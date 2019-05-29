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 Зеленський відвідає шахту на Львівщині, де загинули гірники

Президент України Володимир Зеленський поїде в середу на шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", на якій унаслідок обвалу породи загинули два шахтарі.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського на шахту "Лісова" у селі Селець Сокальського району Львівської області, де вночі сталася аварія, внаслідок якої загинули люди", - сказали в АП.

У свою чергу Міністерство внутрішніх справ України повідомило на сторінці у Facebook, що поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі двох гірників на шахті "Лісова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині стався обвал на шахті, двоє гірників загинули

Як повідомлялося раніше, у Львівській області в селі Селець стався обвал породи на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля", в результаті чого загинули двоє гірників. Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 по 1997 років народження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.2 72 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади на термін до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129477
 
 
 Топ коментарі
 
подобная практика свойственна лидерам..пэпа примазывался только к победам..но бывают и беды и настоящие лидеры в этот момент не прячутся и не морозятся..
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Какого цвета рубашка будет на сей раз и где локация для сьёмок? Зеленский посетит шахту на Львовщине, где погибли горняки - Цензор.НЕТ 5752
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Да, нєєє, як раз ти "БУРЧИШ СТАРИЙ ПЕРДУН", що все не так.
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Продолжай в том же духе.... я разрешаю.... Зеленський відвідає шахту на Львівщині, де загинули гірники - Цензор.НЕТ 8063
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Шахтёры и начальники участков ему всё растолкуют в присутствии начальника шахты и выше.Шахтёрам терять нечего,окромя жизней.
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Что именно они растолкуют..?? Особенно начальники участков...которые непосредственно сами...лично... отвечают за безопасность работ.....?? О сроке который им дадут за нарушение правил безопасности рассказывать будут..???
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Вибачте, а що Президент, не так робить, якщо хоче побачити на власні очі реальний стан цього господарства, ХЛАМИДНИКА, я впевнений.
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Аварії бувають часто... Хороша нагода...
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Робу то хоть оденет...или в голубой рубашке в лаву или забой полезет...?? Зеленський відвідає шахту на Львівщині, де загинули гірники - Цензор.НЕТ 9731
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Неужели в шахту полезет?! Неее! Ограничиться офисом обладминистрации.
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