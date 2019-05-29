 На амністію не погоджуся. Наполягатиму, щоб суд довів до кінця мою справу, - Єфремов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Громадському"
"Я перебуваю на лаві підсудних!.. Мені ніхто нічого не пропонував, якщо запропонують, я розгляну ці варіанти. Але, безумовно, не в будь-яку політичну силу я готовий піти. Для мене не стоїть питання будь-якими шляхами сховатися", - сказав він, розповідаючи про те, чи братиме він участь у майбутніх парламентських виборах..
Водночас Єфремов зазначив, що не погодиться на амністію: "Якщо виникне питання амністії - я не погоджуся на амністію. Я буду наполягати, щоб суд довів до кінця мою справу і, врешті, я хочу, щоб люди, які три роки займалися злочинною діяльністю, відповіли за це".
Відповідаючи на запитання, що він мав на увазі під амністією, він сказав: "У мене всі статті політичні. І якщо розмова йтиме про амністію територій, яка прописана в Мінській угоді (йдеться про пʼятий пункт Мінських угод: "Забезпечити помилування та амністію осіб у звʼязку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України. - Ред.)... А вчора Зеленський заявив, що він готовий зробити все для того, щоб зупинити війну".
Нагадаємо, Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст. 27, ст.341 Кримінального кодексу України.
Екс-регіонал обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.
23 липня ГПУ почала заочне розслідування щодо соратників Єфремова - екс-нардепа С. Горохова і колишніх голів Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка і його першого заступника М. Пілавова.
ви уроди уявляєте скільки ми матимемо виплатити йому з бюджету. коли зясується
що всі звинувачення це фількина грамота. як і більшість справ ГПУ...
Теперь понятно почему из тебя зебеня вырос...
Статья 111. Государственная измена
Содержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Посадите єтого сепара так как он хочет
а ты не воруй....
а ты радуйся...
еще и компенсацию выколотит
паскуды одной партии...
бывших рыгионалов не бывает...
а в четвёртой, в Гааге, кацапский милошевич - *****, повесился бы...
СЛАВА УКРАИНЕ...!!!
Где Лазаренко скрывался? В американской тюрьме! Вор-вором, а соображает хорошо.
Отсидел, вышел ЖИВЫМ и начал честную жизнь честного человека с чистого листа.
та путєн їх випередив: першим захопив
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Флаг тебе в жопу, падла ты красномордая !!!
Будешь сидеть !!! Я сказал...