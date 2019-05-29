 Ситуаційна кімната в АП не створювалася за бюджетні кошти, її роботу за свій рахунок забезпечував Порошенко, - Шимків

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз в США і тому вибачте за затримку із коментарями, хоча я вже 9 місяців не працюю в АП. Архітектура ситуаційноі кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною, та іншими екранами. Головна роль відеосервера - це виведення різних джерел відео на об‘єднаний простір відеоекранів. Головна мета такого підходу: об‘єднати інформаціні джерела із різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації. Жодна державна організація не дасть вам копію інформаційних ресурсів, але може за певних умов та присутності оператора видавати відеокартинку із робочого місця, яке знаходиться в самій інституції. Це щось на зразок віддаленого доступу на комп або сервер. По каналах звязку (захищених) передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища. Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів", - розповів Шимків.
"Аналогічна концепція має місце у побудові ситрумів в США та інших країнах. Крім того, ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, і зникає потреба тримати всіх фахівців по тематикам в одному центрі. Саме це передбачено указом, де центральною/головною Ситуаційною кімнатою передбачена ситуаційна кімната в РНБО, а не в АП", - додав він.
" Про обладнання, яке було передано від ЦВК та НБУ. Сервер збору відео інформаціі підчас виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційноі кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційноі діяльності АП. Обладнання передане НБУ - це мережеве обладнання, комп‘ютери (робочі станції) та прінтери. Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС і впевнений, що досі в АП", - пояснив Шимків.
"Питання щодо оренди обладнання та структуризаціі фінансування проекту не коментую - це приватне питання Петра Порошенка, адже він власним коштом забезпечував існування інструменту (ситрум - це інструмент) роботи президента. Особисті речі та власне обладнання, які я, наприклад, приніс із собою з приходом в АП, я, до речі, забрав із собою, коли звільнився, бо це моя власність, яку я також як інструменти використовував у своїй повсякденній роботі. Так сталося, що грошей на побудову нормальної ситуаційної кімнати в країні не було. Ситуаційна кімната в АП не створювалась за бюджетні кошти. А все, що купляв ДУС для АП за гроші бюджету відбувалося в рамках бюджетів та законодавства про публічні закупівлі. Закупівель для ІТ потреб у форматі ДСК не застосовувалось. Все обладнання, що встановлювалось в кімнатах роботи Президента перевірялось Держспецсвязком, а кімнати сертифікувались на рівень безпеки", - акцентував він.
"Виходячи із опублікованого відео для відновлення роботи кімнати потрібні лише екрани та відеосервер. За таким концептом все може й далі працювати, бо підлога, стеля і стіни цілі разом із вмонтованими кабелями, а отже цілі системи захисту інформаційного простору та взаємодії. Але найголовніше в роботі ситуаційної кімнати не залізо, а люди (!) із досвідом аналітичної роботи, вмінням поєднувати та шукати інформацію, синтезувати сценарії відображення, а також створювати підґрунтя для прийняття рішень керівництвом країни. Збереження та навчання фахівців - ось що має бути головним пріоритетом", - резюмував Шимків.
Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив: "Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними". Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що все обладнання РНБО на місці і під охороною. Прес-секретар Петра Порошенка Цеголко, в свою чергу, заявив: Техніка для ситуаційної кімнати в АП була орендована за особисті гроші Порошенка і зараз повернута орендодавцеві.
Вообще-то это уже шпионаж с саботажем...
розкачуй лодку десь в однокласніках...
Барижної натури колишнього Гаранта "що за копійку вдавиться"..
Взагалі-то питання йшлося про те ,щоб компроментуюча інформація не перейшла ВОРОГУ(для порохоботів ворог не стільки Росія,як зараз 73 відсотки виборців,що не проголосували за Пєтю)
А апаратура взагалі винесена -як виносять скотопадлючі квартиронаймачі ВСЕ З ХАТИ .
коли знімаються люстри ,розетки і навіть паркет..
Его должен бы знать хотя бы выдающийся финансист Данилюк.
Пусть проведет инвентаризацию в своем ведомстве, покажет, что пропало что-то стоящее на балансе. А потом будете хором голосить о пропаже имущества.
Починаючим.
взагалі-то буває.. )
коли відновлення інформації з жорсткого диску по вартості починає перевищувати можливості бюджету організації...
Метод Гутмана - алгоритм безопасного удаления данных (например, файлов) с жесткого диска компьютера. Метод разработан Питером Гутманом и Коллином Пламбом. Метод состоит из 35 проходов, ориентированных на уничтожение записей, закодированных методами MFM и различными модификациями RLL.
Выбор проходов предполагает, что пользователь не знает механизм кодирования, используемый диском, и потому включает в себя проходы, разработанные специально для трех различных типов приводов. Если пользователь знает, какой тип кодировки использует привод, он может выбрать только те проходы, которые предназначены для его диска. Для диска с различными механизмами кодирования требуются различные проходы.
Большинство проходов были разработаны для дисков, закодированных по схемам MFM и RLL. В относительно современных дисках эти старые методы кодирования не используются, что делает многие проходы метода Гутмана лишними.[1] Кроме того, примерно с 2001 года в конструкции жестких дисков ATA IDE и SATA включена поддержка стандарта «Secure Erase», что устраняет необходимость применения метода Гутмана при очистке всего диска.[2]
А информацию, которая является государственной тайной, с дисков стерли?
Да СБУ уже должна провести аресты с изъятием, пока их самих за такое не расстреляли.
Скажіть, а чім оці "професіонали" кращі за окупантів, які навіть унітази із вбиралень повивозили
тому...
я думав ,що це восени питання проходу Пєтіної солідарності у Парламент під питанням.
а це вже у липні ,якщо так далі піде ,у Пєті будуть трабли )