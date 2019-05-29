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Все про:Київ (6106) пожежа (1648)

 Дим видно за кілька кілометрів: на території заводу "Кузня на Рибальському" сталася пожежа. ФОТО

На території заводу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" ("Ленінська кузня") сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТП.Kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

"Серйозна пожежа на території заводу "Ленінська кузня" на Рибальському: на місці працюють пожежники. Сильне задимлення, яке видно з відстані в кілька кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Дим видно за кілька кілометрів: на території заводу Кузня на Рибальському сталася пожежа 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень на водних об'єктах загинуло 32 особи, під час пожеж - 11, - ДСНС

Нагадаємо, "Завод Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська кузня") створено в 1862 році. У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого керує фонд "Прайм Ессетс Капітал".

У вересні 2018 року прес-секретар президента Святослав Цеголко оприлюднив інформацію про те, що фонд, який керує активами Петра Порошенка, домовився про продаж заводу "Кузня на Рибальському" (колишня "Ленінська кузня").

У листопаді 2018 року "Прайм Ессетс Капітал" продав свої акції (3,23 млн, або 94,03%) підконтрольній Тігіпку кіпрській компанії Еwins Lімітеd. Найвища ціна однієї акції, за якою кіпрська компанія придбала акції заводу, становила трохи більше $93. Максимальна вартість придбання пакету акцій - $300 млн.


Дим видно за кілька кілометрів: на території заводу Кузня на Рибальському сталася пожежа 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129443
 
 
 Топ коментарі
 
Жгут украденные сервера
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Порошенко все поджег, следы заметает.... для зебилов прокатит....
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Может рейдеры каламойского поработали?
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Все может быть, в такой ситуации делывоевали пока будут стоять в сторонке, не до них, просто на них вообще все забьют...
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Що б палити бухгалтерію не треба стільки диму
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Я тебе больше скажу.Чтоб что-то жечь,дым вообще ненужен.
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Чукча не читатель?!
Петя продал ее еще в 2018 году, теперь она принадлежит Тигибко. Тигибко сжигает Пентину бухгалтерию?
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Ворованное? Заяву написал? Или свидетелем проходить будешь?
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Он тебе не ответит, он из лужи пьет, Иванушка...
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Ворованное? Заяву написал? Или свидетелем проходить будешь?
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"Чукча" все купить - "чукчі" головне процес!!!
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да да продал тигипку и как продал за какие бабки
с реструктуризацыей до 2015 года под 0,2 % годоых.
тигипко сам получил такой кредит??
неа, петя памог - деребан в госбанке очередной. 300 000 000 $

ну а кузница до 2018 чия была, когда бтр ремантировали гладковские по 5 кратной цене??

енто все тянется с 2015 - фотки поищи.
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реструктырызацыя не до 2015-очепятка, а до 2050.

