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 Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії"

Президент України Володимир Зеленський привітав українських миротворців з Міжнародним днем ​​ миротворця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на сторінці у Facebook.

"Вітаю членів українських миротворчих місій з Міжнародним днем миротворця. За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях зі встановлення миру. Досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні", - написав він.

"Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном", - додав президент.

Зеленський зазначив, що Україна завжди прагнула миру та безпеки для свого народу й усіх народів планети.

"Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії", - написав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1992 року майже 45 тисяч українських військових взяли участь у миротворчих операціях, - полковник Левчик

Зеленський: Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129434
 
   
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он все это сказал своей отборной русской речью, которой бы и москвичи позавидовали ?
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так ...всі "О" було замінено на "ААА" ...за "садовым кольцом" всі "кончали" стоя...
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та він ще не вивчив української - не встиг, або вчителі якісь слабенькі виявились
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Петя за собой повырывал со стенок телевизоры, единственное во что он верил - это в собственный гешефт.
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То були його телевізори, Вова буде керувати смартфоном.
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да хватит уже верить и надеяться -работать уже начинай ,богомильный ты наш
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Для цього треба продати надлишок зброї і скоротити особовий склад. Є маса спеціалістів у цій царині. Зеленский: "Верю, что наступит день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии" - Цензор.НЕТ 2853
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Верю, что наступит день, когда Зеленский снова будет вести свою "Лигу смеха" и "Рассмеши гомика"...
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ЗЕприВАТНИКИ может хватит вспоминать Порошенка Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 8093 а то такое впечатление что он досих пор у власти
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Верую Госп... Свят, свят, избави от искушения... Президент всея Украины не делает, он ВЕРИТ. Вот и вам велит. Делать а... А эта... А это как, что? Иже еси у фейсбуси...
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Ща его братья по вере набегут и тебя - еретика бездуховнага, копытами то затопчут!
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Что значит "верю"?! А как же завершить войну за неделю?! В "слуге народа" другое анонсировалось Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 4516
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Для этого зеле надо ехать в донецк договариваться с сепарами. Но богдан и разумков сцут туда ехать вместо зеленского можна стефанчука послать, его не жалко, пойдет на подчеренок голодающим детям лугандона Зеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії" - Цензор.НЕТ 7201
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з шутом малоросом українські військові можуть стати тільки аналогом білоруської "армії"
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Цензор отсеевай козломордых , заходить сюда стало противно .
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Порохососы,войну за неделю закончить обещал брехло Порошенко,а Зеленский старается ее закончить как можно быстрее
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський: "Вірю, що настане день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії"
 
 
 
 
 
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