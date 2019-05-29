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 Економіка
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 ЄС підтвердив - введення нового енергоринку є умовою отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги

Впровадження закону про ринок електроенергії є умовою отримання наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро.

Про це повідомив журналістам Генеральний директор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельссон після зустрічей у Києві з представниками української влади, пише Обозреватель.

Представник Єврокомісії нагадав, що можливість виділення макрофінансової допомоги Україні залежить від виконання країною програми співпраці з МВФ, і умов, зафіксованих в договорі України з ЄС з надання макрофінансової допомоги. Однією з таких умов є запуск ринку електроенергії.

"Важливими умовами отримання наступного траншу (макрофінансової допомоги) є ухвалення закону про протидію відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації та імплементація закону про ринок електроенергії", - заявив Даніельссон.

Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати цього року 2,5 млрд доларів, а також надання нам макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129485
 
 
 Топ коментарі
 
Энергорынок уже ввели, и сделали это Порошенко и его команда.
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Ніяких умов і ніяких подачок від МВФ!
Досить вже!!!
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"ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи"

Ну что, ЗЕбилы, вот вам и "первая ласточка".
Игорю Валерьевичу нужна дешевая энергия для его предприятий, а Ринату Леонидовичу нужно продавать дорогую энергию его предприятий. И чтобы разрешить это неразрешимое в цивилизованном мире противоречие, Игорь Валерьевич и Ринат Леонидович сели и "порешали по понятиям": Игорь Валерьевич будет покупать энергию у Рината Леонидовича задешево, а компенсировать Ринату Леонидовичу будут лохи - то бишь население Украины.
А "рынок электроэнергии, функционирующий по европейским стандартам" (Источник: https://censor.net.ua/n3129485) засуньте себе сами знаете куда.

Так что никаких "500 млн евро макрофинансовой помощи" вам не будет, ЗЕбилы.
Смотрим за ценой тушки курицы.
Венесуэла вам в "зубы", ЗЕбилы, "и хорошего настроения"(С).
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Ніяких умов і ніяких подачок від МВФ!
Досить вже!!!
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Націоналізувати кошти в бариги та інших олігархів (всі вони нажиті злочинно) та розрахуватись з МВФ. Після чого вивести "з тіні" економіку (вірніше її залишки) України.
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У Порошенко 0,6 млрд, все остальные вроде не олигархи, медведчук сказал что энергорынок в Украине это зло... По факту денег Порошенко не хватит... Рынка не будет... Ваши действия...
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почухать репу, потом жопу, потом что то нечленораздельное про барыг промычать. А шо? Норм план
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похоже на краткое описание слуги народа....
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"Вроде" це ще не факт.
Якщо по справжньому взяти "в оборот" всіх тіньових ділків то вистачить розрахуватись і з двома кредитами МВФ.
Крім бариги є ще і коломойський, ренат, пінчук, бахматюк, косюк, сігал.................... та безліч кровососів меншого калібру.
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"В оборот" ты предлагаешь взять их при помощи телевизора и сериала?
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А чому націоналізувати. достатньо прийняти закон про незаконне збагачення і почати його виконувати.
Матимемо кошти для погашення боргів. конфіскат. дармову робочу силу. на наступні 15 років
повернення надр у власність держави. і ГОЛОВНЕ все законно....
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То вже деталі.
Можна і через цей закон. Але його потрібно доопрацювати. Щоб можна було будь-якого громадянина запитати про джерело його доходів. А то у нас деякі "безробітні" їздять на "лексусах".
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Эти твари хотят поднят в 2 - 2.5 раза тарифы для населения, а бабки будут идти по карманам олигархов. Идите лесом!
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Єврошлюхи дуже ********** бабло пострадянських олігархів, готові їм всяко допомагати для повного поработіння простого люду
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кацапа, тебе сколько за знание соловьиной доплачивают?
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я просто тішуся) Зараз відмінять злачінний роттердам+ від бариги, введуть енергоринок а ціни скочать в два рази. Шо зелєнька буде плести гороховим це треба купить поп-корн)))
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Энергорынок уже ввели, и сделали это Порошенко и его команда.
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Браво! "Я просто тішуся", як соево-бобові (і безголові) перекладують на когось рішеня "сивочолого гетьмана"!
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Давай горохове банкуй))) знижуй ціни на е/е, а не виляй кормою
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Так хто видав наказ про введення енергоринку з цього літа в Україні?
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Не буде енергоринку лишиться злачінний роттердам+.
У вас же мізки закиплять))))
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А "Роттердам+" чия задумка, щоб і тебе в тому числі на гроші розводити?
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роттердам+ до населення не має ніякого відношення. Ми обидва це знаємо)
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Тобто ви проголосували за ЗелеБеню, щоб тарифи були напів безплатні. Типу варто прикинутись дауном і просто проголосувати, по опитуванням таких третина чуваків. А тепер виявляється, що Беня чмошніків з своєї кишені і не планував кормити і нічого на голову просто так не падає. Як тепер жити ваті...
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Вот вам деньги, только сделайте пожалуйста открытый энергорынок.....
Медведчук сказал нет...
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"ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи"

Ну что, ЗЕбилы, вот вам и "первая ласточка".
Игорю Валерьевичу нужна дешевая энергия для его предприятий, а Ринату Леонидовичу нужно продавать дорогую энергию его предприятий. И чтобы разрешить это неразрешимое в цивилизованном мире противоречие, Игорь Валерьевич и Ринат Леонидович сели и "порешали по понятиям": Игорь Валерьевич будет покупать энергию у Рината Леонидовича задешево, а компенсировать Ринату Леонидовичу будут лохи - то бишь население Украины.
А "рынок электроэнергии, функционирующий по европейским стандартам" (Источник: https://censor.net.ua/n3129485) засуньте себе сами знаете куда.

Так что никаких "500 млн евро макрофинансовой помощи" вам не будет, ЗЕбилы.
Смотрим за ценой тушки курицы.
Венесуэла вам в "зубы", ЗЕбилы, "и хорошего настроения"(С).
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OA 3b6910dc розумнику. а тебе раніше ціна цієї тушки нецікавила ?

засунь в зад цю макро допомогу. бо користі народу України від неї. так як і від попередніх кредитів. що мертвому від ладану. Україна і олігархат при владі. це речі несумісні і весь
пердьож про ринки при монополіях і конкурентність нашої економіки з іншими. при такому розкладі це злочин проти держави.
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