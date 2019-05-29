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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її політсила піде на парламентські вибори самостійно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Батьківщини", про це вона сказала в ефірі "Українського радіо".

"Ті політичні сили, які підтримують наш Новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, – ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", – наголосила лідерка "Батьківщини".

Тимошенко вважає, що зараз потрібно говорити не про об'єднання або роз'єднання політиків, а про те, як далі діяти новій владі, новому президенту.

"Наша команда не в опозиції до нового президента. Ми хотіли йому передати Новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати докорінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягнути рівня Польщі і далі розвивати країну. Тож, ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", – заявила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129456
 
   
 Топ коментарі
 
... ну, хоть одно новое лицо в политике "Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 366
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У нее каждый год новое лицо...
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А у цензорівських зебілів яка оплата? Тільки не треба казати про душевні пориви. бо буде виглядати по зебільному. "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3958
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Батькивщина - теперь это одна тимошенко ?
или Батькивщина идет без тимошенко?
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було би добре, щоб вОна пішла не на вибори, а "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6586
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Ти хочеш сказати щоб ВОна лягла на вибори? Як в Качанівській колонії?.. "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6365
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ну в Качанівці не лежать, а відбувають покарання, або як кажуть в народі сидять, а в загальному так.
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В добрый путь...
Место клоунов уже занято, интересно кто киевским зоопарком руководит...
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жулька добре влетіла з "Новим курсом".
Навіть боти на цензорі пішли в арєнду шоб борги віддать)))
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Зебіли захотіли дивитись шоу на роялі. Дивіться.
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....йде самостійно. Щоб потім підставити Зеленському своє плече... Як до речі справи з виконанням курсу "Український прорив" редакції 2007 року? Що з іншими "новими курсами" від БЮТ?
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а можно не самостоятельно с амбициями Бахини. Ща, наверное опять заплетёт косу на лобовой броне , чтоб быть в тренде новых лиц в младой команде.И никак не может смирится с тем, что она уже в категории - не старая карга.
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та ладно - она придумает себе новую прическу - бренд года от Йули
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Ездили кортежи коломойского к Юле, ездили. Видать не договорились. Балована ваша Юля, балована.
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три раза ездили, сразу по возвращению бабушки Кончиты. Сама бабушка сказала, что это его охрана пережидала в особняке Бахини, чтоб запутать следы перемещения бабушки от госдепа
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у йули еть все основания стать пермьером.
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Звичайно, що вона вже "пєрмьєр", бо потім буде, як "пєрмяк солоні вуха"
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немає, у неї є всі підстави досидіти в Качанівці.
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Зеленский - президент
Тимошенко - премьер
Разумков - спикер
------------------------------
Коломойский - Карабас
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Путін такий варіант підтримає. Особливо Юлю - з 2009 року постійно підтримує.
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Тепер у цензоровських порохоботів оплата по двойному тарифу буде?)) Знову включать "юйкафаровка"))
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А у цензорівських зебілів яка оплата? Тільки не треба казати про душевні пориви. бо буде виглядати по зебільному. "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3958
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Ты здесь за идею? Идею на хлеб не намажешь, как говорит твоя любимая мосейчучучка.
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Коломойский сказал, что будет помогать "самостоятельной" Юле
