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Все про:Зеленський (1476) нормандська четвірка (471) Макрон Емманюель (244)

 Зустріч у "нормандському форматі" буде призначено, щойно для цього складуться політичні умови, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що може скликати зустріч у "нормандському форматі" за участю Німеччини, Росії та України, щойно для цього складуться політичні умови.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Макрон зазначив, що буде спілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. "У нас будуть контакти, я буду говорити з ним дуже скоро, у нас буде новий діалог, можливо, візит", - зазначив він. За його словами, щойно політичні умови будуть готові з цього боку, зустріч буде скликано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Київ і Москва погодять, зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в липні, - Волкер

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Зеленський зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі", - уряд Німеччини

Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.

У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі "Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.

Також читайте: Росія виступає проти участі США в переговорах у нормандському форматі, - Держдепартамент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129410
 
 
 Топ коментарі
 
Мягко-французская аналогия переводится на русский язык так: "с вашей бандой бениных м*дозвонов мы ни о чём разговаривать не будем"
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Европа не очень любит темных личностей


Встреча в "нормандском формате" будет назначена, как только для этого сложатся политические условия, - Макрон - Цензор.НЕТ 7331
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Передовая может и настоящая, а вот "головнокомандувач" - точно не настоящий. Не потому что он ни в армии не служил, ни военного образования не имеет, а потому что он - арлекин на верёвочках у беглого олигарха.
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Мягко-французская аналогия переводится на русский язык так: "с вашей бандой бениных м*дозвонов мы ни о чём разговаривать не будем"
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Куда главнокомандующему ездить, если он с передовой не вылазит и ездит туда на велосипеде, как на работу; а светлая рубашка на передовой нужна для того, чтобы российские снайпера лучше видели и не стреляли в своего. А может это была не передовая?
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Передовая может и настоящая, а вот "головнокомандувач" - точно не настоящий. Не потому что он ни в армии не служил, ни военного образования не имеет, а потому что он - арлекин на верёвочках у беглого олигарха.
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Видимо поэтому специально для "беглого" (который уже вообще-то в Украине) олигарха он впустил Саакашвили в страну. Очень логично, хотя кто захочет - найдет оправдание всему. Но это лишь ваши предположения, с истиной имеющие отношения только на процентов 50 максимум.
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Бене позвонили Хозява, и отдали приказ: привезти беглого грузина, и поставить его на премьерский пост.
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Со всех сторон украинскому президенту масса ,,хороших,, пожеланий от любителей лизнуть соевую задницу или получить карамельку за гавканье. Даже из за кордона. Как стараются гадить! НО для всех вас есть пословица: собака лает,а караван идёт. Начхать ему на всех вас . Президент Зеленский метлой выметет воров и мздоимцев из политики Украины и сделает лучше жизнь простых людей. А вы все продолжайте бесноваться ,хоть полопайтесь!
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Спасибо, можете не повторяться ! Игорь Валерьевич уже пообещал апофеоз счастья для народа - дефолт ! Зустріч у "нормандському форматі" буде призначено, щойно для цього складуться політичні умови, - Макрон - Цензор.НЕТ 4755
---
"Ты знаешь, что такое ДЕФОЛТ страны?
- это бешенная инфляция, как в 90-х
- это невыплата соц. гарантий, или выплата в старых размерах, когда все подорожало больше, чем на порядок и продолжает дорожать
- это задержка с выплатами ЗП и в гос. секторе и в частном как минимум на пол года
- это обесценивание всех сбережений, как совковых вкладов в 90-х, замораживание на неопределенный срок валютных вкладов
- это невозможность получить внешнюю фин. помощь надолго, разве что, кроме раши (что сделал овощь в 2013). Но отраши - непросто за проценты, а запотерю суверенитета.

