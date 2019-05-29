 "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно, - Тимошенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Батьківщини", про це вона сказала в ефірі "Українського радіо".
"Ті політичні сили, які підтримують наш Новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, – ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", – наголосила лідерка "Батьківщини".
Тимошенко вважає, що зараз потрібно говорити не про об'єднання або роз'єднання політиків, а про те, як далі діяти новій владі, новому президенту.
"Наша команда не в опозиції до нового президента. Ми хотіли йому передати Новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати докорінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягнути рівня Польщі і далі розвивати країну. Тож, ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", – заявила Тимошенко.
или Батькивщина идет без тимошенко?
Место клоунов уже занято, интересно кто киевским зоопарком руководит...
Навіть боти на цензорі пішли в арєнду шоб борги віддать)))
Тимошенко - премьер
Разумков - спикер
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Коломойский - Карабас
Зе не підтримує зниження тарифів
Для того что бы сделать вот это...нужно принять вот такой закон...вот текст законопроекта....
Для что бы сделать вот так...нужно принять вот такой вот закон...вот текст законопроекта....
И так далее...
Тогда это можно обсуждать.....
А 400 страниц воды обсуждать не имеет смысла......
Уміння роздмухати чвари і розвалити будь який уряд...
А это был верный
ленинец...бьтовец.... значит не все так ладно и складно в у каролевы брехни....