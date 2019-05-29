 Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовлявся. Зараз я не бачу себе на посаді, - Саакашвілі

На запитання про те, чи не боїться він повертатися в Україну через порушену проти нього кримінальну справу екс-глава Одеської області відповів негативно, пише ТСН, передає Цензор.НЕТ.
"Не боюсь. Два дні тому прокурор Кулик розповів докладно, як фальсифікували цю справу, як президент Порошенко особисто керував цим. І це - кримінальний злочин, і хто повинен сидіти в автозаку, мені зрозуміло. Я думаю, що вже новий прокурор, він подивиться на всі ці справи, він буде некорумпований, і слідство, все на цьому закінчиться", - підкреслив Саакашвілі.
Своє затримання та вивезення з України він назвав незаконним і заявив, що був готовий співпрацювати з усіма правоохоронними органами.
"Коли мене незаконно захопили, ви говорили, що це була прикордонна служба. Насправді це були особисті охоронці президента Порошенка", - пояснив він.
Саакашвілі додав, що сумував за Україною і найперше хоче зустрітися з друзями, а ось з поверненням в політику буде обережним.
"Звичайно щось буде, але щоб щось конкретно, щоб я так з перших хвилин був частиною якогось там місцевого політичного процесу ... Я буду дуже обережний, поки туди ще раз потраплю в цей процес", - сказав колишній глава Одеської області.
На питання про те, чи хоче Саакашвілі стати прем'єр-міністром, він відповів: "Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовився. Обставини різні можуть бути, але зараз я не бачу себе на посаді".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.
Саакашвілі збирається повернутися до Києва 29 травня.
то жаловался что ему полномочий в Украине не давали проклятые барыги, а тут вдруг его аж 3 раза в Премьеры главный барыга упрашивал идти
Да вот только как он сам говорит, Михо 3 раза!!! предлагали, упрашивали стать премьером, он бы мог делать реформы сколько хочет, но он отказывался.
Портиворечия не видишь?
И после третього разу когда Порошенко понял что Карлсон - ето не тот что мультяшньій герой, он решил тебе крьілья обрезать.
Грузинський торчек, тьі хотябьі знаешь что такое честь и достоинство?
Похоже у тебя, ушлепка, нет ни того, ни другого.