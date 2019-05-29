 Свавілля на полігоні "Регіон-2001": напад на активістів і небезпека екологічної катастрофи

Була викликана слідчо-оперативна група для фіксації порушень містобудівного законодавства, а саме факту будівництва без наявних дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції. Представники полігону не допустили слідчо-оперативну групу на територію об'єкта і перешкоджали фіксації порушень.

Зазначимо, що 21 травня в рамках заходів щодо перевірки екологічної безпеки рухом "Традиція і порядок", була здійснена перевірка будівельних робіт на полігоні побутових відходів "Регіон-2001", у селі Квітневе Броварського району, де розташовується звалище промислових відходів колишнього заводу "Радикал" та інших підприємств з небезпечними твердими відходами.

Активісти стверджують, що до них надійшла інформація щодо полігону, власником якого є голова Броварської районної ради Сергій Гришко. З джерел було відомо, що рішенням вищезгаданого голови на полігоні почали забивати палі на глибину 20 метрів за глибини котловану до 10 метрів. Рух "Традиція і порядок" вирушив на полігон побутових відходів, де вищезазначені факти підтвердилися. Також активісти виявили, що глиняний гідроізоляційний шар пошкоджено, що з великою часткою імовірності призведе до зараження ґрунту і підземних вод.





Зазначимо, що ділянку полігону надали під будівництво тимчасового асфальтового заводу для компанії "Az-Virt", ціна тендера на проведення робіт становить близько 120 млн євро.

Підприємство відмовилося надати прихильникам руху "Традиція і порядок" дозвільні документи на будівництво і деактивацію звалища, що було б офіційним дозволом на проведення будівельних робіт. Як стверджують активісти, у компанії необхідні документи зовсім відсутні.





Зазначимо, що після виявлених проблем полігону "Регіон-2001" у порушенні екологічного та будівельного законодавства були викликані представники правоохоронних органів. У процесі фіксації правопорушення син вищезгаданого голови Броварської районної ради Сергія Гришка накинувся на активістів. Поліцією складено протокол щодо нападу.

Після прибуття слідчо-оперативної групи активісти написали заяви про порушення статей 95 та 105 Водного кодексу.

Активісти стверджують, що пильно стежитимуть за розвитком подій і не допустять можливої Всеукраїнської екологічної катастрофи.