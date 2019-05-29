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 Комітет ВР рекомендує нардепам розглянути заяву Гройсмана про відставку

Парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя на засіданні 29 травня рекомендував Верховній Раді розглянути заяву про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами голови комітету Руслана Князевича, Гройсман має намір взяти участь у засіданні Ради в четвер, 30 травня, на якому буде розглянуто його заяву про відставку.

Як повідомлялося, під час інавгураційної промови президент України Володимир Зеленський заявив про те, що уряд повинен скласти свої повноваження й оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Після цього Гройсман заявив про намір подати у відставку після засідання Кабінету міністрів у найближчу середу, 22 травня.

24 травня керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк повідомила, що заява прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про відставку зареєстрована в українському парламенті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129482
 
 
 Топ коментарі
 
Заявление Грося написал прямо во время кенгурации, после высера зебла. Стадион так стадион. Ни один порядочный и уважающий себя человек, не будет работать на барыгу, который его уволил с работы. Слишком вумное вот и ипашь сам только не порви ширинку расставляя копыта широко.
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Придется на поромах сплавлять .
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Какое горе, кто ж теперь дэмократию соблюдать будэ?
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Фсё прапала! Команда "потужніх реформаторів" уходит - теперь всем хана...Комитет ВР рекомендует нардепам рассмотреть заявление Гройсмана об отставке - Цензор.НЕТ 7138
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Довел страну до ручки, накрал деньжат и имущества у страны - пора и в депутаты народ защищать.
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*****, а кто же баржи с кавунами гонять будет
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дешевое занятие, вот Калушская ТЭЦ - это уже уровень
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Заявление Грося написал прямо во время кенгурации, после высера зебла. Стадион так стадион. Ни один порядочный и уважающий себя человек, не будет работать на барыгу, который его уволил с работы. Слишком вумное вот и ипашь сам только не порви ширинку расставляя копыта широко.
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Комитет ВР рекомендует нардепам рассмотреть заявление Гройсмана об отставке - Цензор.НЕТ 508Амiна 25% перемоги


Декілька великих наших аккаунтів самознищились або замовчали, маю надію що вони просто померли а не зрадили Петру Олексійовичу.
02:08 - 29 мая 2019 г.
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Сходи на кладовище,пошукай по табличках
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Незамених нет ,тем более без выша. Кубив станет ВО.А над Кубивым -СНБО ,со своими директивами.До окончания выборов соивий саботаж не пройдёт.Новая ВРУ уберёт все разнотолкования и обепечит управляемость в переходные периоды,чтобы не было ослабления Украины.
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Под кухаркой ,я так понимаю ,Вы имеете ввиду,,Железного Феликса" пораженко-Югу луценко?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомітет ВР рекомендує нардепам розглянути заяву Гройсмана про відставку
 
 
 
 
 
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