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Волнуется Лиса Владимировна , что- то идет не по плану. Аваков как-то не включается в открытую игру в роли Кота Базилио... Буратишка тянет на эту роль Мишико... Как-то невпонятку ( и это было всегда) участвует в сценариях Беня Карабас ... Ей поручено было похерить в Раде мажоритарку, не справляется..." МЫ ХОТЕЛИ ПЕРЕДАТЬ ЕМУ НОВЫЙ КУРС..." А шо такое? не берет?в то же время западные партнеры как-то продвигают мысль среди команды ЗЕ поклясться в продолжении реформ - и они делают это перед камерами и в Фейсбук... И не в Пете дело даже, это ИХ КУРС И ИХ ВЛОЖЕНИЯ в него... А Лиса как-то в сторонке со своим ...
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вОна вже позавчорашній день і дуже токсична, ніхто не хоче знею зв'язуватись, Рюкзаков іде з Кулявлобом, у всіх свої плани і амбіції, і вОни в них немає. Тепер є шанс у тЮльки успішно пролетіти нафіг.
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сидит Лиса и смотрит, как денежки плывут рядом и все мимо
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"Те политические силы, которые поддерживают наш Новый курс, коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Источник: https://censor.net.ua/n3129456-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зе не підтримує зниження тарифів "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9569
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Минулий раз для розкрутки БЮТ використали Савченко...зараз будуть Януковича з російського полону визволяти?...
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Йуля премьером при чуваке с ксивой презЕдента..?? Не смешите мои тапки.... "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7562
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Новый курс единственное руководство к действию где понятно изложены те меры которыми будут возвращаться украденные средства производства,надра и права на них не мифическому государству а кожному громадянину и много другого полезного.См. июньский форум 18 года.
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Вы ЮБОТЫ не видите как она смешна? Смешнее любого комика . Предложите ей лучше в квартал пойти ЗЕ посодействует...
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Последний раз понаблюдала ее у Пинчука на канале в шоу СвСл - тихий вкрадчивый голосок, нашептывающий как прекрасен и нов и свеж бел закон с закрытыми списками и убийством мажоритарки , поданный от ЗЕ . Сколько фальши и перебора в игре ! ЮБОТЫ вы этого не видите?
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ні, то ж їх бахіня, а вони її свідки, вОна бреше, а їм бальзам
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что-то у нас прямо не правительство, а сплошные секты - свидетелей бАхини Йу, ожидателей великой халявы от мальчикаЗе....
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такий інфантинльний народ, точніш ті, хто не працює, а всього хоче і на халяву, а ті, хто хочуть і знають, що, то працюють і в Україні і за кордоном.
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она так "проникновенно" всегда говорит, что хочется ее наконец уже добить, чтоб не мучалась, страдалицу народную
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Пора научиться обсуждать програмы а не личности. Все равно что покупать автомобиль по внешнему виду не нтересуясь двиателем.Покупать красивую игрушку это в детский сад.
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Этот новый курс от Йули....такое же бло-бла-бла...как и от чувака с ксивой презЕдента....много воды...и ноль конкретики......
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Это не юлин курс а многолетний обьедененый труд сотни ученых и экспертов. А вы кроме бла бла бла ничего не ответили.
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То что его писали какие то там эксперты не отменяет того что в тексте этого курса одно только бла-бла-бла..... 400 страниц бла-бла-бла...с цитатами от кого угодно...с водой ручьми...и ни слова о том что и как нужно делать конкретно.....
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В новый курс вносятся предложения,пожелания,обсуждения. На этой основе принимается сус пильный договор на референдуме.Также принимается новая конституция от народа а не веровной рады. Это для начала что надо знать о новом курсе.
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Новый курс....новая программа...в моем понимании это так..
Для того что бы сделать вот это...нужно принять вот такой закон...вот текст законопроекта....
Для что бы сделать вот так...нужно принять вот такой вот закон...вот текст законопроекта....
И так далее...
Тогда это можно обсуждать.....
А 400 страниц воды обсуждать не имеет смысла......
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«Чорная вдова для президентів»
Уміння роздмухати чвари і розвалити будь який уряд...
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Так Рубан же бросил свою ненаглядную в "положении" подозреваемой и сбежал. Аморальный тип...
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Савченко почти президент! Должна была быть. "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2101
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Из "Батькивщины" ушел один из наиболее знаковых членов партии - Андрей Сенченко...

