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 Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків

Колишній заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків прокоментував ситуацію з обладнанням ситуаційної кімнати в будинку АП.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в США і тому вибачте за затримку із коментарями, хоча я вже 9 місяців не працюю в АП. Архітектура ситуаційноі кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною, та іншими екранами. Головна роль відеосервера - це виведення різних джерел відео на об‘єднаний простір відеоекранів. Головна мета такого підходу: об‘єднати інформаціні джерела із різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації. Жодна державна організація не дасть вам копію інформаційних ресурсів, але може за певних умов та присутності оператора видавати відеокартинку із робочого місця, яке знаходиться в самій інституції. Це щось на зразок віддаленого доступу на комп або сервер. По каналах звязку (захищених) передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища. Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів", - розповів Шимків.

Читайте також: Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко

"Аналогічна концепція має місце у побудові ситрумів в США та інших країнах. Крім того, ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, і зникає потреба тримати всіх фахівців по тематикам в одному центрі. Саме це передбачено указом, де центральною/головною Ситуаційною кімнатою передбачена ситуаційна кімната в РНБО, а не в АП", - додав він.

" Про обладнання, яке було передано від ЦВК та НБУ. Сервер збору відео інформаціі підчас виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційноі кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційноі діяльності АП. Обладнання передане НБУ - це мережеве обладнання, комп‘ютери (робочі станції) та прінтери. Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС і впевнений, що досі в АП", - пояснив Шимків.

"Питання щодо оренди обладнання та структуризаціі фінансування проекту не коментую - це приватне питання Петра Порошенка, адже він власним коштом забезпечував існування інструменту (ситрум - це інструмент) роботи президента. Особисті речі та власне обладнання, які я, наприклад, приніс із собою з приходом в АП, я, до речі, забрав із собою, коли звільнився, бо це моя власність, яку я також як інструменти використовував у своїй повсякденній роботі. Так сталося, що грошей на побудову нормальної ситуаційної кімнати в країні не було. Ситуаційна кімната в АП не створювалась за бюджетні кошти. А все, що купляв ДУС для АП за гроші бюджету відбувалося в рамках бюджетів та законодавства про публічні закупівлі. Закупівель для ІТ потреб у форматі ДСК не застосовувалось. Все обладнання, що встановлювалось в кімнатах роботи Президента перевірялось Держспецсвязком, а кімнати сертифікувались на рівень безпеки", - акцентував він.

Також читайте: Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов

"Виходячи із опублікованого відео для відновлення роботи кімнати потрібні лише екрани та відеосервер. За таким концептом все може й далі працювати, бо підлога, стеля і стіни цілі разом із вмонтованими кабелями, а отже цілі системи захисту інформаційного простору та взаємодії. Але найголовніше в роботі ситуаційної кімнати не залізо, а люди (!) із досвідом аналітичної роботи, вмінням поєднувати та шукати інформацію, синтезувати сценарії відображення, а також створювати підґрунтя для прийняття рішень керівництвом країни. Збереження та навчання фахівців - ось що має бути головним пріоритетом", - резюмував Шимків.

Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків 01

Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків 02

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив: "Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними". Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що все обладнання РНБО на місці і під охороною. Прес-секретар Петра Порошенка Цеголко, в свою чергу, заявив: Техніка для ситуаційної кімнати в АП була орендована за особисті гроші Порошенка і зараз повернута орендодавцеві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129426
 
   
 Топ коментарі
 
Пенсии, он тоже за свой счет платил? Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко, - Шимкив - Цензор.НЕТ 5691
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угу, пэтя казну Украины всегда считал своим карманом
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Діло нев серверах, а в секретні інформації, яку поцупив Мародер друг Мєртвєчука.
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Да я думаю, эта информация давно была продана Путина, а это видать сервера вынесли, чтобы наладить розничную продажу баз данных на дисках для всех желающих.
Вообще-то это уже шпионаж с саботажем...
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Интересно, а вот во сколько раз должен упасть курс гривны чтобы население озаботилось своими собственными проблемами, и перестало обсуждать свинарчуков и распилы ?
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ольгінький ,ПНХ. Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 2925

розкачуй лодку десь в однокласніках...
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Шо? Не розкачуй човен, бо лєсопєдіста знудить?
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где то я эту риторику слышал... у вас хорошие учителя...)))
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Це щоб було, як у вас в **********? Мабуть курс має впасти в декілька разів, як зробив Єльцин, щоб привести до влади миршавого *****.
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Интересно, а при каком президенте гривна упала в 3 раза?
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При том при котором страна перестала прожирать займы.
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А взагалі то це питання - ІЛЮСТРАЦІЯ.

