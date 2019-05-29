 Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в США і тому вибачте за затримку із коментарями, хоча я вже 9 місяців не працюю в АП. Архітектура ситуаційноі кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною, та іншими екранами. Головна роль відеосервера - це виведення різних джерел відео на об‘єднаний простір відеоекранів. Головна мета такого підходу: об‘єднати інформаціні джерела із різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації. Жодна державна організація не дасть вам копію інформаційних ресурсів, але може за певних умов та присутності оператора видавати відеокартинку із робочого місця, яке знаходиться в самій інституції. Це щось на зразок віддаленого доступу на комп або сервер. По каналах звязку (захищених) передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища. Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів", - розповів Шимків.

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"Аналогічна концепція має місце у побудові ситрумів в США та інших країнах. Крім того, ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, і зникає потреба тримати всіх фахівців по тематикам в одному центрі. Саме це передбачено указом, де центральною/головною Ситуаційною кімнатою передбачена ситуаційна кімната в РНБО, а не в АП", - додав він.

" Про обладнання, яке було передано від ЦВК та НБУ. Сервер збору відео інформаціі підчас виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційноі кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційноі діяльності АП. Обладнання передане НБУ - це мережеве обладнання, комп‘ютери (робочі станції) та прінтери. Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС і впевнений, що досі в АП", - пояснив Шимків.

"Питання щодо оренди обладнання та структуризаціі фінансування проекту не коментую - це приватне питання Петра Порошенка, адже він власним коштом забезпечував існування інструменту (ситрум - це інструмент) роботи президента. Особисті речі та власне обладнання, які я, наприклад, приніс із собою з приходом в АП, я, до речі, забрав із собою, коли звільнився, бо це моя власність, яку я також як інструменти використовував у своїй повсякденній роботі. Так сталося, що грошей на побудову нормальної ситуаційної кімнати в країні не було. Ситуаційна кімната в АП не створювалась за бюджетні кошти. А все, що купляв ДУС для АП за гроші бюджету відбувалося в рамках бюджетів та законодавства про публічні закупівлі. Закупівель для ІТ потреб у форматі ДСК не застосовувалось. Все обладнання, що встановлювалось в кімнатах роботи Президента перевірялось Держспецсвязком, а кімнати сертифікувались на рівень безпеки", - акцентував він.

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"Виходячи із опублікованого відео для відновлення роботи кімнати потрібні лише екрани та відеосервер. За таким концептом все може й далі працювати, бо підлога, стеля і стіни цілі разом із вмонтованими кабелями, а отже цілі системи захисту інформаційного простору та взаємодії. Але найголовніше в роботі ситуаційної кімнати не залізо, а люди (!) із досвідом аналітичної роботи, вмінням поєднувати та шукати інформацію, синтезувати сценарії відображення, а також створювати підґрунтя для прийняття рішень керівництвом країни. Збереження та навчання фахівців - ось що має бути головним пріоритетом", - резюмував Шимків.

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив: "Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними". Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що все обладнання РНБО на місці і під охороною. Прес-секретар Петра Порошенка Цеголко, в свою чергу, заявив: Техніка для ситуаційної кімнати в АП була орендована за особисті гроші Порошенка і зараз повернута орендодавцеві.