А это был верный ленинец...бьтовец.... значит не все так ладно и складно в у каролевы брехни....
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трохи "лірики", тільки прохання нікому не ображатись, порохоботам якщо можна не читати. Юлії Володимирівні треба все таки щось з собою робити. іноді здається що коли їй чогось дуже хочеться це їй може сильно заважати. коли вона виступає видно як дуже хвилюється старається, намагається розжувати і подати все в дуже розгорнутому вигляді а з цифрами іноді взагалі біда. і від неї буває йде такий "емоційний тиск" що признаюсь чесно навіть мені прихильнику іноді важко слухати. не знаю може все таки треба більше відпочивати з віком це питання стає більш актуальним. людина коли в позитивному настрої до неї краще ставлення чим в поганому. скажу про одну річ, якщо вживати в значних кількості солодкі фрукти ягоди особливо натуральні соки це веде за собою приливи гарного настрою кажу це на повному серйозі . взагалі ось дивиться, зеленський нічого не робив і навіть команду на марші збирав і виграв. я не призиваю нічого не робити але якщо дуже старатися і не вдається можливо є сенс намагатись до всього ставитись більш стримано.
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Аваков ей обещал только через свой труп запустить Мишико . А ЗЕ команда решила по-своему- патамуша она не справилась... Теперь у нее -ФСЕПРАПАЛО-2
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Единственно правильное решение. Вот конкретно для "Батькивщины". Любое "объединение" не зависимо с кем, только убавят их проценты. Только идти самим, а дальше смотреть ( хотя видимо будут "пароваться" с "Слугой народа" в коалицию) Кстати "Слуге народа" тоже нужно идти самим, они "темная лошадка" и только на этом могут сыграть, возьми кого к себе из других партий, их сразу начнут ассоциировать с теми. Тоже самое и с "Голосом" Вакарчука. А вот другим партиям которые явно проходят в Раду, есть и желание и потребность подтянуть к себе потенциально "отстающих". Так Оппо платформа - За життя, хотела бы присоединить к себе ахметовское крыло Оппо блок Вилкула, Новинского, Колесникова, Мураева, Добкиным. А также Таруту с его партией, ну может еще "засланку" Надю с ее "платформой Савченко, Каплина с его соц. демократами, левых и коммунистов., "Видродження" с в связке с партией мэров ( Трухановым и Кернесом) ( т. е. есть варианты ) БПП, или как она сейчас называется " Европейская солидарность с бывшим президентом" тут тоже есть кого агитировать ( Кличко с его фейковым "Ударом" и братом "разрушителем стеклянных мостов", Гройсман пока никуда не пристроившийся ( и времени на это нет), Яценюк с фронтовиками с "0" рейтингом ( благодаря ББП) Так что есть что окучивать. К сожалению "Гражданская позиция" и "Самопомощь " разбежались, а им бы идти вместе с Смешко " Сила и честь" ( хотя тут возможно и Кличко попытается влезть, иначе только мажоритарка) К сожалению видимо не будет объединения " Свободы" и "Нац корпуса" и партий с этого крыла. Кто там еще остается " Воля народа" , "Наш край" - ну эти лягут под любого ( хотя идеологически им ближе "За життя" ) Радикалы Ляшко ( даже без Масийчука) не кому не интересны, придется самим пыжиться , но 5 % им не взять, остается таже мажоритарка. Интересно куда пристроится Аваков ( хотя может просто МВД сделает своей пожизненной вотчиной) Так что впереди интересный пасьянс. Надеюсь скоротечный. Иначе задолбут просто всех.
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Молодец Юля! "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8649 Если бы в БЮТ влилось фирташевско-мертвечуковское ворьё из Удара вместе с Педаликом, никогда бы за вас не голосовал!
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"Новый экономический курс"-- почти ленинский НЭП---своевременно и актуально. Юля посчитала верным-- заменить слово "политика" на слово"курс" ,решив таким образом,что политики сейчас ---ну очень много,а курс должен быть один,и он самый главный --экономический. И это правильно--та экономическая политика по-Гройсману, верней политика городского "базара", для целого государства не подходит, хоть и называется тоже "рыночные отношения")))))))
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юля із своєю партією - може йти лісом. "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3156
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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