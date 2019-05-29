 "Знает каждый гражданин, кто х**ло №1", - росіянину загрожує штраф 30 тис. рублів за картинку з Путіним

Житель Смоленська Сергій Командиров став першим, хто поплатився за використання в інтернеті картинки зі словосполученням "Путін - х**ло", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Картинку з портретом Путіна в рамці кольорів прапора України він розмістив у коментарі в соціальній мережі "Вконтакте".

"Є така група "Вимагаємо відповідей - Смоленськ", вона мовить уже два роки. Там був пост про неповагу до влади, і я залишив під ним коментар з картинкою Путіна. Путін в такій "сонцеликій" обробці, і написано:"Знает каждый гражданин, кто х**ло №1"", - розповів Командиров.

Через місяць дільничний уповноважений Андрій Гавриленков склав на Командирова адміністративний протокол, згідно з яким "у відкритому доступі фото із зображенням Президента РФ Путіна В.В. і текст "Знает каждый гражданин, кто х**ло №1".

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Незабаром йому подзвонив дільничний і попросив написати пояснювальну. Тепер чоловікові загрожує штраф в 30 тисяч рублів (12,3 тис. гривень. - Ред.), рішення про його стягнення має винести суд.

"У мене абсолютно немає коштів його (штраф. - Ред.) сплачувати. Я буду звертатися по допомогу у зборі коштів, в "Агору"(правозахисна організація. - Ред.) ... і до решти, хто потенційно може мені допомогти. Я ж не тільки за себе, я борюся не тільки за свої права і свободу, але за права і свободу людей", - говорить Командиров.

Закон про покарання за "явну неповагу до держави" в інтернеті президент Росії Володимир Путін підписав 18 березня, після чого його активно почали застосовувати силовики. За перше порушення передбачено штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.