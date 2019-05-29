 Зустріч у "нормандському форматі" буде призначено, щойно для цього складуться політичні умови, - Макрон

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Макрон зазначив, що буде спілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. "У нас будуть контакти, я буду говорити з ним дуже скоро, у нас буде новий діалог, можливо, візит", - зазначив він. За його словами, щойно політичні умови будуть готові з цього боку, зустріч буде скликано.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".
Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.
У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі "Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.
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"Ты знаешь, что такое ДЕФОЛТ страны?
- это бешенная инфляция, как в 90-х
- это невыплата соц. гарантий, или выплата в старых размерах, когда все подорожало больше, чем на порядок и продолжает дорожать
- это задержка с выплатами ЗП и в гос. секторе и в частном как минимум на пол года
- это обесценивание всех сбережений, как совковых вкладов в 90-х, замораживание на неопределенный срок валютных вкладов
- это невозможность получить внешнюю фин. помощь надолго, разве что, кроме раши (что сделал овощь в 2013). Но отраши - непросто за проценты, а запотерю суверенитета.
- в результате стремительное падение экономики и возврат страны в начало 90-х.
- этим всем воспользуется раша, и здавствуй, малоросийская губерния
По сравнению с этим поднятие тарифов (если такое будет после падения мировых цен на газ) покажется цветочками.
Допускать дефолт могут только те, кто не помнит 90-е, когда каждый был миллионером, только очень бедным (страна печальных миллионеров), или не пострадал от этого (олигархи)» ©
А это вы у него спросите. Иначе с какой стати пожилой человек попёрся бы в страну где ему действительно опасно быть, и начал требовать дефолта, рискуя попасть под 111-ю статью ?
Ответная СМС : "Натан Израилевич,я тоже не могу найти Ваш номер, шо таки будем делать?"
Когда Зеленский начнет сажать в тюрьму воровавших "попередников" , тогда уже можно будет говорить о благоприятных политических условиях....
Одне ЗЄ!лєнскоє щось белькотіло "прийде весна - будемо саджати". То хто там ближче передайте йому, що весни залишилось вже менше трьох діб.
Колорасты поддерживают Зе на все 100....
Вот зачем так с союзниками и партнерами?
ДТЭК отключило электроснабжение Артемовской фильтровальной станции, прекращена подача воды: Артемовск, Соледар, Бахмутское, Покровское. Причина-долги по электроэнергии.
Населенных пунктов ДНР это не коснулось.Ахметов бережет терористов.
Или ч...ом по роялю, это не с Ахметовым бороться?
Голос с неба: - Не ври, Изя!
- Шо, доллары менять?!
Порохососы, вот работа Зе (ответка, как и вы приписываете все достижения Хряку). Смоктати.