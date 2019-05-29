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Все про:бунт (35) колонія (139) Одеса (1903) Аброськін (405)

 Кримінальних авторитетів, які налагодили систему отримання грошей, забрали в інше місце, і ув’язнені повстали, - Аброськін про причини бунту в Одеській колонії

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін стверджує, що бунт у Південній виправній колонії №51 (Одеса) виник через злодіїв у законі.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"У місцях позбавлення волі своя злочинна ієрархія і власний кримінальний бізнес, - пояснив він. - І ось коли адміністрації колоній намагаються навести лад, щоб туди не передавали наркотичні засоби, алкогольні напої, інші заборонені предмети, весь злочинний світ, який перебуває в цих установах, повстає проти. Те, що сталося в Одесі, як раз і є однією з таких ситуацій".

За його словами, того дня авторитетів злочинного світу, які відбували покарання в цій колонії, забрали для переміщення в інші виправні установи, а інша злочинна ієрархія чинила опір цьому, через що все і сталося. "Усім керують "злодії в законі", які налагодили там систему отримання грошей, - вважає В'ячеслав Аброськін. - А якщо за стінами колонії керує злочинець, він і вибудовує злочинну структуру, до якої належить гра в карти, інші азартні ігри. Гроші, які він при цьому отримує, виводяться за межі установи, а там розподіляються".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причини бунту в одеській колонії - зростання поборів на "заборонені предмети і дії", - екс-глава пенітенціарної служби Старенький

В'ячеслав Аброськін вважає, що акція була спланована заздалегідь. За його словами, ще навіть не почалася ця історія, а під стінами колонії вже збиралися якісь люди, які знімали те, що відбувається, на камери. "Вони також розмовляли телефоном із засудженими та обговорювали час початку всіх цих активних дій, - запевняє Аброськін. - Тому це акція, заздалегідь спланована злочинцями".

Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Більш докладно про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129475
 
 
 Топ коментарі
 
Да, да. Конечно. Все воры- они просто лапочки. Такие хорошие, такие... Ну воры одним словом.
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Да, действительно. Воры обычно просят показать им предпоследнее и забирают только его. И на дело идут с сумками со своим, чтобы раздавать его бедным.
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Если человек больной на голову социопат , ворующий, убивающий, хулиганящий, то пусть жрет баланду и хлебалово, заслужил. И нечего Ныть. В стране полно Нормальных людей которые едят что попало, пенсионеры например.
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Если человек больной на голову социопат , ворующий, убивающий, хулиганящий, то пусть жрет баланду и хлебалово, заслужил. И нечего Ныть. В стране полно Нормальных людей которые едят что попало, пенсионеры например.
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Воровских авторитетов - забрали готовить в депутаты партии слуги народа
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Вор не когда не возмет последнее , Свое отдаст . А Порося и его кодло - мародеры !
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Да, да. Конечно. Все воры- они просто лапочки. Такие хорошие, такие... Ну воры одним словом.
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Да, действительно. Воры обычно просят показать им предпоследнее и забирают только его. И на дело идут с сумками со своим, чтобы раздавать его бедным.
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воры просто не в курсе, где последнее, а где остальное ибо у них же серверов нет..как у мародера Кримінальних авторитетів, які налагодили систему отримання грошей, забрали в інше місце, і ув’язнені повстали, - Аброськін про причини бунту в Одеській колонії - Цензор.НЕТ 4288
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В смысле не когда? Ты наверно имел ввиду никогда.
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Сказочный долбо..б! Зачем вас только из больницы выпустили?
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Территориальное управление Государственного бюро расследований (ГРБ) открыло производство по факту служебной халатности работников Южной исправительной колонии №51, где вчера взбунтовались осужденные.
По мнению следователей, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания. Воровских авторитетов, наладивших систему получения денег, забрали в другое место и заключенные восстали, - Аброськин о причинах бунта в Одесской колонии - Цензор.НЕТ 7850
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Вот этот товарищь правду и рассказал:
https://censor.net.ua/news/3129469/prichiny_bunta_v_odesskoyi_kolonii_rost_poborov_na_zapreschennye_predmety_i_deyistviya_eksglava_penitentsiarnoyi
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Я вот не знаю так как не юрист........А есть ли возможность по итогам бунта добавлять сроки заключенным? Мне кажется если бы зэки знали что после Беспредела им каждому припаяют еще лет по 5 отсидки то все было бы поспокойнее.
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Т.е. менты отжали бизнес у авторитетов?
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бунт устроили, чтобы снести тюрьму и построить высотки.

После бунта осужденных одесскую колонию решено расформировать

Южную исправительную колонию №51, в которой 27 мая произошел пожар и бунт, расформируют.
Об этом говорится в сюжете ТСН и подтверждают источники «Думской». Решение руководство Министерства юстиции Украины приняло на вчерашнем совещании в Киеве.
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Вот и надо начинать искать правду, отталкиваясь от землицы.
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Может "авторитет" будет правильнее? В кавычках я имею ввиду. Пока мы им будем жопы заносить и писать без кавычек такая херь будет продолжаться.
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Может пора с авторитетоми как в Грузии поступить?
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от і вчіться в Міхо - при ньому , для злодіїв в законі" окрему зону збудували - і жодних проблєм !
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКримінальних авторитетів, які налагодили систему отримання грошей, забрали в інше місце, і ув’язнені повстали, - Аброськін про причини бунту в Одеській колонії
 
 
 
 
 
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