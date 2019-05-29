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Все про:Одеса (1903) потяг (315) Укрзалізниця (742) Кишинів (10)

 У липні "Укрзалізниця" запустить контейнерний поїзд з Одеси до Кишинева

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" і держпідприємство "Залізниця Молдови" в липні 2019 року мають намір запустити контейнерний поїзд між Україною та Молдовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю", відповідний меморандум підписали керівники залізничних перевізників двох країн в Одесі 28 травня.

Поїзд курсуватиме за маршрутом Одеса (порт) -Кучурган/Новосавицький-Кишинів і назад.

"Останнім часом "Укрзалізниця" активно розвиває міжнародні контейнерні перевезення, і ми зацікавлені в такому маршруті в Молдову. Зі свого боку ми вже розробили графік руху цього контейнерного поїзда по території України", - цитує прес-служба главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

Він додав, що згідно з графіком відстань від Одеси до Кучургана потяг долатиме за 10 годин, враховуючи час на технічні операції на станції Кучурган. Однак, за словами Кравцова, такий час в дорозі не влаштовує клієнтів перевізника.

Глава "Укрзалізниці" сказав, що компанія має намір скоротити час перевезення за рахунок оптимізації роботи пунктів пропуску спільно з "Залізницею Молдови". Зокрема, до липня поточного року молдавські залізничники повинні вирішити питання прискорення технічного опрацювання поїзда на станції Кишинів, наявності контейнерного майданчика і механізмів для навантаження і розвантаження контейнерів, а також доставки товару одержувачу.

Ініціатором організації контейнерного поїзда з Одеського порту в Кишинів було ДП "Залізниця Молдови" в 2017 році. Зараз перевезення контейнерів вказаним маршрутом здійснюються автомобільним транспортом. У 2018 році через Одеського морського порту автотранспортом було перевезено в Кишинів 6,8 тис. контейнерів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129446
 
 
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Контейнерний поїзд з нелегальними мігрантами
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А нахера нам нужны мигранты из Украины?
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Это, я так понимаю, через приднестровье? Зеля решил поддерживать сепаратистскую ПМР? Торговать на крови? Ну, для ручного преЗЕрватива коломойши, барыжничать это нормально.
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