 Новим гендиректором "Заводу ім. Малишева" призначено Чурсіна, - "Укроборонпром"

Відповідне рішення ухвалено керівництвом ДК "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу концерну.
Новому гендиректору заводу, який розпочне виконання обов’язків 30 травня 2019 року, поставлено завдання продовжити оновлення та модернізацію виробництва, забезпечити завантаження потужностей. Серед пріоритетів – забезпечити вчасну виплату заробітної плати та гарантувати дотримання належних соціальних стандартів для трудового колективу.
Олександр Чурсін має значний досвід роботи у бронетанковій галузі. До призначення генеральним директором "Заводу ім. Малишева" обіймав посаду директора Дивізіону бронетанкової техніки ДК "Укроборонпром", де координував діяльність майже двох десятків галузевих підприємств. Окрім цього, Олександр Чурсін має досвід роботи інженером-конструктором та головним інженером низки машинобудівних та науково-виробничих підприємств.
У Концерні переконані, що призначення О. Чурсіна дозволить більш ефективно використати науково-технічний та виробничий потенціал заводу.
Попереднього керівника підприємства Олександра Хланя, який виконував свої обов’язки із 30 травня 2016 року, звільнено з посади у зв’язку із завершенням дії контракту.
Зазначимо, що ДП "Завод ім. Малишева" є одним із провідних підприємств бронетанкового кластеру "Укроборонпром" і спеціалізується на випуску та модернізації важкої й легкої бронетехніки.
Все этo мoдификации Т-64 )
Когда уже начнётся очищение укроборонпрома, задолбали воры и мародеры
4 дирехтура укртанковых заводов попали под уголовное дело еще с 2015.
чего ентаго сняли?
сколькуо танков сделал завод за 5 лет??
сколько на фронт пошло??
там беспилотники летают по 100500 штук за день .
вдоль и поперек.
плюс расиские спутники.
а вот бабло в мальдивском кашельке квадрики не увидят.
ОФШОРНАЯ - ЕНТО ТА, ЧТО ПРИВОЗИТ ЖЕЛЕЗО ДЛЯ ТАГНКОВ НА ЗАВОД С МАРИУПОЛЕЙ И ПРОЧИХ лавок.
с прибылями 100500% , которіе улетают на панамский кашелеку.
а заводу запрещено получать больше 5% прибыли, куды он денет енти 100500%??
в бюдджет гросманам отдаст??
а так все через налоговые фирмы-ямы-на днях очередную такую открыли в киеве
- 500 000 000 грн отправила на панаму.
но ты давай придурок тут про зебилов продолжай.
иди гладковского ищи долбня с его 500%.
и ищи давай петины серверы с администрацыи - все спрятал, шо он там делал??
порностудию открыл??
на арендованных компах
девочек почем арендовал??
или свои??
или гасударствееные - бесплатные??
дно.
еще найдут, что ручки поскручивал и унитаз вынес.