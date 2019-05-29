 Напади задухи і кашель з кров'ю, - адвокат Веліляєв повідомив про погіршення стану здоров'я політв'язня Бекірова

Про це в коментарі "Крим.Реаліям" повідомив адвокат Іслям Веліляєв, який 28 травня відвідав підзахисного, передає Цензор.НЕТ.

За словами захисника, крім болю в серці, головного болю, проблем з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові у Бекірова з'явилися напади задухи і кашель з кров'ю.

"Стан здоров'я погіршується з п'ятниці [24 травня]. Як він мені описав, з'явилися напади задухи. Спочатку людина задихається, ловить повітря ротом, далі відкашлюється і цей кашель - з кров'яними виділеннями. Коли це сталося в перший раз, він і його співкамерник довго стукали в двері камери. Хоч вона і перебувають у медчастині СІЗО, ніхто з медпрацівників довго не приходив. З'явився тоді, коли напад уже минув", - розповів Веліляєв.

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На момент, коли захисник був у СІЗО, Бекіров не їв вже 14 годин з побоювань, що прийом їжі підніме рівень цукру в крові, який у нього підвищений, незважаючи на прийом інсуліну.

Веліляєв розповів, що звернувся із заявою до начальника ізолятора Сергія Бережного з вимогою негайно обстежити підзахисного і госпіталізувати.

"Прямо в СІЗО на місці написав заяву і описав все, що мені відомо від Бекірова. Сьогодні її подав, найближчим часом чекаємо реакцію. Мене дуже турбують ці нові симптоми. Людину необхідно рятувати, бити в усі дзвони. Тому що далі з такими симптомами вже не буде кого рятувати", - додав адвокат.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

26 квітня так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом щонайменше до 12 червня.