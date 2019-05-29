 У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8 до 15 тис. осіб, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Ми відкрили у столиці справді унікальний об’єкт! Цей пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, викликав захоплення киян і неймовірний ажіотаж. Ми навіть не очікували, що буде така величезна кількість відвідувачів" - розповів Спасибко.

За його словами, наступного дня після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з’явилися тріщини на захисному шарі склоплівки на деяких фрагментах скляної підлоги. Головна версія цього – акт вандалізму.

"Я сподіваюсь, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоди новому туристичному об’єкту. А подібні дії недоброзичливців більше не повторяться. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження. Основне ж – гартоване скло – не постраждало. 1 метр квадратний такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг. Наразі триває процес заміни верхнього шару – захисної склоплівки. Пошкоджені елементи вже замінили", - розповів Спасибко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА. ВIДЕО

"Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімають і ще раз обробляють герметиком", – зазначив заступник голови КМДА.

Спасибко пояснив, що на мосту відбувається постійний науково-технічний супровід і ведуться регламентні роботи.