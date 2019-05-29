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 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено трьох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб

28 травня збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібрів 120 та 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- біля населеного пункту Широкине - з артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібру 120 мм;
- поблизу населеного пункту Пищевик - з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка та Лебединське - з мінометів калібру 120 мм;
- двічі біля населених пунктів Кам'янка та Водяне - зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу села Павлопіль - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу населеного пункту Чермалик - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

- поблизу міста Попасна - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- біля населеного пункту Залізне - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 травня трьох окупантів знищено, ще одного - поранено.

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Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції українських сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм;
- біля міста Мар'їнка - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу села Гнутове - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - повідомили в штабі.

Також у штабі додали, що об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено трьох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб 01
Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено трьох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129413
 
 
 Топ коментарі
 
Раненому выздоровления.
А то что трое задвухсотились - это гуд.
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено трьох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9532
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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Раненому выздоровления.
А то что трое задвухсотились - это гуд.
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено трьох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9532
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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі!!!
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спасибо, что живые!
пораненому Воїну найскорішого одужання...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОдного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено трьох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб
 
 
 
 
 
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