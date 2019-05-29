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Все про:призначення (364) Укроборонпром (439)

 Новим гендиректором "Заводу ім. Малишева" призначено Чурсіна, - "Укроборонпром"

Генеральним директором ДП "Завод ім. Малишева" призначено Олександра Чурсіна.

Відповідне рішення ухвалено керівництвом ДК "Укроборонпром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу концерну.

Новому гендиректору заводу, який розпочне виконання обов’язків 30 травня 2019 року, поставлено завдання продовжити оновлення та модернізацію виробництва, забезпечити завантаження потужностей. Серед пріоритетів – забезпечити вчасну виплату заробітної плати та гарантувати дотримання належних соціальних стандартів для трудового колективу.

Олександр Чурсін має значний досвід роботи у бронетанковій галузі. До призначення генеральним директором "Заводу ім. Малишева" обіймав посаду директора Дивізіону бронетанкової техніки ДК "Укроборонпром", де координував діяльність майже двох десятків галузевих підприємств. Окрім цього, Олександр Чурсін має досвід роботи інженером-конструктором та головним інженером низки машинобудівних та науково-виробничих підприємств.

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У Концерні переконані, що призначення О. Чурсіна дозволить більш ефективно використати науково-технічний та виробничий потенціал заводу.

Попереднього керівника підприємства Олександра Хланя, який виконував свої обов’язки із 30 травня 2016 року, звільнено з посади у зв’язку із завершенням дії контракту.

Зазначимо, що ДП "Завод ім. Малишева" є одним із провідних підприємств бронетанкового кластеру "Укроборонпром" і спеціалізується на випуску та модернізації важкої й легкої бронетехніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129448
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати, Чурсин тоже свинарчук. Новим гендиректором "Заводу ім. Малишева" призначено Чурсіна, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9580
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Аудит не забудьте провести , а то соевое кубло переложит мастерски свои преступления с больной головы на здоровую
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ну теперь ВСУ будет только на Оплотах рассекать - зеля ведь только Оплоты будет в ВСУ делать - не каких больше, выполнения контрактов, все только в ВСУ
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ну теперь ВСУ будет только на Оплотах рассекать - зеля ведь только Оплоты будет в ВСУ делать - не каких больше, выполнения контрактов, все только в ВСУ
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Да с последними новостями не удивлюсь если Оплоты в ВСУ окажутся арендоваными у Пакистана или Таиландии
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Аудит не забудьте провести , а то соевое кубло переложит мастерски свои преступления с больной головы на здоровую
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Ага, аудит....... Новим гендиректором "Заводу ім. Малишева" призначено Чурсіна, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5159 Чурсин "занимал должность директора Дивизиона бронетанковой техники ГК "Укроборонпром", где координировал деятельность" Свинарчуков Источник: https://censor.net.ua/n3129448 Новим гендиректором "Заводу ім. Малишева" призначено Чурсіна, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5159
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Тогда понятно, зачем он там.
Когда уже начнётся очищение укроборонпрома, задолбали воры и мародеры
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а прежниго куда дели??

4 дирехтура укртанковых заводов попали под уголовное дело еще с 2015.

чего ентаго сняли?
сколькуо танков сделал завод за 5 лет??
сколько на фронт пошло??
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Может тебе ещё карту с расположением танковых позиций ВСУ выложить?
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а ты думал план танков енто твой секрет??

там беспилотники летают по 100500 штук за день .

вдоль и поперек.

плюс расиские спутники.

а вот бабло в мальдивском кашельке квадрики не увидят.
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Завод Малышева - не оффшорная фирма, Тобі аби щось ляпнути - розумію робота така. Інколи мені здається, що для пересічного зебіла Порошенко - член їхньої сім"ї, який вночі тирить ковбасу з їїхнього холодильника. Новим гендиректором "Заводу ім. Малишева" призначено Чурсіна, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1539
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НУ ТАК ПОНЯТНО, ЧТО ЗАВОД НЕ ОФШОРНАЯ.

ОФШОРНАЯ - ЕНТО ТА, ЧТО ПРИВОЗИТ ЖЕЛЕЗО ДЛЯ ТАГНКОВ НА ЗАВОД С МАРИУПОЛЕЙ И ПРОЧИХ лавок.
с прибылями 100500% , которіе улетают на панамский кашелеку.

а заводу запрещено получать больше 5% прибыли, куды он денет енти 100500%??
в бюдджет гросманам отдаст??

а так все через налоговые фирмы-ямы-на днях очередную такую открыли в киеве

- 500 000 000 грн отправила на панаму.

но ты давай придурок тут про зебилов продолжай.
иди гладковского ищи долбня с его 500%.

и ищи давай петины серверы с администрацыи - все спрятал, шо он там делал??

порностудию открыл??

на арендованных компах

девочек почем арендовал??
или свои??
или гасударствееные - бесплатные??

дно.
еще найдут, что ручки поскручивал и унитаз вынес.
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... танки, металл, порностудия, девочки, серверы... Я считаю, что ты эгоист, такими веществами нужно делиться, а не торчать одному.
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а как же отрубать руки и разогнать гадюшник свинарчуков Что то пошло не так. Очередной раз переобулись под одеялом.
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Чтобы заменить всех технарей на юристов всей Зе команды не хватит.
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Неважно кто директор,важно, кто токарь и сборщик.На заводах некому работать.Нет мозгов.ушли на пенсию.Это и Авиционного касается. Есть отдельная структура-КБ им Морозова.Вот эта структура производит новьё,а Малышева -из бу реставрирует.На Заводах нет конвейера- штучно и на коленке.Короче ,нет смысла и тратиться.Когда кончится запас бу,лучше покупать Абрамсы или немцев.Танкисты будут метче и целее.
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Более того, техперевооружением заводов никто не занимался с 1991 года. Была на Малышева блеклая попытка покупки оборудования в 1997 году, но это мелочи. С этого времени технологии и станкостроение резко рванули вперед!!!
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у гендиректора трудовая не на лубянке часом Новим гендиректором "Заводу ім. Малишева" призначено Чурсіна, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4753 кто смотрел?
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Кабмін треба міняти якнайшвидше. Бо свинарчуки бувшої головСвині ніяк не нажруться, та ще й гадять безперервно.
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Кто знает что сегодня происходит на заводе,тихо смеется.
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Що не прізвище то москальське.Українці в цій державі не допускаються до керівництва.
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До назначения генеральным директором "Завода им. Малышева", занимал должность директора Дивизиона бронетанковой техники ГК Укроборонпром. Так может он с Петей с оборонки воровал? The stop!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовим гендиректором "Заводу ім. Малишева" призначено Чурсіна, - "Укроборонпром"
 
 
 
 
 
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