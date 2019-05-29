 Від початку доби ворог тричі обстріляв Піски і випустив 49 снарядів по Водяному, втрат немає, - Мотузяник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник.

За його словами, від початку поточної доби, під ворожим вогнем перебували опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил у районі н.п. Піски, Мар'їнка, Гнутове, Водяне та Новотроїцьке.

"Найбільше ворог активізувався в районі н.п. Піски, який обстріляв тричі, у тому числі із застосуванням протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру.

Також доволі потужним був ворожий обстріл Водяного, де сьогодні о сьомій ранку окупанти витратили сорок дев’ять снарядів зі ствольної артилерії 122 калібру.

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У решті випадків окупаційні війська вели вогонь із гранатометів різних типів та стрілецької зброї, включно з кулеметами крупного калібру. Аби вгамувати противника, підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем зі станкових протитанкових гранатометів та іншої піхотної зброї", - повідомив Мотузяник.

За попередньою інформацією, від початку поточної доби бойових втрат у лавах українських військ немає, ситуація залишається контрольованою підрозділами Об'єднаних сил.