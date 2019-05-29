 У Раду внесли законопроект про імпічмент президента

Про це Гончаренко сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"
"Я сьогодні подав свій проект закону про імпічмент. Нам президент обіцяв, що цей законопроект буде, але ніяк не можемо дочекатися від президента цього законопроекту, тому я вирішив допомогти президенту Зеленському, вніс свій законопроект про імпічмент", - сказав Гончаренко.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" на сайті Верховної Ради поки немає інформації про реєстрацію цього законопроекту.
порохо... человек, то он автоматически передает правление страной, Петру Алексеевичу Порошенко."
Розбитий в перший же день(ніч) новий скляний міст в Києві - це остаточне підтвердження того діагнозу, який ми побачили на виборах.
І ось цьому бидлу ти розповідай хоч про космос, хоч про досягнення, хоч про ЄС і НАТО з їх захистом від агресора - цьому "хозяйському милу 73%" все одно де гадити, що крушити, кого ненавидіти - аби тільки погигикати і покрасуватись тим, що воно, бидло, таке "круте", що йому нас*ати на всіх і вся.
Ось така думка...
І ви думаєте, що ось такий непотріб буде хвилюватись за безвіз, за Томос, за захист країни?
Та ніколи!!
І це ще одне підтвердження того, як підмінили нашу націю на генетичному рівні за всі оті роки русифікації і совкової окупації.
Бидло може породити тільки таке ж бидло, а ніяк не інтелігентну людину.
До речі, подивіться хто вчить наших дітлахів в дитсадках і школах - на 90% це теж саме люмненізоване пост-совкове бидло, яке виросло в тій же атмосфері і на тому ж полі.
То чого нам чекати щось інше?