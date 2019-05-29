 У Росії хочуть запровадити нові санкції проти своїх жителів: заборонити ввозити продукти з-за кордону для особистих потреб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російський телеканал "Дождь".
Глава Россільгоспнагляду Сергій Данкверт стверджує, що заборони на ввезення молочної та м'ясної продукції діють "у всіх цивілізованих країнах". Він заявив, що молочні і м'ясні продукти можуть становити загрозу незалежно від ввезеного обсягу.
При цьому Данкверт наполягає, що не потрібно це питання "політизувати і робити з цього великої проблеми".
"Чому всі вирішили, що це хамон і пармезан? Ось, припустімо, сосиски з африканською чумою, які ми затримали нещодавно в Забайкаллі", - сказав глава Россільгоспнагляду.
Проект поправок до закону про ветеринарію передбачає, що Россільгоспнагляд зможе організувати в пунктах пропуску через кордон знищення продуктів, знайдених у ручній поклажі росіян.
Ввозити при цьому можна буде по 5 кг продуктів на людину "за умови благополуччя в епізоотичному плані країни-виробника".
Он отметил, что образцы колбасы были взяты на территории производства «Мортаделя», в поселке Нагорное Пушкинского района Подмосковья. Получить комментарий руководства «Мортаделя» «Известиям» не удалось.
Ранее стало известно, что Национальный союз мясопереработчиков и ВНИИ мясной промышленности намерены запретить производство колбас, которые не соответствуют «советской» рецептуре. Недобросовестным производителям будет запрещено использовать названия «Докторская», «Любительская», «Краковская» и «Московская», если они не укладываются в рамки ГОСТа. «В исследованных образцах мясной продукции выявлены следовые количества ДНК человека. Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее», - цитируют «Известия» сотрудника РАМН.
По его сведениям, лабораторные испытания выявили человеческие ДНК в двух продуктах компании «Мортадель» - «Королевской» колбасе и зернистом сервелате.