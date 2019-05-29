 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено трьох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- біля населеного пункту Широкине - з артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібру 120 мм;

- поблизу населеного пункту Пищевик - з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- тричі в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка та Лебединське - з мінометів калібру 120 мм;

- двічі біля населених пунктів Кам'янка та Водяне - зі станкових протитанкових гранатометів;

- поблизу села Павлопіль - з великокаліберних кулеметів;

- поблизу населеного пункту Чермалик - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

- поблизу міста Попасна - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- біля населеного пункту Залізне - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 травня трьох окупантів знищено, ще одного - поранено.

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Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції українських сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм;

- біля міста Мар'їнка - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу села Гнутове - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - повідомили в штабі.

Також у штабі додали, що об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.



