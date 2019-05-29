 Зустріч у "нормандському форматі" буде призначено, щойно для цього складуться політичні умови, - Макрон

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Макрон зазначив, що буде спілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. "У нас будуть контакти, я буду говорити з ним дуже скоро, у нас буде новий діалог, можливо, візит", - зазначив він. За його словами, щойно політичні умови будуть готові з цього боку, зустріч буде скликано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Київ і Москва погодять, зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в липні, - Волкер

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Зеленський зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі", - уряд Німеччини

Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.

У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі "Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.

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