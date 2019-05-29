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Все про:звільнення (527) Труба (73) ДБР (268)

 Труба звільнив чотирьох керівників ДБР. ДОКУМЕНТ

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вирішив звільнити чотирьох керівників відомства.

Про це заявила співробітниця прес-служби ДБР Ірина Винокурова у Facebook, опублікувавши накази про звільнення, передає Цензор.НЕТ.

Так, оприлюднено чотири накази від 28 травня 2019 року про звільнення директора територіального управління ДБР у Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тури, керівника фінансового управління Дениса Луцика і керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

Усіх керівників звільнено "за невідповідність займаній посаді", на яку вони були призначені із шестимісячним випробувальним терміном.

Труба звільнив чотирьох керівників ДБР 01
Труба звільнив чотирьох керівників ДБР 02

Читайте: ДБР завело на співробітників НАБУ 49 справ, включно з провадженням за матеріалами Bihus.info, - Труба

Труба звільнив чотирьох керівників ДБР 03
Труба звільнив чотирьох керівників ДБР 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти директора ДБР Труби

Також публікуємо пост на сторінці у Facebook щодо цього одного зі звільнених співробітників ДБР Володимира Тимошка.

Труба звільнив чотирьох керівників ДБР 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129462
 
 
 Топ коментарі
 
наверное родственников хочет пристроить или партнеров по бизнесу...., это счас тренд такой...
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100% "это счас тренд такой"
Вот раньше, другое дело-всей сразу брали: он генпрокурор (единственный за всю историю без юр.образования), она представитель президента в ВР.
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от коломойского заказ пришел на назначение своих людей
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наверное родственников хочет пристроить или партнеров по бизнесу...., это счас тренд такой...
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от коломойского заказ пришел на назначение своих людей
 показати весь коментар
 
 
100% "это счас тренд такой"
Вот раньше, другое дело-всей сразу брали: он генпрокурор (единственный за всю историю без юр.образования), она представитель президента в ВР.
 показати весь коментар
 
 
при чем тут "раньше"? отправная точка - кенгурация, с понедельника - ни-ни же?
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вот раньше..а сейчас все просто-През-Беня,смотрящий -Богдан,зиц председатель Фукс-Зе!бил!
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Странно, ещё пару месяцев назад набирали по супер-конкурсу, супер-потужною комиссией, а тут на те-"за несоответствия занимаемой должности" .
С нынешними судами они через год восстановятся с выплатой всех з/п и компенсаций.
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Профессор Титанушкин быстро осмотрел всех четырех и тут же велел выкинуть их из больницы. Не помогло сумеречное состояние души, осложненное маниакально-депрессивным психозом. Профессор Титанушкин не уважал симулянтов.(с)
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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил временно исполняющего обязанности главы пресс-службы ведомства Андрея Мальчика из-за публикации новости об открытии дела на бывшего президента Петра Порошенко .

Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница ГБР, главный специалист отдела по работе с общественностью и СМИ Ирина Винокуров
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Рука руку, а Труба трубу моет. Еще результатов работы не видели, а уже...
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Особенно показательны должности двух последних фигурантов.
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Пацани к успеху шли...УважамИе в области люди,.. и такой облом.
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