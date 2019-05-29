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Все про:КМДА (644) Київ (6106) міст (207) Спасибко (1)

 У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8 до 15 тис. осіб, - КМДА

Заступник голови КМДА Олександр Спасибко заявив, що, за приблизними підрахунками, у святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8000 до 15 000 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Ми відкрили у столиці справді унікальний об’єкт! Цей пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, викликав захоплення киян і неймовірний ажіотаж. Ми навіть не очікували, що буде така величезна кількість відвідувачів" - розповів Спасибко.

За його словами, наступного дня після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з’явилися тріщини на захисному шарі склоплівки на деяких фрагментах скляної підлоги. Головна версія цього – акт вандалізму.

"Я сподіваюсь, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоди новому туристичному об’єкту. А подібні дії недоброзичливців більше не повторяться. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження. Основне ж – гартоване скло – не постраждало. 1 метр квадратний такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг. Наразі триває процес заміни верхнього шару – захисної склоплівки. Пошкоджені елементи вже замінили", - розповів Спасибко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА. ВIДЕО

"Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімають і ще раз обробляють герметиком", – зазначив заступник голови КМДА.

Спасибко пояснив, що на мосту відбувається постійний науково-технічний супровід і ведуться регламентні роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129415
 
 
 Топ коментарі
 
А как же выдать разрешение на эксплуатацию, если мост не посетят одновременно 15 тысяч каскадёров-испытателей? Испытания то не пройдены выходит.
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Никому не нужный мост! - говорили они.
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і всі бідні.

- Абрам, как поживаешь?
- Живу бедно, Яша. Сыр с плесенью ем, вино старое пью, машина без крыши, телефон без кнопок...
- Вот и у меня те же проблемы. В праздничные дни на новом пешеходно-велосипедном мосту одновременно находились от 8 до 15 тыс. человек, - КГГА - Цензор.НЕТ 8031
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люди, конечно, тоже рисковые )) я бы не пошёл туда даже )) тем более, что на сейчас выяснилось, что разрешение на эксплуатацию моста ещё не выдали )))
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А как же выдать разрешение на эксплуатацию, если мост не посетят одновременно 15 тысяч каскадёров-испытателей? Испытания то не пройдены выходит.
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Наверно вид красивый там, над Днепром . 15 000 пришли пофотографироваться
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Це міст був навантажений масою приблизно 1200 тонн. Єссєсна шо могли бути деформації (просідання опор, прогиб самого моста). Патаму і скло могло тріснути.
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Я думаю, что кто-то решил проверить , выдержит стекло или нет, если его бить, стрелять. Любопытство.
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Тільки що підрахував і дійшов висновку шо 15 тис. не могло бути на мосту. Максимум тисяч 5. Це якщо на квадратному метрі стояло четверо. Множимо на 80 кг. і отримуємо тонн 400. Але всеодно деформації повинні бути і при такій масі. Довжина мосту 210 м, ширина 6.
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Спасибо Спасибке и компании,теперь есть ещё одна статья расходов (распила) на восстановление моста в режиме NONSTOP!
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а что автодору с его ямковым ремонтом можно деньги каждый год пилить, а инженерам мостостроителям нет? У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8 до 15 тис. осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 6033
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делали вандалы для вандалов. Ну либо конструкцию делайте соответствующую населению, либо полицейских там ставьте и камеры слежения за толпами.
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Ну, кияни обрали собі крєндєля...
Пєдалік хоч уявляє - скільки це 15 тис. людей? Скільки штабєлєй треба, щоб їх всіх на цей міст помістити?
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я б например ни полез бы на мост переполненый толпой народу. мало ли еще впаде и вообще посещать массовые мероприятия де много народу сомнительное занятие мало ли давка, теракт или ищо чо
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Хікікоморі - Міністерство охорони здоров'я Японії визначає хікікоморі як осіб, що відмовляються залишати батьківський дім, ізолюють себе від суспільства та сім'ї у окремій кімнаті протягом більш ніж шести місяців та не мають якої-небудь роботи чи заробітку. Попри те, що явище залежить від особистих особливостей, деякі хікікоморі перебувають в ізоляції кілька років поспіль, а в деяких випадках - десятки років.
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особенно круто когда в узкой улице толпа начинает бежать, а по бокам стен имеется торчащая арматура. И как же смачно на нее наматываются кишки тех кто оказался на ее пути)))
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До походу на міст нічого цікавого не було.
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уМЭР долбанутый , малый мост метро уже пол года мучают ! 10 калек ковыряются без толку - массовость создают , а дело едва сдвинулось .
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ти, цей), не заважай, там пацани)) на себе і мерську) команду гроші пиляють! У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8 до 15 тис. осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 7985
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Я надеюсь там перила стеклянные-дополнительные есть вдоль всего моста? Потому что мне кажется, что сквозь видимую часть перил могут маленькие дети пролезать.
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Это не разрушение. Это притирка, приработка, утряска и усушка. Со стёклами тоже самое. И так теперь будет каждую весну.
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в Києві мости через Дніпро потрібні, мостові роз"язки для авто транспорту...
але зробили це "для туристів", а здається для відволікаловки)-піяру! У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8 до 15 тис. осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 52
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Приблизно така ж істерична реакція була, коли мер Омельченко нарешті почав оновлювати інфраструктуру Києва. Радість та щастя людям несе лише 95 квартал...
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та отож))), замість асфальта - плитка тротуарна від сина омелі,
оновлення))), на карман, але завжди треба зелю) приплести - він хто в Києві?! У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8 до 15 тис. осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 6580 У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8 до 15 тис. осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 2225 У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8 до 15 тис. осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 4297
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то при совку була ліміта - зараз бізнесмени, включно з бандюхами!
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А мост будут продолжать на Труханов остров ?
Просто интересно.
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навіщо давати друзям педалі), маніловські)) прожекти для розпилу грошей?
міст, на Труханів острів є - пішохідний!!! але без шкла)!
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а смісл строить , если потом не ремонтировать.. У святкові дні на новому пішохідно-велосипедному мосту одночасно перебували від 8 до 15 тис. осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 7322
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Странно как-то считают.
Вот когда на протесты в Киеве против порошенко, которые организовывал Саакашвили, выходила колонна людей, растянувшаяся на несколько улиц, то власть говорила, что вышло 2000 людей, от силы.
А тут во сколько насчитали!
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