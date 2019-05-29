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Все про:Європа (345) Литва (430) Туск (186) Грібаускайте (100)

 Грібаускайте може змінити Туска на посаді голови Євроради

Далю Грібаускайте, яка завершує термін повноважень президента Литви, дипломати і політики називають серед претендентів на пост голови Європейської ради замість екс-прем'єра Польщі Дональда Туска.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

На цих переговорах також вирішується, хто очолить Єврокомісію (ЄК), Європейський Центробанк і зовнішньополітичне відомство ЄС. Під час дискусій оцінюватимуться і якості кандидатів, і держави їхнього походження.

Видання DELFI перерахувало сильні й слабкі сторони президента Литви - з прицілом на посаду голови Європейської ради.

У Грібаускайте великий європейський досвід - вона 10 років бере участь у зустрічах лідерів ЄС, до цього вона працювала єврокомісаром з питань бюджету і представляла Литву в Брюсселі як міністр фінансів. Литовський президент - найбільш різкий критик Росії серед керівників ЄС, якось вона вголос назвала Росію "терористичною державою". Більшість європейських політиків налаштовані до діалогу з Москвою. З іншого боку, якщо головою ЄК стане більш проросійський політик, то обидва лідери могли б урівноважувати один одного. Грібаускайте відома в Брюсселі своєю прямолінійністю і різкою риторикою. Її прихильники можуть називати альтернативою непопулярним бюрократичним промовам, але критики сумніваються, чи зможе вона узгоджувати різні позиції в пошуках компромісу. Грібаускайте помітна в Європі як правоцентристський політик, хоча вона і не перебуває в Європейській народній партії, яка об'єднує правих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборах президента Литви переміг екс-банкір Науседа, який набрав 65.86% голосів

Крім Грібаускайте, серед кандидатів з регіону згадуються болгарський економіст Крісталіна Георгієва, словацький дипломат Марош Шефчович, екс-прем'єр Латвії Валдіс Домбровскіс.

Оскільки в ЄС дуже ретельно стежать за гендерною складовою, то, крім Д.Грібаускайте і К.Георгієвої, на важливі пости можуть претендувати політики з Данії Маргрете Вестагер та Хелле Торнінг-Шмітт, а також глава Міжнародного валютного фонду - француженка Крістін Лагард.

В Україні президента Литви знають як великого друга України і, мабуть, одного з небагатьох політиків, які не бояться називати речі своїми іменами: наприклад, Росію - агресором і окупантом у ставленні до України.

Обраний президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що продовжить курс своєї попередниці Далі Грібаускайте стосовно Росії та України, повідомили в понеділок у Брюсселі в представництві Литви в Європейському Союзі.

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"Обраний президентом Гінатас Науседа заявив, що стосовно Росії продовжуватиме курс країни, визначений його попередницею Далею Грібаускайте, оскільки будь-яка зміна означатиме, що Литва зрадить своїх партнерів в Україні", - розповіли в представництві.

Зазначається, що Науседа також висловився за поліпшення діалогу із сусідньою Білоруссю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129420
 
   
 Топ коментарі
 
о! то було б дуже чудово!!! неймовірно чудово! казково!!! (най так і станеться!!!)
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было бы отлично конечно...
Но рашка и ее сателлиты будут резко против....
так что вряд ли... Грибаускайте может сменить Туска на посту председателя Евросовета - Цензор.НЕТ 3992
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Она, как никто другой , заслуживает этого поста! Она умница !
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было бы отлично конечно...
Но рашка и ее сателлиты будут резко против....
так что вряд ли... Грибаускайте может сменить Туска на посту председателя Евросовета - Цензор.НЕТ 3992
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Рашка не является членом ЕС, поэтому пох.., будет она против или нет..
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о! то було б дуже чудово!!! неймовірно чудово! казково!!! (най так і станеться!!!)
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Для Украины, к сожалению, это не имеет значенияю Не так важно будет выражать обеспокоенность в связи с ситуацией в Украине. Будет это Грибаускайте или кто-то другой...
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ну да лучше же вообще не выражать... не так важно? ну так давайте кого то из ******* венгерских
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Ни Вы ни я не повлияем на выбор председателя Совета Европы. Одно дело - представлять интересы своего государства, но совершенно другое - интересы ЕС.
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Кстати в Литве за Непоседу проголосовало тоже 70% населения, но там не было альтернативы как у нас в виде Петра Алексеевича. Посмотрим как он нарулит там у них, главно шоб не как зе у нас
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Барыга собирался после президенства продолжить экспансию на Европарламент. Шо то пошло не так?
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Не путайте "святое и праведное"...Украина еще не в ЕС, поэтому о Европарламенте можно только мечтать...
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Напомнить его обещалки 2014 года выпуска? Все ходы записаны. За 5 лет ничего святого и праведного сделано не было.
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Тримаю кулаки за Далю! Це було б більше, ніж супер!
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Удачи Дале.Очень нравится этот Человек своей принципиальностью и честностью.
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