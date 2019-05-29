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Все про:приватизація (126) суд (5154) Центренерго (11)

 Окружний адмінсуд заборонив приватизацію "Центренерго"

Окружний адмінсуд Києва заборонив Фонду державного майна України проводити приватизацію "Центренерго".

Відповідне рішення суд ухвалив 22 травня, передає Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалено за позовом компанії "Укрдонінвест". Вона вимагала визнати дії Фонду держмайна щодо недопущення її до конкурсу з приватизації "Центренерго" незаконними. Як забезпечення виконання рішення суду позивач також просив заборонити будь-які дії щодо приватизації державного підприємства.

Зазначається, що суд задовольнив заяву позивача.

"Заборонити Фонду державного майна України здійснювати будь-які дії щодо здійснення приватизації публічного акціонерного товариства "Центренерго"", - йдеться в постанові суду.

Раніше в уряді вирішили продовжити процес приватизації "Центренерго". Продаж цієї компанії мав відбутися наприкінці 2018 року, однак його скасували через військовий стан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вугілля поставлятиметься на Центренерго по 2400 грн/т

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129479
 
 
 Топ коментарі
 
Куди розігнались? Беня при дефолті сам приватизує. І в разів десять дешевше.
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на создании свободного энергорынка, то есть на приватизации. Окружний адмінсуд заборонив приватизацію "Центренерго" - Цензор.НЕТ 9628
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Шо вы творите! Петя уже дембельский откат получил а тут такое.. Окружний адмінсуд заборонив приватизацію "Центренерго" - Цензор.НЕТ 3045
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Ох уж этот легендарный окружной суд )))
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Беня еще не готов....покупать
Беня сказал что нужно подождать дефолта...тогда будет дешевле......да и два ярда еще в карманчик не упали....
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может все проще, наступили на губу Кононенко?
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на создании свободного энергорынка, то есть на приватизации.
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обычная практика, пришло время. на любой серьезный тендер или конкурс, заинтересованные лица еврейской национальности, всегда подсовывают какую нибудь шестерочную фирму, что бы в будущем можно было обжаловать, и порешать в свою пользу. Приват-главный рейдер Украины все годы.
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Шо вы творите! Петя уже дембельский откат получил а тут такое..
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Куди розігнались? Беня при дефолті сам приватизує. І в разів десять дешевше.
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Не удивлюсь, если скоро появится новости типа "Окружной суд города Киев запретил Раде вносить поправки в законопроекты и обсуждать их, а также запретил Кабмину и всем министерсвам заниматься правительственной деятельностью. Окружной суд таким образом удовлетворил иск Коломойского."
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