 Труба звільнив чотирьох керівників ДБР. ДОКУМЕНТ

Про це заявила співробітниця прес-служби ДБР Ірина Винокурова у Facebook, опублікувавши накази про звільнення, передає Цензор.НЕТ.
Так, оприлюднено чотири накази від 28 травня 2019 року про звільнення директора територіального управління ДБР у Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тури, керівника фінансового управління Дениса Луцика і керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.
Усіх керівників звільнено "за невідповідність займаній посаді", на яку вони були призначені із шестимісячним випробувальним терміном.
Також публікуємо пост на сторінці у Facebook щодо цього одного зі звільнених співробітників ДБР Володимира Тимошка.
Вот раньше, другое дело-всей сразу брали: он генпрокурор (единственный за всю историю без юр.образования), она представитель президента в ВР.
С нынешними судами они через год восстановятся с выплатой всех з/п и компенсаций.
Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница ГБР, главный специалист отдела по работе с общественностью и СМИ Ирина Винокуров