Барижної натури колишнього Гаранта "що за копійку вдавиться"..

Взагалі-то питання йшлося про те ,щоб компроментуюча інформація не перейшла ВОРОГУ(для порохоботів ворог не стільки Росія,як зараз 73 відсотки виборців,що не проголосували за Пєтю)

А апаратура взагалі винесена -як виносять скотопадлючі квартиронаймачі ВСЕ З ХАТИ .
коли знімаються люстри ,розетки і навіть паркет.. Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 459
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Слово "инвентаризация" форумным супер экспертам не знакомо?

Его должен бы знать хотя бы выдающийся финансист Данилюк.
Пусть проведет инвентаризацию в своем ведомстве, покажет, что пропало что-то стоящее на балансе. А потом будете хором голосить о пропаже имущества.
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73 квартал это и есть канал передачи инфы ворогу..))
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що , прямо все до "бялокамяної" передавалося без затримки у часі ?
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А можливі державні матеріали і інформація с грифом таємності, що зберігалися на дисках і серверах теж куплні за кошти порохла? Чи може, хтось може зробити експертну заяву, що перед передачею техніки пороху була проведена повна зачистка носіїв її пам"яті? Так вам любий навіть починаючий айтішнік скаже, що повної зачистки пам"яті в комп. техніці не буває. Цікаво, хто дав дозвіл на винос техніки цілої кімнати з АП? І це у нас сталося під час війни з Росією. Ганьба! Суцільний кримінал. Гидко слухати про це цинічне мародерство.
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Починаючий айтішнік скаже, що повної зачистки пам"яті в комп. техніці не буває.

Починаючим.

взагалі-то буває.. )
коли відновлення інформації з жорсткого диску по вартості починає перевищувати можливості бюджету організації...

Метод Гутмана - алгоритм безопасного удаления данных (например, файлов) с жесткого диска компьютера. Метод разработан Питером Гутманом и Коллином Пламбом. Метод состоит из 35 проходов, ориентированных на уничтожение записей, закодированных методами MFM и различными модификациями RLL.
Выбор проходов предполагает, что пользователь не знает механизм кодирования, используемый диском, и потому включает в себя проходы, разработанные специально для трех различных типов приводов. Если пользователь знает, какой тип кодировки использует привод, он может выбрать только те проходы, которые предназначены для его диска. Для диска с различными механизмами кодирования требуются различные проходы.
Большинство проходов были разработаны для дисков, закодированных по схемам MFM и RLL. В относительно современных дисках эти старые методы кодирования не используются, что делает многие проходы метода Гутмана лишними.[1] Кроме того, примерно с 2001 года в конструкции жестких дисков ATA IDE и SATA включена поддержка стандарта «Secure Erase», что устраняет необходимость применения метода Гутмана при очистке всего диска.[2]
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А може справа в банальній цілі знищити всі матеріали, які можуть навести майбутнє слідство на кримінал порохла? Якби там не було, а матеріали і інформація, що мають державні інтереси на цій техніці безперечно були. І це є очевидний привід передачі цієї справи до ГПУ. Думаю, що нова АП неодмінно зробить відповідну заяву про зникнення техніки, яка могла мати на своїх носіях інформацію рівня національної безпеки.
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Это ахренеть! А квитанции о покупке серверов Порошенко кому-то показывал, перед тем как вынести?
А информацию, которая является государственной тайной, с дисков стерли?
Да СБУ уже должна провести аресты с изъятием, пока их самих за такое не расстреляли.
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зачем квитанции? у него есть доставки и передачи арендованного оборудования арендатору.. какие проблемы?? правда дуракам этого не понять...
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Ха-ха, зашквар за зашкваром. Він жеш сам казав, як ця кімната створювалась, брались сервери і у держпідприємствах, і у Нацбанку - а зараз виявляється все за рахунок Петі....
Скажіть, а чім оці "професіонали" кращі за окупантів, які навіть унітази із вбиралень повивозили
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Україна помаленьку починає усвідомлювати..Якого жлоба мала Президентом Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 1451

тому...
я думав ,що це восени питання проходу Пєтіної солідарності у Парламент під питанням.
а це вже у липні ,якщо так далі піде ,у Пєті будуть трабли )
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Петя создал за свои деньги поэтому унес с собой. Что тут непонятного? Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків - Цензор.НЕТ 3987
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСитуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків
 
 
 
 
 
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