EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4283  118
Все про:громадянство (535) Порошенко (8975) Саакашвілі Міхеіл (1229)

 Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовлявся. Зараз я не бачу себе на посаді, - Саакашвілі

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі розповів про те, чи є у нього політичні амбіції в Україні.

На запитання про те, чи не боїться він повертатися в Україну через порушену проти нього кримінальну справу екс-глава Одеської області відповів негативно, пише ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Не боюсь. Два дні тому прокурор Кулик розповів докладно, як фальсифікували цю справу, як президент Порошенко особисто керував цим. І це - кримінальний злочин, і хто повинен сидіти в автозаку, мені зрозуміло. Я думаю, що вже новий прокурор, він подивиться на всі ці справи, він буде некорумпований, і слідство, все на цьому закінчиться", - підкреслив Саакашвілі.

Своє затримання та вивезення з України він назвав незаконним і заявив, що був готовий співпрацювати з усіма правоохоронними органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся, - Саакашвілі запевняє у відсутності в нього політичних амбіцій

"Коли мене незаконно захопили, ви говорили, що це була прикордонна служба. Насправді це були особисті охоронці президента Порошенка", - пояснив він.

Саакашвілі додав, що сумував за Україною і найперше хоче зустрітися з друзями, а ось з поверненням в політику буде обережним.

"Звичайно щось буде, але щоб щось конкретно, щоб я так з перших хвилин був частиною якогось там місцевого політичного процесу ... Я буду дуже обережний, поки туди ще раз потраплю в цей процес", - сказав колишній глава Одеської області.

На питання про те, чи хоче Саакашвілі стати прем'єр-міністром, він відповів: "Порошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовився. Обставини різні можуть бути, але зараз я не бачу себе на посаді".

Також читайте: Партія "Слуга народу" не візьме Саакашвілі у список, - Разумков

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Саакашвілі збирається повернутися до Києва 29 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129439
 
   
 Топ коментарі
 
Так-так, шото я не понял, барИга предлагал мишико три раза покерувать, но этот д'Артаньян все время отмораживался? Какой-то барИга непослидовный
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Тогда тем более воздержусь, учитывая манеру общения и лексикон ИВК.)
 показати весь коментар
 
та ладно, на людях он сама доброта Матюками он только своих слуг, включая клоуна, кроет, когда никто не слышит может даже попинывает иногда.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Карлсон вернулся, теперь будет Зебобе трубу шатать. Интересно через сколько времени Зебоба лишит его гражданства снова.
 показати весь коментар
 
 
З кожним роком додається кількість умовлянь Міхо на прем'єрство, за яке він люто боровся проти Яценюка. І через те, що коаліція не брала його до уваги, він і почав ще лютіше боротись проти всієї влади. Скоро ******* зе це теж відчує. Він вміє тільки хаос створювати. Тому путін і переживав, що потрібно повернути ******* в Україну.
 показати весь коментар
 
 
Перевернул все с ног на голову. Вы по другому не умеете, писаки наёмные.
 показати весь коментар
 
 
Михо перевернул, да
то жаловался что ему полномочий в Украине не давали проклятые барыги, а тут вдруг его аж 3 раза в Премьеры главный барыга упрашивал идти
 показати весь коментар
 
 
Порох изначально использовал Мишу как ширму для имитации реформ. Мог бы все 5 лет его использовать. Но ,к чести Миши, тот быстро сообразил в чем дело и послал Петю. За что и был наказан барыгой. А ведь мог как в сыр в масле кататься. Все кто обвиняет Мишу в сребролюбии или властолюбии - лживые негодяи.
 показати весь коментар
 
 
Ай-яй-яй, бедному Михо не давали делать реформы, какая засада!
Да вот только как он сам говорит, Михо 3 раза!!! предлагали, упрашивали стать премьером, он бы мог делать реформы сколько хочет, но он отказывался.
Портиворечия не видишь?
 показати весь коментар
 
 
не вижу...никаких реформ Пороху не нужно было. И Миша это понимал отлично. А быть фасадом реформ и тем самым погубить свою репутацию он не захотел.
 показати весь коментар
 
 
Та передайте це чувирло Грузії - нехай там з ним розбираються. В нас вистачає своїх злочинців.
 показати весь коментар
 
"вистачає своїх клоунів" треба писати
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Карлссон, иди новые крыши осваивай. Как там в реформированной Грузии - тебя ждут?
 показати весь коментар
 
Як у анекдоті: "Чому Невловимий Джо невловимий? - Та тому що він на... нікому не потрібен..."
 показати весь коментар
 
 
А що ж так кумець не погодився, погано пропонували?
 показати весь коментар
 
Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказывался. Ххххххххххххххххххх
И после третього разу когда Порошенко понял что Карлсон - ето не тот что мультяшньій герой, он решил тебе крьілья обрезать.
Грузинський торчек, тьі хотябьі знаешь что такое честь и достоинство?
Похоже у тебя, ушлепка, нет ни того, ни другого.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко тричі пропонував мені стати прем'єром, я тричі відмовлявся. Зараз я не бачу себе на посаді, - Саакашвілі
 
 
 
 
 
 вгору