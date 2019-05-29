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 "Знает каждый гражданин, кто х**ло №1", - росіянину загрожує штраф 30 тис. рублів за картинку з Путіним

На жителя Смоленська склали адмінпротокол про неповагу до влади за те, що він розмістив в інтернеті картинку, яка відсилає до кричалки українських футбольних фанатів.

Житель Смоленська Сергій Командиров став першим, хто поплатився за використання в інтернеті картинки зі словосполученням "Путін - х**ло", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Картинку з портретом Путіна в рамці кольорів прапора України він розмістив у коментарі в соціальній мережі "Вконтакте".

"Є така група "Вимагаємо відповідей - Смоленськ", вона мовить уже два роки. Там був пост про неповагу до влади, і я залишив під ним коментар з картинкою Путіна. Путін в такій "сонцеликій" обробці, і написано:"Знает каждый гражданин, кто х**ло №1"", - розповів Командиров.

Через місяць дільничний уповноважений Андрій Гавриленков склав на Командирова адміністративний протокол, згідно з яким "у відкритому доступі фото із зображенням Президента РФ Путіна В.В. і текст "Знает каждый гражданин, кто х**ло №1".

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Незабаром йому подзвонив дільничний і попросив написати пояснювальну. Тепер чоловікові загрожує штраф в 30 тисяч рублів (12,3 тис. гривень. - Ред.), рішення про його стягнення має винести суд.

"У мене абсолютно немає коштів його (штраф. - Ред.) сплачувати. Я буду звертатися по допомогу у зборі коштів, в "Агору"(правозахисна організація. - Ред.) ... і до решти, хто потенційно може мені допомогти. Я ж не тільки за себе, я борюся не тільки за свої права і свободу, але за права і свободу людей", - говорить Командиров.

Закон про покарання за "явну неповагу до держави" в інтернеті президент Росії Володимир Путін підписав 18 березня, після чого його активно почали застосовувати силовики. За перше порушення передбачено штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129449
 
   
 Топ коментарі
 
Ну в Рівному за плакат про імпічмент теж суд і штраф.
Шути горохові далеко від кцпів не пішли.
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ну скоро и у нас за ЗЕбилов будут штрафы выписывать, при чем и в прямом и переносном смысле....
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ну скоро и у нас за ЗЕбилов будут штрафы выписывать, при чем и в прямом и переносном смысле....
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Ну в Рівному за плакат про імпічмент теж суд і штраф.
Шути горохові далеко від кцпів не пішли.
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пуцін - *****!!!!
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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Пусть скажет спасибо, что не расстреляли, а ведь могли запросто при попытке к бегству
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Политическое убежище в Европе дадут? Отличный и недорогой способ - высрал, завели дело, свалил и смеешься с быдлятника. Можно записать пару звонков типо от мусоров с угрозами посадить на бутылку))
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У нас теж можуть початися репресії і з*являться політичні втікачі.
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ну так купуй.те квиток на лоукост і ....
тут жити неможливо. я х.з. як ще європейці відкрито не сміються з нас. "Знает каждый гражданин, кто х**ло №1", - росіянину загрожує штраф 30 тис. рублів за картинку з Путіним - Цензор.НЕТ 4572
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І хто тоді залишиться в Україні? Багато хто планує виїхати в інші країни в наслідок такого політичного і економічного курсу нової влади "Знает каждый гражданин, кто х**ло №1", - росіянину загрожує штраф 30 тис. рублів за картинку з Путіним - Цензор.НЕТ 1108
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та хоч би й чорт залишився, ото й вже добре.
при чому курс? якщо у нас "першим" став чувак шо навіть програми не представив? не кажучи вже про бидло, яке просто скрізь. я й не думав що після Овоча таке може бути. Петко теж "нєплох" - влаштував біганину з заклинаннями. хтось на Марс, а ми - в печери.

он, якщо ще не прочита.ли:
https://defence-line.org/2019/05/steklyannyj-most-inzhenernoj-konstrukcii/
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Підлога країни виїхала...
Нема вже сечі терпіти
Ці борошна.

(хокку)
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В Україні те ж саме почалось:
" Двох учасників мітингу за імпічмент Зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи "

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/25/7216136/
"Знает каждый гражданин, кто х*йло №1", - россиянину грозит штраф в 30 тыс. рублей за картинку с Путиным - Цензор.НЕТ 4941
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Ми теж читали на Цензорі погрози та обіцянки репресій від прихильників Зеленського за критику влади.
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более того, мы уже догадываемся кто номер два...
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"Стоять Марфа" (с)
Так если это неправда оштрафуют за "фэйк". Если правда - штраф за оскорбление.
Дилемма блин.
Ой важко москалики, ой пипець. До речі ваші громадяни воюють в Україні, чи ні ? Тут безперечне покарання за обидві відбовіді.
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Да, при сралине такого не было. Расстрелять два раза!
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И мы все знаем кто зейло номер один в Украине. "Знает каждый гражданин, кто х**ло №1", - росіянину загрожує штраф 30 тис. рублів за картинку з Путіним - Цензор.НЕТ 4569
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Знает каждый гражданин, кто х**ло №1", - росіянину загрожує штраф 30 тис. рублів за картинку з Путіним
 
 
 
 
 
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