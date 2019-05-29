 Дим видно за кілька кілометрів: на території заводу "Кузня на Рибальському" сталася пожежа. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТП.Kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.
"Серйозна пожежа на території заводу "Ленінська кузня" на Рибальському: на місці працюють пожежники. Сильне задимлення, яке видно з відстані в кілька кілометрів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, "Завод Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська кузня") створено в 1862 році. У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого керує фонд "Прайм Ессетс Капітал".
У вересні 2018 року прес-секретар президента Святослав Цеголко оприлюднив інформацію про те, що фонд, який керує активами Петра Порошенка, домовився про продаж заводу "Кузня на Рибальському" (колишня "Ленінська кузня").
У листопаді 2018 року "Прайм Ессетс Капітал" продав свої акції (3,23 млн, або 94,03%) підконтрольній Тігіпку кіпрській компанії Еwins Lімітеd. Найвища ціна однієї акції, за якою кіпрська компанія придбала акції заводу, становила трохи більше $93. Максимальна вартість придбання пакету акцій - $300 млн.
Петя продал ее еще в 2018 году, теперь она принадлежит Тигибко. Тигибко сжигает Пентину бухгалтерию?
с реструктуризацыей до 2015 года под 0,2 % годоых.
тигипко сам получил такой кредит??
неа, петя памог - деребан в госбанке очередной. 300 000 000 $
ну а кузница до 2018 чия была, когда бтр ремантировали гладковские по 5 кратной цене??
енто все тянется с 2015 - фотки поищи.
доки были в нете. с подробным графиком %.
А как по твоему следы заметают?
Ой ржу не могу с ид-та!
И где вас петя по мусоркам набирает!
Если Тигипко оформил собственность на завод и оплатил стоимость, то завод его. При чём здесь фиктивная сделка.?
И потом 300 миллионов долларов завод не стоит . От силы 10 -20 миллионов.
300 милионов за акции маленького заводика. Ты далека от бизнеса как и все зеленые Билла. 😀😀😀
В Словакии при инвестпроекте цену на объект можно поднять в очень небольших пределах . Это сдерживает инфляцию в том числе . В Германии также . Вы с потолка цену в договор не всуните
Если говорит об акциях , то тут я меньше ориентируюсь. Но думаю, что и с акциями в мире жесткие правила
ПОСМОТРИТЕ ФИЛЬМ НА ЖТУ ТЕМУ ---ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ ( если чтото там поймете)
и за борт её бросает в надлежащую волну.
у лолиты истерические конвульсии - михо на пороге!
и этот бывший президент до сих пор находится здесь, и грозит собрать майдан против избранного президента..
это на секундочку так... со стороны посмотрите!!
Виявляється, що порох вважає, що різниця лише в том, що в Україні, залишаючі посаду, можна вкрасти набагато більше.
Liza Bogutskaya
на вопрос Шарика про чья корова -колхозная, матроскин пояснил, что карова то колхозная,
а вот Молоко, которое она дает - наше.
так вот апаратура кампутерная - то аренда-чужая, а вот инфа, каторая там - енто уже
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ - все должно идти в архивы,
У трампа все переговоры президента из белого дома документируются - все записки - черновики, аудио-видео - все в архив для в случае чего проверить не саабщил ли трамп путингу военную тайну.
хилари клинтон вообще за письма в частном почтовом ящике чуть не посадили в тюрьму.
а тут порошенко создал комп центры из непонятно каких кампутеров. развлекался там давал цу судиям-главам -мерам. и никаких следов - серверы сжег.
а может он сделал порностудию в администрацыи там??
Не удивлюсь что жто руцкие деньги. Вообще слишком легко он пришел к власти. А Тимошенко долбится.
И ВОТ ТЕПЕРЬ ДАНИЛЮК ЗНАЕТ СЕКРЕТЫ СТРАНЫ. Это контрразведку не смущает?
полныйПэ должен за все ответить.