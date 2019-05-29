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Все про:Межигір'я (75) ДБР (268) АРМА (9)

 ДБР відкрило щодо Межигір'я кримінальне провадження за статтею "службова недбалість"

Державне бюро розслідувань з'ясовує, чому резиденція Межигір'я досі не передана в управління.

Про це повідомляє прес-служба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 16 травня 2019 року Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало від Державного бюро розслідувань (ДБР) листа, у якому вимагає від надати інформацію стосовно фактичного прийняття арештованих активів "Межигір’я", їх оцінки, інвентаризації, визначення шляху управління вказаними вище активами, проведення конкурсу щодо визначення управителя активів та іншу інформацію.

Як повідомили у відомстві, обґрунтуванням цієї вимоги слугує факт досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000548 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України ("службова недбалість").

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АРМА, в свою чергу, повідомляє про повне дотримання законодавства під час конкурсного обрання керуючого заарештованих активів "Межигір'я".

В агентстві нагадують, що зараз триває п'ята спроба обрати нового керівника рухомим, нерухомим майном і корпоративними правами ТОВ "Танталіт".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не може знайти для "Межигір'я" керуючого. 16 квітня Агентство продовжило термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією.

В АРМА зазначають, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".

Нагадаємо, 30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129464
 
   
 Топ коментарі
 
еще бы день - два и в секретной комнате СНБО розетки и проводку вырвали как здесь. Все недра и выключатели тоже пренадлежат народу Украины!
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Неужели не очевидно, что государство не может управлять активами. Ни арестованными, ни какими. Выход один - всё с молотка, а деньги на депозит до решения суда
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- Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей ©
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еще бы день - два и в секретной комнате СНБО розетки и проводку вырвали как здесь. Все недра и выключатели тоже пренадлежат народу Украины!
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Спитай у зубожілої,.Вона, як мінімум про одну точно знає! Про ту, яку в 14 році приБЮТила...
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Неужели не очевидно, что государство не может управлять активами. Ни арестованными, ни какими. Выход один - всё с молотка, а деньги на депозит до решения суда
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все правильно скоро ведь хозяин возвращается правда же свидетели конца эпохи бедности ? ДБР відкрило щодо Межигір'я кримінальне провадження за статтею "службова недбалість" - Цензор.НЕТ 596
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А кінець епохи гідності настав ще коли хтось з Межигірря халат звизданув? ДБР відкрило щодо Межигір'я кримінальне провадження за статтею "службова недбалість" - Цензор.НЕТ 4738
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДБР відкрило щодо Межигір'я кримінальне провадження за статтею "службова недбалість"
 
 
 
 
 
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