 "Із чистого аркуша": в Росії запропонували Україні почати відносини спочатку

Про це вона сказала в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Матвієнко вважає, що "такий самий запит існує і в українському суспільстві".
"І ми б дуже хотіли, щоб такі ж сигнали сьогодні надійшли і з боку нового президента, який отримав, до речі, потужну підтримку населення. Це мандат довіри народу, який хоче миру на Донбасі, який втомився від русофобії, що нагнітається, від дій націоналістів тощо", - заявила Матвієнко.
Вона припустила, що Зеленський або реалізує "зміст мандата", або втрачатиме підтримку.
"Ми готові працювати над відновленням і нормалізацією російсько-українських відносин. Але без диктату, без якихось вигаданих умов з їхнього боку. Почнімо із чистого аркуша. Розберемо, до чого ми прийшли і як це виправити. І разом рухатимемося далі", - додала Матвієнко.
Нагадаємо, 20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.
Наступного дня голова Адміністрації президента Андрій Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.
Пізніше Зеленський заявив, що референдум не матиме законодавчої ініціативи.
Видно, хреновато им без Украины...
"...будем вместе двигаться дальше" - сподіваюсь кожний в своему напрямку.
А вот - из выступления Генриха Гиммлера:
"Когда вы, друзья мои, сражаетесь на Востоке, вы продолжаете ту же борьбу против того же недочеловечества, против тех же низших рас, которые когда-то выступали под именем гуннов, позднее - 1000 лет назад во времена королей Генриха и Оттона I, - под именем угров, а впоследствии под именем татар; затем они явились снова под именем Чингисхана и монголов. Сегодня они называются русскими под политическим знаменем большевизма".А сейчас уже в наше время они себя называют вяликороссами и являются для украинцев лютыми врагами оккупантами и кровавыми опричниками фашиста )(уйла.
После этого нужно время, чтобы залечить раны, которые россия нанесла Украине.
И только потом можно начать с чистого листа.
А уже потом предлагать чистьій лист. Пока же тьі, дерьмо с украинской фамилией, предлагаешь использованную туалетную бумажку.
Засунь, тварь, ее в свое поганое орало.
Валька сказала не "этот *****т", а "эта *****"! Стыдно вам, товарищи редакторы, стыдно!
...say it loudly and proudly: FUCK YOU!
*
Простая рассеская душа, тупая рожа фашиста кацапа -алкаша. Портянки, фашист Путлин и ЕдРо, в сенях помойное ведро. Гулянка в будни до утра и кабачковая икра. На полке бандита Ленина портрет, по пьянке дворнику минет. Видон на свалку из окна и вечно вонючая битая жена. Дочь ...лядь, сыночек наркоман, муж лег на зассанный диван. Подъезды с запахом, мочи без штукатурки кирпичи. На свадьбах драки мордобой, секс с друга пьяного женой. Паленка, брага, репа, маргарин закуска кацапских образин. Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! рАССЕЯ лапоть вЯлика!!! Оккупанты - лапотная нечисть эти проклятые фашисты - кацапы хотят вот такую жизнь сделать и во временно оккупированном Украинском - Крыму ( временная кацапская фашистская резервация ) и части бандитского Донбасса ( ЛуГанДон).
И маниакально бредят захватить всю нашу европейскую демократическую украинскую державу Русь - Украину, и сделать её своей кацапской колонией.