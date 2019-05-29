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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Аваков (1120) Зеленський (1476) Порошенко (8975) Саакашвілі Міхеіл (1229) Сюмар (137)

 Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар

Повернення екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі буде використано командою президента Володимира Зеленського для атаки на екс-президента Петра Порошенка, але в кінцевому підсумку обернеться проти самого Зеленського.

Про це в коментарі журналістам розповіла Вікторія Сюмар (НФ), передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Питання в тому, як довго Саакашвілі протримається в Україні. Адже в нього є звичка після відпрацювання замовлення, яке він отримав, нападати на замовника. Ми це вже бачили. Після дискредитації Арсенія Яценюка (з використанням Саакашвілі) і все обернулося проти самого Порошенка" , - заявила нардеп.

На запитання журналістів, чи означає повернення Саакашвілі спробу нейтралізувати Арсена Авакова, Сюмар відповіла ствердно.

"Це боротьба за те, хто введе більшого тарантула в Адміністрацію Президента", - додала парламентарій.

Також Сюмар вважає не випадковим повернення Саакашвілі перед виборами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся, - Саакашвілі запевняє у відсутності в нього політичних амбіцій

"Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського", - пояснила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Саакашвілі збирається повернутися до Києва 29 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129468
 
   
 Топ коментарі
 
а пэпу надо дискредитировать..? он вроде и сам не плохо справился..
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Я так скажу, паршивая из сюмар вещунья
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Сюмар --єто кто ,? Дохлый антинародный фронт Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4542
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У этой чашки мозгов больше чем у самой сюмар
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Ну, у Сюмар залишилася тільки одна перспектива- політичного оглядача. Чим вона і займається.
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сю-сюмар з інородного хронту, думка твоя нікого вже не цікавить
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Что такое сюмар, это порошенковская "говнометка". Кандидат в дворники"Рошен"
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Звичайно.Надюха не потягне роль тарана.Після виборів викинуть Ніколоза,як використаний г...
Ще той буде цирк https://twitter.com/i/status/1133632657852719104
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"Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского"

"Квартал 95" самостоятельно уже не справляется, пришлось глав-клоуна импортировать.
Да на доброе здоровье.
А чем все "это закончится для Зеленского" да как то фиолетово, если честно.

Потому что то количество "слуг народа", которые пройдут (или не пройдут) в Раду, ничего не принципиально изменит, хоть оборитесь, что "Порошенко, Гройсман, Турчинов, Яценюк все украли".

Почему не изменит?
Перечитала еще раз текст Будапешского Меморандума, что конкретно в нем своей подписью гарантировали США. Так вот, умом убогие ЗЕбилы, хорошей жизни вам США не гарантировали. Они гарантировали вам жизни, и это огромная гарантия (только благодаря подписи США вы сейчас и живы), но гарантий хорошей жизни, сытой жизни, цивилизованной жизни вам никто не давал, а выполнять обещаний, которых не давали, никто и не обязан.
Будет доллар по 150, или по 200, или по 300 - это ваша, ЗЕбилов проблема.
Будет у вас в домах электричество, и по какой цене - это ваша, ЗЕбилов, проблема.
Будет ли тушка курицы стоить 14 тысяч гривен (как сейчас в Венесуэле) - это ваша, ЗЕбилы, проблема.
Сможете ли вы купить лекарства - это ваша, ЗЕбилов, проблема.
Денег на улучшение вашей, ЗЕбилы, жизни, вам просто так давать никто больше не будет.
Или вы выполняете все требования, которые вам предъявляют МВФ иСША, или покупайте тушку кирицы по той цене, какая уж будет.
Жизнь вам гарантировали, а хорошую жизнь никто не обещал, то была со стороны США и МВФ их добрая воля.
Так что веселитесь вместе с Саакашвили, орите за "**********"(С), что "Порошенко, Гройсман, Турчинов, Яценюк все украли", пока можете себе позволить купить тушку курицы.
Вы будете жить, но жить вы будете в нищете.
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Вылез из австралийского туалета и прокричался тут? Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3240
Ты за нас не переживай, мы проживем как нибудь.
Будет плохо, будем врагов на помощь призывать.
А пока "пляшем" Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6021
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Спасибо, я очень уважаю дедушку Ельцина.
Когда он был жив, я каждый год, 13 марта (день моего прибытия в Австралию) пила за его здоровье. После смерти Бириса Николаевича, каждый год, 13 марта, пью за то, чтобы земля была ему пухом.
Святой человек, освободитель.
Дал крепостным зарубежные паспорта.
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Сюмар нехорошая девушка... из той серии... из таких как Аня Герман
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для такої ..... , це просто комплімант - "нехорошая девушка", вона сама знаходиться з деяких пір у ролі акторки. здогадайтесь з трьох раз якого саме жанру.
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пока хаос и разрушения с нарушением законов между прочим......... ждём конструктива, будет ли
он ??? и из чего-кого его слепят аферисты ???
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Озвучивает вчерашние высеры порохоботов. Кому это интересно? НФ неудачники, рейтинг которых таков, что даже не осмелились выставить своего кандидата на должность президента, дабы не позориться.
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Сюмар,а ты в эпизодах?Чи доверили хлопушкой щёлкать?Дубль второй,сцена Михо мочит Петю..Хлоп хлопушкой.Мотор Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3223
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Сюмар просто озвучила очевидні речі.
Саакашвілі запустили, з подачі Коломойського, щоб тиснути на Порошенко на парламентських виборах, бо невідомо з якими активами підійде неіснуюча партія до дня голосування. Всі події після інавгурації, говорять про одне - відсоток довіри до "слуги" неухильно падає, тому потрібно буде невпинно гадити, щоб якось зберегти обличчя. Думаю на канал 1 + 1, який був наглухо закритий для Саакашвілі, вже надійшла нова методичка від "папули" - всіляке сприяння і розкрутка правдоруба і борця з олігархами, в першу чергу з Порошенком і надання йому часу в прайм тайм Напевно буде весело і огидно одночасно...
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Чем закончится - будет видно. А ты, Сюмар, как говорят поляки - жечи на плечи - и на выход с патефоном в журнашлюхи с поврутом!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар
 
 
 
 
 
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