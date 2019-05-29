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 "Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців", - Білецький

Лідер політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький розкритикував рішення нового президента Володимира Зеленського про повернення українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.

Політик зазначив, що в Україні є більш достойні претенденти на отримання громадянства. Як приклад Андрій Білецький назвав 150 іноземців-добровольців, які воюють за Україну в зоні ООС, які не змогли отримати українське громадянство за час президентства Петра Порошенка.

Про це лідер "Національного корпусу", народний депутат і екс-командир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький повідомив 28 травня на своєму Telegram-канале.

Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців, - Білецький 01
Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців, - Білецький 02
Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців, - Білецький 03
Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців, - Білецький 04
Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців, - Білецький 05
Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців, - Білецький 06

Політик підкреслив, що процедура присвоєння українського громадянства іноземним добровольцям - учасникам АТО (нині - ООС) складна і надто бюрократизована. На підтвердження своїх слів лідер "Національного корпусу" розповів історію 25-річного росіянина Артема Широбокова, ветерана ООС з позивним "Єсенін", який воює на Донбасі за Україну.

Андрій Білецький нагадав, що Артем Широбоков брав активну участь в Революції Гідності, а потім - в боях під Іловайськом, у звільненні Маріуполя, Мар'їнки і Широкиного. В ході бойових дій доброволець дістав важке поранення, але при цьому зміг врятувати товариша. Політик наголошує, що після госпіталю молодий чоловік не втратив силу духу і повернувся на фронт захищати Україну. При цьому бойові заслуги бійця не змогли вплинути на рішення Петра Порошенка, який відмовився давати українське громадянство "Єсеніну" і ще 149 іноземцям-добровольцям.

За словами Андрія Білецького, таке рішення вже колишнього президента стало яскравою демонстрацією його політичних пріоритетів і цінностей, адже, з одного боку, він подарував українське громадянство втікачу-політику Міхеілу Саакашвілі, але при цьому відмовився виконати ту ж процедуру для 150 іноземців, які захищали, по суті, чужу для них країну.

При цьому народний депутат висловив побоювання, що нинішній статус "нелегалів" для іноземців - учасників АТО несе багато загроз. Наприклад, багато хто з них вже не можуть повернутися додому, в свою країну.

Як вирішення зазначеної проблеми Андрій Білецький запропонував ухвалити закон про спрощене отримання українського громадянства для учасників АТО. Відповідальність за прийняття цього закону, на думку лідера націоналістів, потрібно покласти на Володимира Зеленського. Білецький стверджує, що одного підпису новоспеченого президента буде достатньо для затвердження цього закону.

Лідер політичної партії "Національний Корпус" також підкреслив, що Володимир Зеленський добре знайомий з історією "Єсеніна" і інших іноземних добровольців, бо ця проблема обговорювалася під час iForum, на якому був присутній президент. Слід зазначити, що на розповіді про проблеми іноземних бійців Володимир Зеленський тоді відреагував прохолодно, зробивши зауваження, що ця інформація не має стосунку до теми форуму.

Зазначимо, днями Володимир Зеленський видав указ, яким скасував рішення п'ятого президента Петра Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії та екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України. Указ був оприлюднений на сайті президента України.

Нагадаємо, що Саакашвілі втратив українське громадянство в липні 2017 року. Причиною стало відкрите проти нього кримінальна справа в Грузії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129488
 
   
 Топ коментарі
 
саакашвили выдали чтоб на порошенко погавкала, добровольцам не надо потому что зеленский скажет перестать стрелять им
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Не торкнулося, бо один Саакашвілі вочевидь здатний тримати фронт з більшою ефективністю. Для тих, хто ще не зрозумів - біля керма держави опинилися випадкові люди, у яких немає ні стратегії, ні бажання розвивати країну. Є лише плани. Їх озвучує Богдан з Коломойський. Щодо Білецького, то він мав би бути з нацдружинами під АП вже мінімум тиждень. Саме стільки триває демонтаж української державності.
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Петя показательно таких добровольцев кацапам сдавал с югиком
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каких-либо данных об участии лица в АТО или желании участвовать в АТО не поступало, ни разу
это твой любимый кана 112 пишет
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саакашвили выдали чтоб на порошенко погавкала, добровольцам не надо потому что зеленский скажет перестать стрелять им
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Саакашвили вернули, а добровольцев петя показательно кацапам сдавал, что б не думали даже о гражданстве
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каких-либо данных об участии лица в АТО или желании участвовать в АТО не поступало, ни разу
это твой любимый канал 112 пишет
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А захочет?
Про добровольцев-иностранцев, отдающих ЖИЗНЬ за Украину - это ведь не так смешно и громко, как про Михо....
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петя 5 лет не даже не рыпнулся кому из добробатовцев -иностранцев дать гражданство, а Володя всего 8 дней на должности, рано судить или сильно хочется.
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Трохи не так, кільком все-таки дав громадянство. Але більшість дійсно не отримали паспорти. Зате отримали паспорти деякі бразильці з фк Шахтар...
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А здесь разговор о Пете? Это он вернул гражданство одному и забыл о многих?
Заметка, вроде бы , именно об этом?
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оно никому ничего не должно...
только бене "пару копеек".... "Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев", - Билецкий - Цензор.НЕТ 7237
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а как бесновалась тут мокшанская ботва с зебилами напару...слово держит,всех приютит... "Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев", - Билецкий - Цензор.НЕТ 7605
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Так петя обіцяв всім надати,чого ж ти мовчав 5 років ,а коли грузинських добровольців на паромі вивозили з мішками теж мовчав,а тут зразу загавкав
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По-моєму, от хто-хто, а Білецький не мовчав ці 5 років і організував чи не найбільше мітингів проти петі!

