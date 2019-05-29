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Все про:бунт (35) колонія (139) Одеса (1903)

 Причини бунту в одеській колонії - зростання поборів на "заборонені предмети і дії", - екс-глава пенітенціарної служби Старенький

Адвокат Сергій Старенький, який раніше очолював Державну пенітенціарну службу України, каже, що причиною бунту в одеській колонії стало зростання цін на так звані "заборони" - виїзди в ресторани, побачення з повіями, і багато іншого.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Так, за словами Старенького, конфлікт розгорівся аж ніяк не через умови утримання або погане харчування, про що говорять зараз представники правоохоронних органів.

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"Зараз виносяться на перший план нібито матеріальні умови, утримання тощо. Такі умови там були дуже давно, раніше ж вони не зчиняли такий галас, а зараз зчинили", - говорить адвокат. - Тому що з боку адміністрації почало занадто багато надходити прохань до засуджених і, зі слів самих засуджених, розцінки на заборонені предмети і дії різко піднялися з боку адміністрації. Також ув’язнені повідомляли, що виросли побори на ремонти. Є версія, чому спалили чергову частину. Тому що на ремонт цієї чергової частини напередодні попросили 50 тисяч гривень".

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При цьому "гостра стадія протистояння виникла п'ять днів тому, але ще не виходила з-під контролю. Десь у четвер-п'ятницю адміністрація звернулася по допомогу до Мін'юсту, але відповідь була "розбирайтеся там самі".

Старенький додає, що "нічого кращого не придумали, як розібратися в такий спосіб - в колонію були запрошені авторитети з волі, яких попросили переговорити з засудженими. Ось як ті поговорили, ми все бачимо. Травмовані співробітники, колонія без адміністрації, необхідна допомога зовнішніх сил".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в понеділок, 27 травня, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Більш докладно про бунт в ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на censor.net.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129469
 
 
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А то главный вертухай про это не знал? Интересно какая его доля в этих поборах?
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Чудны дела твои, Господи! И спокойненько так рассуждает бывший глава ПС..При нем-то все были довольны.. Причины бунта в одесской колонии - рост поборов на "запрещенные предметы и действия", - экс-глава пенитенциарной службы Старенький - Цензор.НЕТ 4814 (Все секретики разболтал!)
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При попередньому головному вертухаєві героїн та гвинт на зоні коштували дешевше. Полюдськи можна зрозуміти гнів та роздратування каторжан.
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То есть- авторитеты "с воли" есть дурные, и советы зекам раздают дурные. Типа, подбили к бунту... А "на отсидке"- те умные, решили побунтовать. А пипл, он такой "умный"- схавает и то, что подсунут в оправдание. Ну и само собой, запреты, которые нельзя, но очень хочется, за бабло получать требует Зеленский, Порошенко (нужное подчеркнуть) а понятие "режим содержания" это... а не, не слышали... и колония должна быть таким голимым пионерлагерем, в который можно и вернуться. И не раз, а че? И попкари обязаны быть идейными, работать не за бабло а за так, типа патриотизм. Короче, Зеля, ты где? Работа есть! Хорош лысое чмо в лысину чмокать, пора за дело браться. Куда сепаров девать будешь? Чета ржу...
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да-да ) твари...

После бунта осужденныходесскую колонию решено расформировать Причини бунту в одеській колонії - зростання поборів на "заборонені предмети і дії", - екс-глава пенітенціарної служби Старенький - Цензор.НЕТ 6734

https://dumskaya.net/news/posle-bunta-osuzhdennyh-odesskuyu-koloniyu-reshe-099147/
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Верніть побори на попередній рівень і проблема вирішена
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бунт в одесской колонии организован, чтобы снести тюрьму и построить высотки.
Южную исправительную колонию №51, в которой 27 мая произошел пожар и бунт, расформируют.
Об этом говорится в сюжете ТСН и подтверждают источники «Думской». Решение руководство Министерства юстиции Украины приняло на вчерашнем совещании в Киеве.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПричини бунту в одеській колонії - зростання поборів на "заборонені предмети і дії", - екс-глава пенітенціарної служби Старенький
 
 
 
 
 
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