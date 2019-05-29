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 За минулий тиждень на водних об'єктах загинуло 32 особи, під час пожеж - 11, - ДСНС

Упродовж минулого тижня, з 20.05 по 26.05, сталася 1681 надзвичайна подія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1681 надзвичайну подію. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 30 осіб.

"Ліквідовано 999 пожеж, врятовано на пожежах 16 осіб та не допущено знищення вогнем 368 будинків і 39 од. техніки. На пожежах загинуло 11 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 714 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень вогонь забрав життя 27 жителів України, на водних об'єктах загинули 14 осіб, - ДСНС

Також повідомляється, що упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 233 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 978 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 32 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129416
 
 
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Для съёмок одного фильма в Нью-Йорке понадобился разбитый автобус. Нашли один подходящий, с хорошей вмятиной от фонарного столба. Правда, на другом
конце города. Снарядили мужика доставить сие транспортное средство на съёмочную площадку.
Благо, автобус на ходу, мужик сел, завёл, поехал. По дороге решил перекусить, тормознулся у кафешки, а ради прикола припарковался так, что вмятина
пришлась как раз на фонарный столб. Зашёл внутрь, перекусил. Выходит - а внутри сидят с десяток евреев с порезами и царапинами на фейсах и названивают
по сотовым своим адвокатам.
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А я-я-яй! В АТО ужаные потери!!! Ой, это ж не в АТО... В окопах явно безопаснее.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗа минулий тиждень на водних об'єктах загинуло 32 особи, під час пожеж - 11, - ДСНС
 
 
 
 
 
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