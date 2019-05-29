 Окружний адмінсуд заборонив приватизацію "Центренерго"

Відповідне рішення суд ухвалив 22 травня, передає Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалено за позовом компанії "Укрдонінвест". Вона вимагала визнати дії Фонду держмайна щодо недопущення її до конкурсу з приватизації "Центренерго" незаконними. Як забезпечення виконання рішення суду позивач також просив заборонити будь-які дії щодо приватизації державного підприємства.

Зазначається, що суд задовольнив заяву позивача.

"Заборонити Фонду державного майна України здійснювати будь-які дії щодо здійснення приватизації публічного акціонерного товариства "Центренерго"", - йдеться в постанові суду.

Раніше в уряді вирішили продовжити процес приватизації "Центренерго". Продаж цієї компанії мав відбутися наприкінці 2018 року, однак його скасували через військовий стан.

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