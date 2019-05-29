 ЄС підтвердив - введення нового енергоринку є умовою отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги

Про це повідомив журналістам Генеральний директор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельссон після зустрічей у Києві з представниками української влади, пише Обозреватель.
Представник Єврокомісії нагадав, що можливість виділення макрофінансової допомоги Україні залежить від виконання країною програми співпраці з МВФ, і умов, зафіксованих в договорі України з ЄС з надання макрофінансової допомоги. Однією з таких умов є запуск ринку електроенергії.
"Важливими умовами отримання наступного траншу (макрофінансової допомоги) є ухвалення закону про протидію відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації та імплементація закону про ринок електроенергії", - заявив Даніельссон.
Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати цього року 2,5 млрд доларів, а також надання нам макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.
Досить вже!!!
Якщо по справжньому взяти "в оборот" всіх тіньових ділків то вистачить розрахуватись і з двома кредитами МВФ.
Крім бариги є ще і коломойський, ренат, пінчук, бахматюк, косюк, сігал.................... та безліч кровососів меншого калібру.
Матимемо кошти для погашення боргів. конфіскат. дармову робочу силу. на наступні 15 років
повернення надр у власність держави. і ГОЛОВНЕ все законно....
Можна і через цей закон. Але його потрібно доопрацювати. Щоб можна було будь-якого громадянина запитати про джерело його доходів. А то у нас деякі "безробітні" їздять на "лексусах".
У вас же мізки закиплять))))
Медведчук сказал нет...
Ну что, ЗЕбилы, вот вам и "первая ласточка".
Игорю Валерьевичу нужна дешевая энергия для его предприятий, а Ринату Леонидовичу нужно продавать дорогую энергию его предприятий. И чтобы разрешить это неразрешимое в цивилизованном мире противоречие, Игорь Валерьевич и Ринат Леонидович сели и "порешали по понятиям": Игорь Валерьевич будет покупать энергию у Рината Леонидовича задешево, а компенсировать Ринату Леонидовичу будут лохи - то бишь население Украины.
А "рынок электроэнергии, функционирующий по европейским стандартам" (Источник: https://censor.net.ua/n3129485) засуньте себе сами знаете куда.
Так что никаких "500 млн евро макрофинансовой помощи" вам не будет, ЗЕбилы.
Смотрим за ценой тушки курицы.
Венесуэла вам в "зубы", ЗЕбилы, "и хорошего настроения"(С).
засунь в зад цю макро допомогу. бо користі народу України від неї. так як і від попередніх кредитів. що мертвому від ладану. Україна і олігархат при владі. це речі несумісні і весь
пердьож про ринки при монополіях і конкурентність нашої економіки з іншими. при такому розкладі це злочин проти держави.