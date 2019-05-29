 Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.
"Якби ж то винесли тільки телевізори. Вже після того, як прем`єр-міністр оголосив про свою відставку, на минулому непрозорому засіданні уряду було прийнято рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ (а також було прийнято рішення про спеціальну державну допомогу цій ТЕЦ). Передається ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша, там теперішній міністр Насалик раніше був мером міста. Калуська ТЕЦ - це досить великий об’єкт електроенергетики і фактично єдиний об’єкт генерації та єдиний покупець вугілля у Бурштинському острові/на Західній Україні, який не належить компанії ДТЕК (принаймні поки що)", - розповів він.
"Економічна доцільність такої безкоштовної передачі є дуже сумнівною. І цілком імовірно, що наступним кроком буде передача цього об’єкту у приватні руки за безкоштовно (псевдо-концесія або інша схема). Я думаю, після оголошеної заяви про відставку "виносити" державну власність, та ще й таким таємним непрозорим способом, є не дуже хорошою практикою, зокрема з точки зору довіри суспільства до таких рішень", - додав Герус.
собой на последок пару сувенирчиков.Как те туристы из Египта. Петина школа.
От слова коммуна - коммунальная властность . Село, город- жто все коммуны жителей . Иди повторно в первый клас 😀😀😀
При Янеке Клюев подгреб под себя весь рынок зеленой энергетики рядом указов Кабмина
И , когда в ЕС, солнечные батареи везде и солнечные поля тоже, в Украине БЕЗ КЛЮЕВЫХ МЫШЬ НЕ ЧИХАЛА.
Все это затормозило рынок электроэнергии.
А теперь Клюев все продал китайцам за хорошие деньги. А вы продолжайте возвращать рыгов , рабы
Ай-яй-яй-яй-яй, это что же получается, что и цену на уголь диктовать жителям города Калуша не придется? А МОНОПОЛИЯ как же?
В каких цирках собирали этих молодых вундеркиндов?
За что Украине ЭТО? Я тут предлагал одному поговорить о том, что натворит команда комиков со страной через год, но боюсь, что пушные зверьки полезут раньше. К сожалению...