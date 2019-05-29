 Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на сторінці у Facebook.
"Вітаю членів українських миротворчих місій з Міжнародним днем миротворця. За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях зі встановлення миру. Досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні", - написав він.
"Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном", - додав президент.
Зеленський зазначив, що Україна завжди прагнула миру та безпеки для свого народу й усіх народів планети.
"Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії", - написав глава держави.