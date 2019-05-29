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Все про:Кабмін (2873) Калуш (9) ТЕЦ (22) енергетика (321) Гройсман (3376) ДТЕК (24) Герус (13)

 Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус. ДОКУМЕНТ

Калуська ТЕЦ - це великий об'єкт електроенергетики і фактично єдиний об'єкт генерації і єдиний покупець вугілля на західній Україні, який не належить компанії ДТЕК.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

"Якби ж то винесли тільки телевізори. Вже після того, як прем`єр-міністр оголосив про свою відставку, на минулому непрозорому засіданні уряду було прийнято рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ (а також було прийнято рішення про спеціальну державну допомогу цій ТЕЦ). Передається ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша, там теперішній міністр Насалик раніше був мером міста. Калуська ТЕЦ - це досить великий об’єкт електроенергетики і фактично єдиний об’єкт генерації та єдиний покупець вугілля у Бурштинському острові/на Західній Україні, який не належить компанії ДТЕК (принаймні поки що)", - розповів він.

"Економічна доцільність такої безкоштовної передачі є дуже сумнівною. І цілком імовірно, що наступним кроком буде передача цього об’єкту у приватні руки за безкоштовно (псевдо-концесія або інша схема). Я думаю, після оголошеної заяви про відставку "виносити" державну власність, та ще й таким таємним непрозорим способом, є не дуже хорошою практикою, зокрема з точки зору довіри суспільства до таких рішень", - додав Герус.

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Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус 01
Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129432
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский,уже лето.Где посадки.Тут такое ворье,что ваша команда будет не успевать хвосты заносить.
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Воры. Может кабмин в полном составе должен пойти посидеть в тюрьме?
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Ну так единственная ТЭЦ которую еще не захапала банда Порошенко-Ахметова, конечно нужно было вывести из госсобственности.
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Даже если он там и есть...то Гройсман на сегодняшний день действующий Премьер министр....рада его заявление еще не рассматривала....
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Пара десятков проворовавшихся мародеров решили,что они еще имеют право прихватить с
собой на последок пару сувенирчиков.Как те туристы из Египта. Петина школа.
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Останні представники "команди Порошенко" покидають приміщення на Банковій...
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це шо? тапочкі та бумагу із клозєта забирають
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Противостояние вступает в решающую стадию Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус - Цензор.НЕТ 4575 . Интересно, как донецкие будут шатать лодку на Западной Украине Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус - Цензор.НЕТ 4549?

