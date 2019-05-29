 "Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців", - Білецький

Політик зазначив, що в Україні є більш достойні претенденти на отримання громадянства. Як приклад Андрій Білецький назвав 150 іноземців-добровольців, які воюють за Україну в зоні ООС, які не змогли отримати українське громадянство за час президентства Петра Порошенка.

Про це лідер "Національного корпусу", народний депутат і екс-командир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький повідомив 28 травня на своєму Telegram-канале.













Політик підкреслив, що процедура присвоєння українського громадянства іноземним добровольцям - учасникам АТО (нині - ООС) складна і надто бюрократизована. На підтвердження своїх слів лідер "Національного корпусу" розповів історію 25-річного росіянина Артема Широбокова, ветерана ООС з позивним "Єсенін", який воює на Донбасі за Україну.

Андрій Білецький нагадав, що Артем Широбоков брав активну участь в Революції Гідності, а потім - в боях під Іловайськом, у звільненні Маріуполя, Мар'їнки і Широкиного. В ході бойових дій доброволець дістав важке поранення, але при цьому зміг врятувати товариша. Політик наголошує, що після госпіталю молодий чоловік не втратив силу духу і повернувся на фронт захищати Україну. При цьому бойові заслуги бійця не змогли вплинути на рішення Петра Порошенка, який відмовився давати українське громадянство "Єсеніну" і ще 149 іноземцям-добровольцям.

За словами Андрія Білецького, таке рішення вже колишнього президента стало яскравою демонстрацією його політичних пріоритетів і цінностей, адже, з одного боку, він подарував українське громадянство втікачу-політику Міхеілу Саакашвілі, але при цьому відмовився виконати ту ж процедуру для 150 іноземців, які захищали, по суті, чужу для них країну.

При цьому народний депутат висловив побоювання, що нинішній статус "нелегалів" для іноземців - учасників АТО несе багато загроз. Наприклад, багато хто з них вже не можуть повернутися додому, в свою країну.

Як вирішення зазначеної проблеми Андрій Білецький запропонував ухвалити закон про спрощене отримання українського громадянства для учасників АТО. Відповідальність за прийняття цього закону, на думку лідера націоналістів, потрібно покласти на Володимира Зеленського. Білецький стверджує, що одного підпису новоспеченого президента буде достатньо для затвердження цього закону.

Лідер політичної партії "Національний Корпус" також підкреслив, що Володимир Зеленський добре знайомий з історією "Єсеніна" і інших іноземних добровольців, бо ця проблема обговорювалася під час iForum, на якому був присутній президент. Слід зазначити, що на розповіді про проблеми іноземних бійців Володимир Зеленський тоді відреагував прохолодно, зробивши зауваження, що ця інформація не має стосунку до теми форуму.

Зазначимо, днями Володимир Зеленський видав указ, яким скасував рішення п'ятого президента Петра Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії та екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України. Указ був оприлюднений на сайті президента України.

Нагадаємо, що Саакашвілі втратив українське громадянство в липні 2017 року. Причиною стало відкрите проти нього кримінальна справа в Грузії.