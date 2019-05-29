 "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Батьківщини", про це вона сказала в ефірі "Українського радіо".

"Ті політичні сили, які підтримують наш Новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, – ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", – наголосила лідерка "Батьківщини".

Тимошенко вважає, що зараз потрібно говорити не про об'єднання або роз'єднання політиків, а про те, як далі діяти новій владі, новому президенту.

"Наша команда не в опозиції до нового президента. Ми хотіли йому передати Новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати докорінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягнути рівня Польщі і далі розвивати країну. Тож, ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", – заявила Тимошенко.

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