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Посмотри кому принадлежат облэнерго и облгазы в западной Украине
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Просто лень. Достаточно первого абзаца - Калушская ТЭЦ - это крупный областной объект электроэнергетики и генерации. А также единственный покупатель угля на западной Украине, который не принадлежит компании ДТЭК. (правлено мною F.F. )
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А шо в этом плохого? Коммуна сама будет охранять объект от посягательств рыгов
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это насалик лично?))) кому вы это дерьмо льете, все видят шо происходит с "коммунальной " собственностью в их городах, так шо рошенка мимо
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А шо происходит с коммунальной собственностью в городах? Примеры в студию,
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в моем городе они помалу переходят в собственность мера главы облдерж и других местных царей, уверен так везде
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А так будут переходить непосредственно в руки Бени! Тебя что больше устраивает?
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Какая коммуна ? Это что « все вокруг народное - все вокруг мое « ? А если потом этой коммуне счета за электроэнергию прийдут космические , они будут возмущатся или проглотят? Им свет в таком случае должен быть халявный, да ещё и зарабатывать должны
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Блин, шо ты лезешь , инородец?
От слова коммуна - коммунальная властность . Село, город- жто все коммуны жителей . Иди повторно в первый клас 😀😀😀
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Инородец ? Так посмотри на себя , под каким ником и флагом вещаешь ?
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Все, кому надо , знают что я с Украины. А ты, непонятная зверушка, крторая не разбирается в устройстве власти в городах и селах
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Пора для этих пухлячков требовать места в камерах...
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А что Гросю Верховная рада уже уволила..?? Когда ?? И если нет то откуда такая истерика от герпеса...??
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Инфа специально для ЗЕЛЕНЫХ БИЛЛОВ
При Янеке Клюев подгреб под себя весь рынок зеленой энергетики рядом указов Кабмина
И , когда в ЕС, солнечные батареи везде и солнечные поля тоже, в Украине БЕЗ КЛЮЕВЫХ МЫШЬ НЕ ЧИХАЛА.
Все это затормозило рынок электроэнергии.
А теперь Клюев все продал китайцам за хорошие деньги. А вы продолжайте возвращать рыгов , рабы
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Господарем ригів був і залишається Ахметов. Якщо порохоботи досі не в курсі.
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Отже, "патріоти" радіють, що Ахметов бере все під кремлівський контроль...
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Пойди опохмелись. Ваша Израильская сущность начинает завираться. 😀😀😀
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Тільки братів Гройсмана не чіпай, не треба...
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Пока о твоем национальном качестве здесь коммент- НЕ ЗЕР ВСЕ ПО ЕВРЕЙСКИ ПЕРЕВИРАТЬ
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президент може зупинити будь-яку постанову уряду.
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Если отменит...значит точно на эту станцию Беня свой глаз положил.....
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коломойський це головний режисер в театрі одного актора і не більше. а те що порошенко, гройсман, бпп і нф мародери, це незрозуміло тільки порохоботам.
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а зрозуміло тільки ідіотам, які нічого крім помиїв в голову не приймають.
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вас не так багато, як ти думаєш, і не 73 відсотки, хоча достатньо. і на щастя, я з вами майже не пересікаюсь.
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Ну вот, зебилы начали пилеж!
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Я не зрозумів... Хто злодій? Жителі міста Калуш?
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ой, це ж прихована крадіжка. Буцім, всьо колхознойє
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Ну так хай нова влада слідкує, щоб ТЕЦ не опинилась в руках Ахметова. Якби реально захотіли забрати, то вже давно забрали. Просто Беня видно хотів собі, а тут таке...
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ПриХватизация продолжается. Банда Ахметова-Порошенко не сдается. Украина постепенно становится страной двух феодалов: Ахметова и Фирташа. Их мальчики Порошенко и Гройсман тоже в игре.
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Это ж реально был выбор в апреле между мародерами и рукожопами, выбрали рукожопов.
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Сранные свиньи стараются побольше ухватить на прощанье, нахрен весь щоколад в печь, иначе прийдется всей страной в Польшу бежать
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" и единственный покупатель угля на западной Украине, который не принадлежит компании ДТЭК." Источник: https://censor.net.ua/n3129432

Ай-яй-яй-яй-яй, это что же получается, что и цену на уголь диктовать жителям города Калуша не придется? А МОНОПОЛИЯ как же?
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Мабуть, слід чекати створення в кожній області "народних респулік", як то створював Ахметов "л/днр".
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А почему бы не национализировать Ахметовские и Порошенковские компании в Украине, все знают как они ними завладели.
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А почему бы еще заодно и компании Коломойского,Суркиса,Пинчука? Или тебе талмуд про это не резрешает писать?7
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По таким схемам было приХватизировано много стратегических объектов. Практически за даром. Ведь если эту станцию выставлять на открытые торги или продавать акции на бирже миноритарными пакетами, то за нее олигарху Ахметову придется заплатить сотни миллионов долларов. Олигарх этого не хочет. Олигархи всех нас считают лохами, а лохов по их понятиям надо иметь бесплатно, ну или почти бесплатно. Поэтому электростанция сначала выводится из госсобственности в коммунальную собственность. Таким образом она выпадает из поля зрения разных антикоррупционеров и борцов против разграбления страны. Теперь Фонд госимущества не обязан включать ее в список приватизируемых объектов и отчитываться о ее приватизации. Тем более, что Фонд госимущества скоро будет под Зеленским, а на электростанцию глаз положил Ахметов. Вот поэтому Ахметов дал команду своим мальчикам Порошенко и Гройсману вывести электростанцию из госсобственности. А на коммунальном уровне все можно порешать легко, без шума и пыли. Вот так жулик Ахметов и сколотил свою бизнес-империю.
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У нього є й простіші схеми - віджати, як наприклад ММК Ілліча.
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Упели спасти от Коломойского. Теперь ему будет намного сложнее урвать этот лакомый кусок госсобственности.
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Оно сомневается в экономической целесообразности такой передачи...Так пусть, блд, новый кабмин клоунов отменит постанову, всего и делов. Не нравится это лично этому великому экономисту герусу- пусть подаст иск в Окружной админсуд им. товарища Коломойского.
В каких цирках собирали этих молодых вундеркиндов?

За что Украине ЭТО? Я тут предлагал одному поговорить о том, что натворит команда комиков со страной через год, но боюсь, что пушные зверьки полезут раньше. К сожалению...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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