 Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар

Про це в коментарі журналістам розповіла Вікторія Сюмар (НФ), передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Питання в тому, як довго Саакашвілі протримається в Україні. Адже в нього є звичка після відпрацювання замовлення, яке він отримав, нападати на замовника. Ми це вже бачили. Після дискредитації Арсенія Яценюка (з використанням Саакашвілі) і все обернулося проти самого Порошенка" , - заявила нардеп.

На запитання журналістів, чи означає повернення Саакашвілі спробу нейтралізувати Арсена Авакова, Сюмар відповіла ствердно.

"Це боротьба за те, хто введе більшого тарантула в Адміністрацію Президента", - додала парламентарій.

Також Сюмар вважає не випадковим повернення Саакашвілі перед виборами.

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"Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського", - пояснила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Саакашвілі збирається повернутися до Києва 29 травня.