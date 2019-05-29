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 Зеленський заслухав звіт про обставини полонення восьми військовослужбовців 53-ї ОМБр: факт державної зради не встановлено

Президент України Володимир Зеленський заслухав інформацію про обставини, за яких вісім військовослужбовців мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) минулого тижня були затримані найманцями РФ у Донецькій області. Зокрема, зазначається, що факт державної зради в цьому інциденті не встановлено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби Глави держави.

"Службове розслідування цього інциденту, яке проводиться за наказом командувача операції Об’єднаних сил, факту державної зради не встановило. Водночас щодо командування батальйону та 53-ї ОМБР будуть зроблені управлінські та дисциплінарні висновки у зв’язку з суттєвими прорахунками в організації бойової підготовки та внутрішньої служби", - сказано в повідомленні.

Встановлено також порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ "Новотроїцьке", КП "Березове-1" та "Березове-2" порядку контролю за переміщенням через лінію зіткнення.

Читайте також: Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня. ФОТО

Президент Зеленський наголосив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців. "Ми діятимемо максимально швидко та ефективно для звільнення наших хлопців", – зазначив Глава держави.

Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.

Також читайте: Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129486
 
   
 Топ коментарі
 
Грузовик с секретными документами прорвался со стрельбой через украинское КПП, фактов измены не установлено.))
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Штатное расписание бригады - состав, вооружение домашние адреса, телефоны, родственников и тд. Мало??
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Давай, зєля, максимально швидко. До тебе ні в кого так не виходило. Покажи папєрєднікам мастєрклас
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Эти 8 солдат уже сами себя наказали за свою халатность
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Их отправили без оружия. Передвижение осуществлялось рядом с линией соприкосновения. Чья халатность ?
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за кермом сидів 1 (один) водій - іньші (7) були вантажем
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Это не измена, а ошибка или дурость, на войне ни то ни другое не проходит, но все равно Порошенко виноват, не подготовил солдат....
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Да лааадно - какая нафиг ошибка?? Грузовик прорывался со стрельбой через наш последний блокпост!
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Читайте внимательно информацию о том грузовике - они проехали несколько наших тыловых блокпостов, имея пропуск и предписание. Предписание на проезд граничного блокпоста у них не было - потому в отличие от отстальных - они остановились не доезжая до блокпоста, а когда к ним подошел солдат с блокпоста - водила ударил по газам и не смотря на предупредительные выстрелы - умчался в сторону оккупированных территорий. Это НЕ ошибка. Это - сознательные действия.
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Давай, зєля, максимально швидко. До тебе ні в кого так не виходило. Покажи папєрєднікам мастєрклас
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и главное зебилы щас начнут лайкать этот коммент, ввиду скудности ума и отсутвия чувства юмора. классно ты их Зеленський заслухав звіт про обставини полонення восьми військовослужбовців 53-ї ОМБр: факт державної зради не встановлено - Цензор.НЕТ 6650
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Щодо максимально швидко думати, то тут я Зєлєнскому вірю. Правда, не впевнений, що думати буде саме про полонених. Щодо максимально швидких дій саме щодо полонених - не вірю!!! Щодо "Приватбанку" - вірю, щодо полонених ні. Максимально швидкі дії передбачають силовий сценарій. Як мінімум - диверсійну групу спеців для відправлення до місця утримання. Як максимум- задіяння військ для звільнення населеного пункту, де утримуються полонені. Ні того, ні іншого не буде. У Зєлєнского з'явилися "свої" полонені. Їх не 24, як у Петра, але й термін біля владного керма лише почався.
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Грузовик с секретными документами прорвался со стрельбой через украинское КПП, фактов измены не установлено.))
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Эй умник, а ну расскажи какие еще секретные документы перевозили солдаты и прапорщик.План запуска межконтинентальных ракет?
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Штатное расписание бригады - состав, вооружение домашние адреса, телефоны, родственников и тд. Мало??
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Я сам служив колись і довго переварював цей випадок. Ніфіга не можу зрозуміти. Є карти, навігація, розвідка, не перший день хлопці на війні- ну як же так? (
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Притому. військові були без зброї. охорони. з купою секретних матеріалів....
Мало б бути неслужбове розслідування. а СБУ. ця справа стала б індикатором
для розпиз-яїв з пагонами. війна неспише. відповідатимуть усі...
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"фактов измены не установлено" зависит от того, какой стране сцыкло служит...
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Видите какой президент зе оперативный. Заслушал аж через неделю. Когда катсап Киев возьмет оно тоже неделю будет ждать шоб заслушать?
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Даже когда заслушал - то ничо, все пучком, никакой госизмены не нашел!
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Удивительно - водила сознательно прорвался , игнорируя предупредительные выстрелы, через последний блокпост, пароля на проезд которого у него не было, но это не госизмена...а что это в таком случае?
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Если факт измены не установлен, то значит есть виноватый в этой ситуации. И он должен нести ответственность. В данном случае командир подразделения и старший в группе ,"задержанной" противной стороной. А так как у нас все таки война. То это трибунал.
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Різкий як дитячий пронос. Не пройшло і півроку як проявив реакцію.
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Точно. Если кацы уже будут парад войск на Крещатике проводить, то Зе заслушает доклад и факт капитуляции не найдет.
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А вы Зебенского спросили: ему это интересно? Тут новая юморина наклевывается, а вы со всякой херней носитесь
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Ого! просто потрясающая скорость реагирования на произошедшее!
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