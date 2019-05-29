 Дим видно за кілька кілометрів: на території заводу "Кузня на Рибальському" сталася пожежа. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТП.Kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

"Серйозна пожежа на території заводу "Ленінська кузня" на Рибальському: на місці працюють пожежники. Сильне задимлення, яке видно з відстані в кілька кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень на водних об'єктах загинуло 32 особи, під час пожеж - 11, - ДСНС

Нагадаємо, "Завод Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська кузня") створено в 1862 році. У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого керує фонд "Прайм Ессетс Капітал".

У вересні 2018 року прес-секретар президента Святослав Цеголко оприлюднив інформацію про те, що фонд, який керує активами Петра Порошенка, домовився про продаж заводу "Кузня на Рибальському" (колишня "Ленінська кузня").

У листопаді 2018 року "Прайм Ессетс Капітал" продав свої акції (3,23 млн, або 94,03%) підконтрольній Тігіпку кіпрській компанії Еwins Lімітеd. Найвища ціна однієї акції, за якою кіпрська компанія придбала акції заводу, становила трохи більше $93. Максимальна вартість придбання пакету акцій - $300 млн.



