 "Знает каждый гражданин, кто х**ло №1", - росіянину загрожує штраф 30 тис. рублів за картинку з Путіним

Житель Смоленська Сергій Командиров став першим, хто поплатився за використання в інтернеті картинки зі словосполученням "Путін - х**ло", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Картинку з портретом Путіна в рамці кольорів прапора України він розмістив у коментарі в соціальній мережі "Вконтакте".
"Є така група "Вимагаємо відповідей - Смоленськ", вона мовить уже два роки. Там був пост про неповагу до влади, і я залишив під ним коментар з картинкою Путіна. Путін в такій "сонцеликій" обробці, і написано:"Знает каждый гражданин, кто х**ло №1"", - розповів Командиров.
Через місяць дільничний уповноважений Андрій Гавриленков склав на Командирова адміністративний протокол, згідно з яким "у відкритому доступі фото із зображенням Президента РФ Путіна В.В. і текст "Знает каждый гражданин, кто х**ло №1".
Незабаром йому подзвонив дільничний і попросив написати пояснювальну. Тепер чоловікові загрожує штраф в 30 тисяч рублів (12,3 тис. гривень. - Ред.), рішення про його стягнення має винести суд.
"У мене абсолютно немає коштів його (штраф. - Ред.) сплачувати. Я буду звертатися по допомогу у зборі коштів, в "Агору"(правозахисна організація. - Ред.) ... і до решти, хто потенційно може мені допомогти. Я ж не тільки за себе, я борюся не тільки за свої права і свободу, але за права і свободу людей", - говорить Командиров.
Закон про покарання за "явну неповагу до держави" в інтернеті президент Росії Володимир Путін підписав 18 березня, після чого його активно почали застосовувати силовики. За перше порушення передбачено штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Шути горохові далеко від кцпів не пішли.
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
тут жити неможливо. я х.з. як ще європейці відкрито не сміються з нас.
при чому курс? якщо у нас "першим" став чувак шо навіть програми не представив? не кажучи вже про бидло, яке просто скрізь. я й не думав що після Овоча таке може бути. Петко теж "нєплох" - влаштував біганину з заклинаннями. хтось на Марс, а ми - в печери.
он, якщо ще не прочита.ли:
https://defence-line.org/2019/05/steklyannyj-most-inzhenernoj-konstrukcii/
Нема вже сечі терпіти
Ці борошна.
(хокку)
" Двох учасників мітингу за імпічмент Зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи "
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/25/7216136/
Так если это неправда оштрафуют за "фэйк". Если правда - штраф за оскорбление.
Дилемма блин.
Ой важко москалики, ой пипець. До речі ваші громадяни воюють в Україні, чи ні ? Тут безперечне покарання за обидві відбовіді.