доки были в нете. с подробным графиком %.
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Сразу видно ид-та!
А как по твоему следы заметают?
Ой ржу не могу с ид-та!
И где вас петя по мусоркам набирает!
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Продал Тигипко следы заметать))))))))))))))Пожар что бы наверняка.
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Орді, яка торгує землями "гумового" Києва все одно хто власник, Тігіпко чи не Тігіпко. Правильно пишеться через "П"). Але тепер мені спокійно на душі. Адже народний президент, який тепер несе повну відповідальність за стан справ в країні, який нещодавно всіх запевняв що любить Київ, має нагоду показати свою любов і припинити варварське відношення до столиці. Він не дозволить незаконне будівництво в Києві, отвєчай-ТЕ!
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Петко свои станки забрал взад? А бутерброды из столовой тоже?))
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Жгут украденные сервера
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Продали Тигипко завод, теперь он закроет производство катеров И ПОСТРОИТ ОГРОМНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БОГАТЫХ РЫГОВ НА БЕРЕГУ ДНЕПРА
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Ваш Агент ФСБ Портнов ЗАРАЬАТЫВАЕТ себе баллы перед Беней.
Если Тигипко оформил собственность на завод и оплатил стоимость, то завод его. При чём здесь фиктивная сделка.?
И потом 300 миллионов долларов завод не стоит . От силы 10 -20 миллионов.
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От сили 10-20 млн,так а сплачено порошенкові якоби було то 300 млн долл,і здєлка пройшла не в Україні а через офшори.Чому обидва українські налогові резиденти провели здєлку за межами,не сплативши в бюджет України ні копійки
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Да нет таких сделок без оценки нигде в мире
300 милионов за акции маленького заводика. Ты далека от бизнеса как и все зеленые Билла. 😀😀😀
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ТАК КАКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯ НЕ НАРУШЕНЫ? 😀😀😀
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Если покупается недвижимость , то во всех странах есть технические критерии . Допустим 300 миллионов дом, а предыдущая стоимость 20. То с 280 миллионов 50 процентов налогов. Эти правило зажимает в рамки и исключают аферы.
В Словакии при инвестпроекте цену на объект можно поднять в очень небольших пределах . Это сдерживает инфляцию в том числе . В Германии также . Вы с потолка цену в договор не всуните
Если говорит об акциях , то тут я меньше ориентируюсь. Но думаю, что и с акциями в мире жесткие правила
ПОСМОТРИТЕ ФИЛЬМ НА ЖТУ ТЕМУ ---ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ ( если чтото там поймете)
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это у свинарчуков подгорело когда узнали что Михо возвращается
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З 5-елемента все вивозится цивілізовано ,без пужарю,якісь коробки та ящики тягають як угорілі
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шо серьезно??? свыня начала эвакуацию ???
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порошенко и тыгипко заметают следы
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так не доставайся же ты никому!
и за борт её бросает в надлежащую волну.
у лолиты истерические конвульсии - михо на пороге!
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бывший президент страны украл сервер совета страны по национальной безопасности!!
и этот бывший президент до сих пор находится здесь, и грозит собрать майдан против избранного президента..
это на секундочку так... со стороны посмотрите!!
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Доречі, пам'ятаєте, як Зеленський натякнув, що Програвший гарант- не в Турецькому готелі, де виїжджаючи дехто забирає з собою навіть рушники, капці й халати. Пам'ятаєте, як відреагував порошенко? "Україна- це не Турецький готель".
Виявляється, що порох вважає, що різниця лише в том, що в Україні, залишаючі посаду, можна вкрасти набагато більше.
Liza Bogutskaya
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Перші три комменти соя оперативно заспамила))
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их всего не боле десятка, но укаждого по 3-4 ника.
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по поводу серверов и администрацыи - так енто было описано еще КотомМатроскином в Мульте Простоквашино -
на вопрос Шарика про чья корова -колхозная, матроскин пояснил, что карова то колхозная,
а вот Молоко, которое она дает - наше.

так вот апаратура кампутерная - то аренда-чужая, а вот инфа, каторая там - енто уже
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ - все должно идти в архивы,
У трампа все переговоры президента из белого дома документируются - все записки - черновики, аудио-видео - все в архив для в случае чего проверить не саабщил ли трамп путингу военную тайну.

хилари клинтон вообще за письма в частном почтовом ящике чуть не посадили в тюрьму.

а тут порошенко создал комп центры из непонятно каких кампутеров. развлекался там давал цу судиям-главам -мерам. и никаких следов - серверы сжег.

а может он сделал порностудию в администрацыи там??
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диверсанты со складов перешли на оборонные предприятия - куда зеленский смотрим - где созыв СНБО по этому поводу - так без катеров останемся
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"безпалєвне" знищення доказів)))не майже безпаливне)))
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Новая "власть" приступила к работе, стараются. Города взрывать будут скоро? Методы ведь разрабатываются в одном центре.
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горошовые посмешища, а не чувствуете, что это ваши собственные зп проекты горят? к осени будет очень интересно! Если учесть что внимательный к мелочам Данилюк заметил что в комнате нет телевизора, по которому показывают что в стране происходит - только через неделю.. да и то... возможно он просто не по тому адресу приехал, а бумаги на оборудование у завхода затребовать ума не хватило
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подождем до осени, увидим в каком месте ваш третий глаз, ванговать так лихо
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Данилюк - жто особая тема. Молодой человек гонял ЧЬИ-ТО ДЕНЬГИ в Лондоне.
Не удивлюсь что жто руцкие деньги. Вообще слишком легко он пришел к власти. А Тимошенко долбится.
И ВОТ ТЕПЕРЬ ДАНИЛЮК ЗНАЕТ СЕКРЕТЫ СТРАНЫ. Это контрразведку не смущает?
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вот к 4 артарсеналам добавился еще один стратегический обьект(((
полныйПэ должен за все ответить.
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Перевод на доступный язык: мародер уничтожил улики одного из многих своих преступлений! Этот 30-тилетний сейнер барыга хотел через схемы в Минобороны "втюхать" за 200 млн. (расчитывал на второй срок) как боевой корабль!
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Петинская кузня палає! Можно смотреть вечно....
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДим видно за кілька кілометрів: на території заводу "Кузня на Рибальському" сталася пожежа. ФОТО
 
 
 
 
 
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