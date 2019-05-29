 Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар

Про це в коментарі журналістам розповіла Вікторія Сюмар (НФ), передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Питання в тому, як довго Саакашвілі протримається в Україні. Адже в нього є звичка після відпрацювання замовлення, яке він отримав, нападати на замовника. Ми це вже бачили. Після дискредитації Арсенія Яценюка (з використанням Саакашвілі) і все обернулося проти самого Порошенка" , - заявила нардеп.
На запитання журналістів, чи означає повернення Саакашвілі спробу нейтралізувати Арсена Авакова, Сюмар відповіла ствердно.
"Це боротьба за те, хто введе більшого тарантула в Адміністрацію Президента", - додала парламентарій.
Також Сюмар вважає не випадковим повернення Саакашвілі перед виборами.
"Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського", - пояснила вона.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.
Ще той буде цирк https://twitter.com/i/status/1133632657852719104
"Квартал 95" самостоятельно уже не справляется, пришлось глав-клоуна импортировать.
Да на доброе здоровье.
А чем все "это закончится для Зеленского" да как то фиолетово, если честно.
Потому что то количество "слуг народа", которые пройдут (или не пройдут) в Раду, ничего не принципиально изменит, хоть оборитесь, что "Порошенко, Гройсман, Турчинов, Яценюк все украли".
Почему не изменит?
Перечитала еще раз текст Будапешского Меморандума, что конкретно в нем своей подписью гарантировали США. Так вот, умом убогие ЗЕбилы, хорошей жизни вам США не гарантировали. Они гарантировали вам жизни, и это огромная гарантия (только благодаря подписи США вы сейчас и живы), но гарантий хорошей жизни, сытой жизни, цивилизованной жизни вам никто не давал, а выполнять обещаний, которых не давали, никто и не обязан.
Будет доллар по 150, или по 200, или по 300 - это ваша, ЗЕбилов проблема.
Будет у вас в домах электричество, и по какой цене - это ваша, ЗЕбилов, проблема.
Будет ли тушка курицы стоить 14 тысяч гривен (как сейчас в Венесуэле) - это ваша, ЗЕбилы, проблема.
Сможете ли вы купить лекарства - это ваша, ЗЕбилов, проблема.
Денег на улучшение вашей, ЗЕбилы, жизни, вам просто так давать никто больше не будет.
Или вы выполняете все требования, которые вам предъявляют МВФ иСША, или покупайте тушку кирицы по той цене, какая уж будет.
Жизнь вам гарантировали, а хорошую жизнь никто не обещал, то была со стороны США и МВФ их добрая воля.
Так что веселитесь вместе с Саакашвили, орите за "**********"(С), что "Порошенко, Гройсман, Турчинов, Яценюк все украли", пока можете себе позволить купить тушку курицы.
Вы будете жить, но жить вы будете в нищете.
Ты за нас не переживай, мы проживем как нибудь.
Будет плохо, будем врагов на помощь призывать.
А пока "пляшем"
Когда он был жив, я каждый год, 13 марта (день моего прибытия в Австралию) пила за его здоровье. После смерти Бириса Николаевича, каждый год, 13 марта, пью за то, чтобы земля была ему пухом.
Святой человек, освободитель.
Дал крепостным зарубежные паспорта.
он ??? и из чего-кого его слепят аферисты ???
Саакашвілі запустили, з подачі Коломойського, щоб тиснути на Порошенко на парламентських виборах, бо невідомо з якими активами підійде неіснуюча партія до дня голосування. Всі події після інавгурації, говорять про одне - відсоток довіри до "слуги" неухильно падає, тому потрібно буде невпинно гадити, щоб якось зберегти обличчя. Думаю на канал 1 + 1, який був наглухо закритий для Саакашвілі, вже надійшла нова методичка від "папули" - всіляке сприяння і розкрутка правдоруба і борця з олігархами, в першу чергу з Порошенком і надання йому часу в прайм тайм Напевно буде весело і огидно одночасно...