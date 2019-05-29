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Все про:ВР (4861) імпічмент (59) Гончаренко (184)

 У Раду внесли законопроект про імпічмент президента

У Верховній Раді заступник керівника фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко зареєстрував законопроект про імпічмент президента.

Про це Гончаренко сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Я сьогодні подав свій проект закону про імпічмент. Нам президент обіцяв, що цей законопроект буде, але ніяк не можемо дочекатися від президента цього законопроекту, тому я вирішив допомогти президенту Зеленському, вніс свій законопроект про імпічмент", - сказав Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій: До законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту подано 1650 правок

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" на сайті Верховної Ради поки немає інформації про реєстрацію цього законопроекту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129471
 
   
 Топ коментарі
 
Дивно що зе не вніс. Правда зелібоби? В Раду внесли законопроект об импичменте президента - Цензор.НЕТ 7353
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"Влажные" мечты БПП. Импичмент--это вот о чём, самозабвенно и каждый день мечтает сметённый избирательным ураганом политический хлам. Но мы знаем,ураган,--это тот же вихрь, со сложными траекториями. Вот и этот кусок хлама А.Гончаренко, каким то чудом ещё не на свалке, вернулся загадочными потоками назад, и сразу же спешит делать то ,что делал всегда,--- нет не дело он делал , а "выцеловывал" зады(конфигурация и размер губ тому подтверждение),-- зная, что это для него наилучшая "инвестиция" ,которая рано или поздно приносит ему дивиденды)))
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Лёха !Верни ёршики для унитазов, украденные в ап. Регистратор в жёлтых санитарных перчатках. Креативщик в ПаСЕ. Ага. Письмо еще напиши. Шо? Не пить тебе с шоколадного фонтанчика на приёмах в Страсбурге? Какой грозный...
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Закон об импичменте президенту Украины, автор Леха Метаморфозы. "Если за петицию про импичмент Зеленскому проголосовало 50 000 порохо... человек, то он автоматически передает правление страной, Петру Алексеевичу Порошенко."
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Вчера в 08:48 ·
Розбитий в перший же день(ніч) новий скляний міст в Києві - це остаточне підтвердження того діагнозу, який ми побачили на виборах.
І ось цьому бидлу ти розповідай хоч про космос, хоч про досягнення, хоч про ЄС і НАТО з їх захистом від агресора - цьому "хозяйському милу 73%" все одно де гадити, що крушити, кого ненавидіти - аби тільки погигикати і покрасуватись тим, що воно, бидло, таке "круте", що йому нас*ати на всіх і вся.
Ось така думка...
І ви думаєте, що ось такий непотріб буде хвилюватись за безвіз, за Томос, за захист країни?
Та ніколи!!
І це ще одне підтвердження того, як підмінили нашу націю на генетичному рівні за всі оті роки русифікації і совкової окупації.
Бидло може породити тільки таке ж бидло, а ніяк не інтелігентну людину.
До речі, подивіться хто вчить наших дітлахів в дитсадках і школах - на 90% це теж саме люмненізоване пост-совкове бидло, яке виросло в тій же атмосфері і на тому ж полі.
То чого нам чекати щось інше?
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Ї#ать, ти больне. Терміново треба перевірити громадян на психічний стан, та запровадити ідіотів по своїм містам у лікарні для психічнохворих.
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Ты сбежало и освободило койко-место? Вернись, мост целее будет.
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