Шановний, ви що з льоха вилізли?
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грузинських добровольців на паромі вивозили з мішками

Мешки с грузинскими добровольцами. В рефконтейнере. Оптом.
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Не торкнулося, бо один Саакашвілі вочевидь здатний тримати фронт з більшою ефективністю. Для тих, хто ще не зрозумів - біля керма держави опинилися випадкові люди, у яких немає ні стратегії, ні бажання розвивати країну. Є лише плани. Їх озвучує Богдан з Коломойський. Щодо Білецького, то він мав би бути з нацдружинами під АП вже мінімум тиждень. Саме стільки триває демонтаж української державності.
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Сааку спустили як галасливу дворнягу щоб гавкав перед виборами на оппонентів.
Інше їх не цікавить
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так это так... рюкзаков себе цену набивает, демагогия.
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А каким-то россиянину в Донецкой области, сирийцу, азербайджанцу ЗА ЧТО
Зе срочно дал гражданство?

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2019

Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 9, 22 Закону України «Про громадянство України» постановляю:

1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:

АХМАДІ КОЛАРІДЖАНІ Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;

КОСТІКОВА Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;

САМЕД-ЗАДЕ Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;

ТОЙГОНБАЄВА Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.

2. Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.

3.Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб»зміну, виключивши положення щодо втрати СААКАШВІЛІ Міхеілом громадянства України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
28 травня 2019 року
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потратился Бабломойский на избирательную компанию клоуна, а бабки пока не отбиваются. Хоть доля малая, но все же
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Ну, допустим, костиков очень нужный стане коккеист. Ведь хоккей - это очень важно для нас сейчас. Надо наращивать своё превосходство над Красной Машиной.
Курманбекович - выдающийся тренер по боксу. Наверное кличкам понадобился, и они ходатайствовали.
Колариджани - даже не знаю. Может за нефтедоллары купил паспорт.
Ну, емина понятно - просто красавица.
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Ну это не совсем один и тот же случай. По добровольцам нужен отдельный закон, а не указы президента. Вообще напрашивается создание этакого иностранного легиона, как во Франции, и получение гражданства так же, как во Франции, должно быть автоматически надано после определенного срока службы и желании легионера.
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И дело Билецкого, как депутата, внести на рассмотрение в ВР такой законопроект.
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У клована исключительно Ыкономические планы - хапнуть и смыться, а вы ему о каких то добровольцах втираете
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Билецкий что за них говорит? С начало люди пусть отправят прошение президенту, а там не откажут.
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Билецкий,прежде чем громко тявкать ,общался с ЗЕ,или его людьми?Будет отдельный указ,вангую .И по гражданству иностранных добровольцев и по признанию волонтёров и добровольцев УБД и по чистке рядов УБД от одуванчиков.Всё будет.Билецкий своё резюме представил в АП?.Думаю, ему тоже нашёлся бы достойный хомут ответственности по улучшению дел в Украине.Тем более сейчас,когда бывшие пытаются устроить Руину.
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нам сейчас добровольцы не нужны. Нам нужны хоккеисты и тренеры по боксу.. Еще бы неплохо кого-то из камеди-клаб забрать сюда.
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Тобто таких кадрів,як Тумгоєв,чи дружок Бєліцкого ,нацист-кіллер Короткіх-Малюта-Боцман ?
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Коли вже ти порозумнішаєш. Спочатку помогав х.йлу, бені, хохлам з москалями скинути українську владу, а тепер що? гроші на "жон" вже ніхто не виділяє?
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Саака - класична "торпеда" в кримінальному розумінні...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців", - Білецький
 
 
 
 
 
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