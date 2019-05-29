 У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8 до 15 тис. осіб, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Ми відкрили у столиці справді унікальний об’єкт! Цей пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, викликав захоплення киян і неймовірний ажіотаж. Ми навіть не очікували, що буде така величезна кількість відвідувачів" - розповів Спасибко.
За його словами, наступного дня після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з’явилися тріщини на захисному шарі склоплівки на деяких фрагментах скляної підлоги. Головна версія цього – акт вандалізму.
"Я сподіваюсь, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоди новому туристичному об’єкту. А подібні дії недоброзичливців більше не повторяться. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження. Основне ж – гартоване скло – не постраждало. 1 метр квадратний такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг. Наразі триває процес заміни верхнього шару – захисної склоплівки. Пошкоджені елементи вже замінили", - розповів Спасибко.
"Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімають і ще раз обробляють герметиком", – зазначив заступник голови КМДА.
Спасибко пояснив, що на мосту відбувається постійний науково-технічний супровід і ведуться регламентні роботи.
- Абрам, как поживаешь?
- Живу бедно, Яша. Сыр с плесенью ем, вино старое пью, машина без крыши, телефон без кнопок...
- Вот и у меня те же проблемы.
вот кто мост повредил
Пєдалік хоч уявляє - скільки це 15 тис. людей? Скільки штабєлєй треба, щоб їх всіх на цей міст помістити?
але зробили це "для туристів", а здається для відволікаловки)-піяру!
оновлення))), на карман, але завжди треба зелю) приплести - він хто в Києві?!
Просто интересно.
міст, на Труханів острів є - пішохідний!!! але без шкла)!
Вот когда на протесты в Киеве против порошенко, которые организовывал Саакашвили, выходила колонна людей, растянувшаяся на несколько улиц, то власть говорила, что вышло 2000 людей, от силы.
А тут во сколько насчитали!