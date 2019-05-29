 Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся, - Саакашвілі запевняє у відсутності в нього політичних амбіцій

Про це розповів Саакашвілі в ефірі ток-шоу "Пульс" у вівторок ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У мене немає жодних політичних амбіцій, бо я був уже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли на щось погоджуватимуся. Я через це проходив, я бачив, який це має вигляд, і я не рвуся на жодні посади", - заявив Саакашвілі.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.