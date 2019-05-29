 Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся, - Саакашвілі запевняє у відсутності в нього політичних амбіцій

Про це розповів Саакашвілі в ефірі ток-шоу "Пульс" у вівторок ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У мене немає жодних політичних амбіцій, бо я був уже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся. Я через це проходив, я бачив, який це має вигляд, і я не рвуся на жодні посади", - заявив Саакашвілі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.
Вопрос: А наХ ты сюда едешь,растение конченое ?
" Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться.* Действительно нет никаких политических амбиций.
Перед вылетом в Нидерланды к тёще на блины, прощальный обед, перед посадкой в самолет, грузинского реформатора, лидера «Руха новых грузинских сил» в киевском ресторане «Сулугуни» обошелся украинскому адвокату $ 80.00. Батоно скромно пообедал на минимальную месячную пенсию украинских пенсионеров, которых он хотел «спасать от барыг».
После назначения Михо Саакашвили Губернатором Одесщины российские СМИ стали петь ему дифирамбы. Это был хитрый ход Кремля, ибо за Саакашвили тянулась слава «успешного реформата». Одесситы восприняли его «как единственного политика», который сможет «разрулить ситуацию» с контрабандой из Приднестровья и перекрыть наркотрафик из Ближнего востока через одесский порт в Европу.
Время показало, что Михо на посту Губернатора Одесской области ровным счетом вообще ничего не сделал. Полный ноль. Только переругался с местными бизнесменами и владельцами приморских парковок.
Очень скоро джигит «переобулся» и превратился в оппозиционера протестного типа. В его лексиконе появилось новое определение: «барыжная власть». Не трудно догадаться, что методички он получал из Кремля через депутатов «ОППОБЛОКА», периодически летающих через Минск в Москву для отчетов кураторам из ФСБ и получений новых инструкций.
ФСБ РФ использует безработного «Карлсона на крыше», для создания управляемого хаоса и дестабилизации ситуации в Украине всеми возможными способами.
Похоже, что российские спецслужбы использовали Михо, чтобы «делать нервы» Порошенко и устраивать в Киеве Майданы.
Не откажутся они это сделать вторично, чтобы отобрать голоса у демократических сил и внести очередной раскол.
Цель Кремля - уничтожение независимости Украины с дальнейшим вхождением её в состав Московии на правах колонии.
Лживая, двуличная истеричка. Я тебя Мишка насквозь вижу. И я не один такой умный.