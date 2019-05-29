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 Свавілля на полігоні "Регіон-2001": напад на активістів і небезпека екологічної катастрофи

Вчора, 28 травня, прихильники руху "Традиція і порядок" здійснили візит на полігон побутових відходів "Регіон-2001".

Була викликана слідчо-оперативна група для фіксації порушень містобудівного законодавства, а саме факту будівництва без наявних дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції. Представники полігону не допустили слідчо-оперативну групу на територію об'єкта і перешкоджали фіксації порушень.

Зазначимо, що 21 травня в рамках заходів щодо перевірки екологічної безпеки рухом "Традиція і порядок", була здійснена перевірка будівельних робіт на полігоні побутових відходів "Регіон-2001", у селі Квітневе Броварського району, де розташовується звалище промислових відходів колишнього заводу "Радикал" та інших підприємств з небезпечними твердими відходами.

Активісти стверджують, що до них надійшла інформація щодо полігону, власником якого є голова Броварської районної ради Сергій Гришко. З джерел було відомо, що рішенням вищезгаданого голови на полігоні почали забивати палі на глибину 20 метрів за глибини котловану до 10 метрів. Рух "Традиція і порядок" вирушив на полігон побутових відходів, де вищезазначені факти підтвердилися. Також активісти виявили, що глиняний гідроізоляційний шар пошкоджено, що з великою часткою імовірності призведе до зараження ґрунту і підземних вод.

Свавілля на полігоні Регіон-2001: напад на активістів і небезпека екологічної катастрофи 01
Свавілля на полігоні Регіон-2001: напад на активістів і небезпека екологічної катастрофи 02

Зазначимо, що ділянку полігону надали під будівництво тимчасового асфальтового заводу для компанії "Az-Virt", ціна тендера на проведення робіт становить близько 120 млн євро.

Підприємство відмовилося надати прихильникам руху "Традиція і порядок" дозвільні документи на будівництво і деактивацію звалища, що було б офіційним дозволом на проведення будівельних робіт. Як стверджують активісти, у компанії необхідні документи зовсім відсутні.

Свавілля на полігоні Регіон-2001: напад на активістів і небезпека екологічної катастрофи 03
Свавілля на полігоні Регіон-2001: напад на активістів і небезпека екологічної катастрофи 04

Зазначимо, що після виявлених проблем полігону "Регіон-2001" у порушенні екологічного та будівельного законодавства були викликані представники правоохоронних органів. У процесі фіксації правопорушення син вищезгаданого голови Броварської районної ради Сергія Гришка накинувся на активістів. Поліцією складено протокол щодо нападу.

Після прибуття слідчо-оперативної групи активісти написали заяви про порушення статей 95 та 105 Водного кодексу.

Активісти стверджують, що пильно стежитимуть за розвитком подій і не допустять можливої Всеукраїнської екологічної катастрофи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129451
 
   
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...Активисты утверждают, что к ним поступила информация касательно полигона, владельцем которого является председатель Броварского районного совета Сергей Гришко... Источник: https://censor.net.ua/n3129451 никто не замечает конфликта интересов? странно, а он есть...
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зеленский себе новый офис начал строить
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Короче , активисты все дутые - от Киева дальше 30 км не выезжают😀😀😀 выборы в парламент начались

А поехать в тьму таракань боятся и денег нет 😀
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За поребриком свалка - спутник жизни.
Свавілля на полігоні "Регіон-2001": напад на активістів і небезпека екологічної катастрофи - Цензор.НЕТ 6136
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