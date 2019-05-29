 За минулий тиждень на водних об'єктах загинуло 32 особи, під час пожеж - 11, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 1681 надзвичайну подію. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 30 осіб.
"Ліквідовано 999 пожеж, врятовано на пожежах 16 осіб та не допущено знищення вогнем 368 будинків і 39 од. техніки. На пожежах загинуло 11 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 714 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 233 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 978 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 32 особи.
конце города. Снарядили мужика доставить сие транспортное средство на съёмочную площадку.
Благо, автобус на ходу, мужик сел, завёл, поехал. По дороге решил перекусить, тормознулся у кафешки, а ради прикола припарковался так, что вмятина
пришлась как раз на фонарный столб. Зашёл внутрь, перекусил. Выходит - а внутри сидят с десяток евреев с порезами и царапинами на фейсах и названивают
по сотовым своим адвокатам.