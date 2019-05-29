 ЄС підтвердив - введення нового енергоринку є умовою отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги

Про це повідомив журналістам Генеральний директор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельссон після зустрічей у Києві з представниками української влади, пише Обозреватель.

Представник Єврокомісії нагадав, що можливість виділення макрофінансової допомоги Україні залежить від виконання країною програми співпраці з МВФ, і умов, зафіксованих в договорі України з ЄС з надання макрофінансової допомоги. Однією з таких умов є запуск ринку електроенергії.

"Важливими умовами отримання наступного траншу (макрофінансової допомоги) є ухвалення закону про протидію відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації та імплементація закону про ринок електроенергії", - заявив Даніельссон.

Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати цього року 2,5 млрд доларів, а також надання нам макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.