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 У Росії хочуть запровадити нові санкції проти своїх жителів: заборонити ввозити продукти з-за кордону для особистих потреб

Національна м'ясна асоціація РФ пропонує заборонити росіянам ввозити з-за кордону м'ясну і молочну продукцію для особистого користування. Глава Россільгоспнагляду підтримав ідею.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російський телеканал "Дождь".

Глава Россільгоспнагляду Сергій Данкверт стверджує, що заборони на ввезення молочної та м'ясної продукції діють "у всіх цивілізованих країнах". Він заявив, що молочні і м'ясні продукти можуть становити загрозу незалежно від ввезеного обсягу.

При цьому Данкверт наполягає, що не потрібно це питання "політизувати і робити з цього великої проблеми".

"Чому всі вирішили, що це хамон і пармезан? Ось, припустімо, сосиски з африканською чумою, які ми затримали нещодавно в Забайкаллі", - сказав глава Россільгоспнагляду.

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Проект поправок до закону про ветеринарію передбачає, що Россільгоспнагляд зможе організувати в пунктах пропуску через кордон знищення продуктів, знайдених у ручній поклажі росіян.

Ввозити при цьому можна буде по 5 кг продуктів на людину "за умови благополуччя в епізоотичному плані країни-виробника".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129454
 
   
 Топ коментарі
 
Иногда, когда читаю выступление руководителей России о своих гражданах мне хочется спросить "А вы их дустом пробовали?"
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Нехай п"ють расєйське молоко, а не з Гейропи.
В России хотят ввести новые санкции против своих жителей: запретить ввозить продукты из-за границы для личных нужд - Цензор.НЕТ 7518
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Холопы не должны даже вкус настоящей еды знать! Только фураж и пальмовое масло в обмен на алмазы и газ.
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«Кого-то переработали» - эксперты обнаружили ДНК человека в колбасе российской компании
Он отметил, что образцы колбасы были взяты на территории производства «Мортаделя», в поселке Нагорное Пушкинского района Подмосковья. Получить комментарий руководства «Мортаделя» «Известиям» не удалось.
Ранее стало известно, что Национальный союз мясопереработчиков и ВНИИ мясной промышленности намерены запретить производство колбас, которые не соответствуют «советской» рецептуре. Недобросовестным производителям будет запрещено использовать названия «Докторская», «Любительская», «Краковская» и «Московская», если они не укладываются в рамки ГОСТа. «В исследованных образцах мясной продукции выявлены следовые количества ДНК человека. Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее», - цитируют «Известия» сотрудника РАМН.
По его сведениям, лабораторные испытания выявили человеческие ДНК в двух продуктах компании «Мортадель» - «Королевской» колбасе и зернистом сервелате.
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А что, еще не запретили??? Вот это непорядок, вот так недоработка! Куда смотрит пуйло???
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Правильное решение. Говноеды должны питаться результатами дефекации. Это их всё!!!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Росії хочуть запровадити нові санкції проти своїх жителів: заборонити ввозити продукти з-за кордону для особистих потреб
 
 
 
 
 
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