- в результате стремительное падение экономики и возврат страны в начало 90-х.
- этим всем воспользуется раша, и здавствуй, малоросийская губерния

По сравнению с этим поднятие тарифов (если такое будет после падения мировых цен на газ) покажется цветочками.
Допускать дефолт могут только те, кто не помнит 90-е, когда каждый был миллионером, только очень бедным (страна печальных миллионеров), или не пострадал от этого (олигархи)» ©
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И кто эти Хозяева? Жидомасоны? Вот вы ж живете в очень развитой стране, в которой по идее теории заговоров быть не должно. Хотя что я говорю, если в Германии файлы по фейсбуку передавать бояться. Видимо жизнь такая стабильная, что хочется драмы добавить )
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>И кто эти Хозяева?


А это вы у него спросите. Иначе с какой стати пожилой человек попёрся бы в страну где ему действительно опасно быть, и начал требовать дефолта, рискуя попасть под 111-ю статью ?
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СМС : "Яков Соломонович,таки не могу найти Ваш номер телефона,перезвоните мне!"

Ответная СМС : "Натан Израилевич,я тоже не могу найти Ваш номер, шо таки будем делать?" Встреча в "нормандском формате" будет назначена, как только для этого сложатся политические условия, - Макрон - Цензор.НЕТ 1615
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такі зустрічи готують місяц чи два голови МІС кожної країни,- а хто буде розмовляти з в. о. і нерукопожатим, так що чекаємо місяців за 2 після виборів,- вересень чи жовтень реально, це макрон і мав на увазі,- спочатку у себе розберіться а потім суньтеся
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"ОНИ" уже не верят никаким словам и обещаниям из Украины!
Когда Зеленский начнет сажать в тюрьму воровавших "попередников" , тогда уже можно будет говорить о благоприятных политических условиях....
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Да им вообще всё равно воруют тут или не воруют. Мы же не в ЕС, на них никак не влияем. У Макрона во Франции проблем выше крыши. Зеленский в гостях был у него, Макрону тоже положено куда то ездить.
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Так тут такі справи...
Одне ЗЄ!лєнскоє щось белькотіло "прийде весна - будемо саджати". То хто там ближче передайте йому, що весни залишилось вже менше трьох діб.
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Пока Зеленский не уберет Богдана и не отвергнет Коломойского - Европа с Зеленским общаться е будет.
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Никого он не уберёт; он заложник. Убьют, и всё.
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Убрать Коломойского и Богдана для Зеленского-политика - равносильно изъять из Зеленского-физлица сердце и лёгкие. В обоих случаях - это смерть Только в одном политическая, а в другом физичес... Хотя физическая, скорее, в обоих вариантах.
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Як же їх тепер розрізняти, якщо колорасти за президента? А значить і за Україну?
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А ті, хто не колорасти, то Порохоботи, як я
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Lvbnhj - ты уверен?

Колорасты поддерживают Зе на все 100....
Вот зачем так с союзниками и партнерами?
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Так ...і *торгівлю на крові * він організував разом з *гудком * !
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Опять будут нести бред о безальтернативность Минске????
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Около десятка городов Донбасса остались без воды.
ДТЭК отключило электроснабжение Артемовской фильтровальной станции, прекращена подача воды: Артемовск, Соледар, Бахмутское, Покровское. Причина-долги по электроэнергии.
Населенных пунктов ДНР это не коснулось.Ахметов бережет терористов.
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А где же наш неустрашимый борец с олигархами президент Зеленский ?
Или ч...ом по роялю, это не с Ахметовым бороться?
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- Помоги мне, Господи! Есть таки нечего, жить не на что, ни рубля в кармане...
Голос с неба: - Не ври, Изя!
- Шо, доллары менять?!
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Ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" прошел огневые испытания в Одесской области.

Порохососы, вот работа Зе (ответка, как и вы приписываете все достижения Хряку). Смоктати.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗустріч у "нормандському форматі" буде призначено, щойно для цього складуться політичні умови, - Макрон
 
 
 
 
 
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