными ублюдками даже миллион чарли-чапли бы не смог. "спасибо" Яхве за "братьев" провослабных.(
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До чего же противно, когда очередная ***** строит из себя невинность.........(Ф.Раневская)
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Пусть подотрется своим листом, а потом его выкушает. Кстати, весьма скрепно... "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала - Цензор.НЕТ 7177
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Сначалам- на йух с Крыма, с Донбасса, репарации в полном объеме - а уж потом, тявкать о начале "добрососедских отношений с чистого листа". И то - далекоооо не ФАКТ, что будет рассмотрено. Да "валька полстакана" - похоже с возрастом алкоголизм вернулся и начинает победное шевствие по мозгу этой старой ***.....
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Кацапам неймётся, постоянно хотят дружить, принуждают к дружбе то "дешёвым газом", то войной.
Видно, хреновато им без Украины...
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як і куди привели "добрі" відношення усі знають.
"...будем вместе двигаться дальше" - сподіваюсь кожний в своему напрямку.
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Это как, с Киевской Руси приммерно?
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Россия и чистый лист это как навозная муха без говна.
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С кем! Какие отношения могут быть с кровавыми оккупантами Крыма и Донбасса, с самыми лютыми в мире врагами убийцами. Отношение одно, это беспощадное уничтожение проклятого захватчика агрессора и освобождение от него своей родной но вренно оккупированной сувенной украинской земли Крыма и Донбасса.
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"Россия заинтересована в налаживании "нормальных добрососедских отношений" с Украиной"- подумала Матвиенко и подписалась в 2014 году под указом о вводе рос. войск в Крым. Гуманитарная операция России по принуждению к миру неправильно говорящего населения Крыма.
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Повилазило, зі своєю вбивчою любов"ю. "Коли ми сваримось через владу- це не означає, що ми хочемо в ваш ср.ний "русский мир""
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Ну для начала пригоните к нам 15000 ваших родственников на убой.
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Кстати, в картине Репина есть интересный момент. Только полная картина нужна. Свернутые стяги. Цвета. Вот и кулаки в морду росии: синьо-жовтий та червоно-чорний!
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Так выглядят чистые листы в представлении расии
"С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала - Цензор.НЕТ 2458
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Отдайте Крым и Донбас, а тогда посмотрим.
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И даже тогда смотреть нечего! А более 10 тыс убитых куда девать?
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Какие отношение и с кем ? Это официальная выдержка из немецкого школьного учебника конца 19 века: "Русские" - это полуазиатские племена. Их дух не является самостоятельным, чувство справедливости и реальности заменены слепой верой, им не хватает страсти к исследованиям. Раболепие, продажность и нечистоплотность - это чисто азиатские черты характера".
А вот - из выступления Генриха Гиммлера:
"Когда вы, друзья мои, сражаетесь на Востоке, вы продолжаете ту же борьбу против того же недочеловечества, против тех же низших рас, которые когда-то выступали под именем гуннов, позднее - 1000 лет назад во времена королей Генриха и Оттона I, - под именем угров, а впоследствии под именем татар; затем они явились снова под именем Чингисхана и монголов. Сегодня они называются русскими под политическим знаменем большевизма".А сейчас уже в наше время они себя называют вяликороссами и являются для украинцев лютыми врагами оккупантами и кровавыми опричниками фашиста )(уйла.
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Кацапня, вы раковая опухоль на планете Земля!!! Вы гниды и мрази!!! В гробу я вас видел!!!
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России необходимо вернуть Крым и Донбасс без условий.

После этого нужно время, чтобы залечить раны, которые россия нанесла Украине.
И только потом можно начать с чистого листа.
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после возвращения Крымской,донецкой и луганской областей,после спаленной и отжатой москвы и ростова-на-дону мы можем рассмотреть отдельные независимые республики бывшей российской федерации выступить в роли вассалов Украины.
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Пусть сначала воскресят 10 000 убитых и исцелят покалеченных. Жизнь не игра, переиграть не получится.
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"С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала: как будто никогда и не было 13 тысяч убитых россиянами украинцев, никогда не было "зеленых человечков" в Крыму и ихтамнетов на Донбассе, никогда не было оккупированных Крыма и Донбасса.... Лицемерие и цинизм россиян безграничен....!
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Розпочати з початку можливо тільки на розвалинах Кремля. Маючи у наявності десь по 3 кацапських рабів на кожного українського пана. Потрібно ж москаликам репарації *********😁
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Матвиенко, для начала тебе, ублюдочному созданию, необходимо индивидуально отсидеть лет по десять за всех наших ребят, удерживаемьіх в тюрмах твоей ордьі, вьімолить прощение у матерей, жен, и детей погибших наших воинов(что не произойдет никогда). На поругание как ******** тебя не предлагаю в силу того, что тьі древняя как дерьмо мамонта.
А уже потом предлагать чистьій лист. Пока же тьі, дерьмо с украинской фамилией, предлагаешь использованную туалетную бумажку.
Засунь, тварь, ее в свое поганое орало.
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СРОЧНО!!!! В ТЕКСТЕ ОПЕЧАТКА!!!!!

Валька сказала не "этот *****т", а "эта *****"! Стыдно вам, товарищи редакторы, стыдно!
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Интересно Лист будет чистый первый или второй? Если второй тогда мы еще с первым не закончили! Если первый то я только за!
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Интересно посмотреть на ее рыло если ей ногой с размаху ударить в пах и , взяв за волосы, сразу ударить её об колено.
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Жизнь придуманных только в 18 веке рассеян а по сути татаро - угро - финских лапотных казламордых москалей -кацапов в ужасной азийской - фашистской лапотной ********* -паРаше.
*
Простая рассеская душа, тупая рожа фашиста кацапа -алкаша. Портянки, фашист Путлин и ЕдРо, в сенях помойное ведро. Гулянка в будни до утра и кабачковая икра. На полке бандита Ленина портрет, по пьянке дворнику минет. Видон на свалку из окна и вечно вонючая битая жена. Дочь ...лядь, сыночек наркоман, муж лег на зассанный диван. Подъезды с запахом, мочи без штукатурки кирпичи. На свадьбах драки мордобой, секс с друга пьяного женой. Паленка, брага, репа, маргарин закуска кацапских образин. Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! рАССЕЯ лапоть вЯлика!!! Оккупанты - лапотная нечисть эти проклятые фашисты - кацапы хотят вот такую жизнь сделать и во временно оккупированном Украинском - Крыму ( временная кацапская фашистская резервация ) и части бандитского Донбасса ( ЛуГанДон).
И маниакально бредят захватить всю нашу европейскую демократическую украинскую державу Русь - Украину, и сделать её своей кацапской колонией.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Із чистого аркуша": в Росії запропонували Україні почати відносини спочатку
 
 
 
 
 
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