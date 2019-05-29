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 Український воїн зник безвісти під час бою з ДРГ ворога біля Попасної, ліквідовано двох терористів, - 54 ОМБр

Український військовослужбовець зник безвісти під час бою з диверсійно-розвідувальною групою противника біля н.п. Попасна Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 54-та окрема механізована бригада на своїй сторінці у Facebook.

"В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н.п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю.

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"На жаль під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини. На цей час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів вони поки не дали", - йдеться в повідомленні.

Український воїн зник безвісти під час бою з ДРГ ворога біля Попасної, ліквідовано двох терористів, - 54 ОМБр 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129412
 
 
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Нашелся, ранен, эвакуирован,
Хай Бог його береже
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це точно.?..провірена інфа?
най би так і було!!!!
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Это в\с отдельной саперной специализированной роты действующей в зоне ответственности 54-й омб.. Был тяжело ранен при проведении работ и атаки вражеской дрг. Найден\эвакуирован в\с 54-й , уже в Днепре. Состояние тяжелое, но жив.
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А кто дал задачу саперам, не знал что террористы воюют с нами . То в 54-е воины без оружия, то саперы на передок без поддержки вышли.
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Олег, ваш пост, редкая концентрация незнания с непониманием.
Или это оплачивается ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУкраїнський воїн зник безвісти під час бою з ДРГ ворога біля Попасної, ліквідовано двох терористів, - 54 ОМБр
 
 
 
 
 
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