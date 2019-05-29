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Все про:здоров'я (269) смертність (53) Супрун Уляна (456)

 Українці живуть на 10 років менше за європейських сусідів, зокрема через високу поширеність неінфекційних хвороб, - Супрун

Неінфекційні хвороби - рак, діабет, серцево-судинні захворювання, психічні розлади та хронічні обструктивні захворювання легень - найчастіші причини смерті українців.

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час Національної конференції з неінфекційних захворювань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Неінфекційні хвороби посідають перше місце не лише в Україні, а й у світі як причина смертності. Водночас це хвороби, яким можна і треба запобігати. Ми маємо приділяти увагу первинній допомозі. Щоб кожна людина за найменших симптомів мала змогу звертатися до свого сімейного лікаря та лишатися здоровою", - сказала Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Як в дитинстві в селі", - Супрун дала рекомендації щодо здорового харчування

Вона наголосила, що МОЗ розвиватиме стратегію щодо неінфекційних хвороб, що вже ухвалена Кабміном.

"Ми помираємо на 10 років раніше, ніж наші європейські сусіди, зокрема й через високі показники поширеності неінфекційних хвороб. Якщо виконуватимуться цілі та завдання щодо боротьби з неінфекційними хворобами, Україна досягне європейських показників щодо тривалості за десятиліття", - наголосила Супрун.

Розвитку неінфекційних захворювань можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя, зокрема правильного харчування, активного фізичного навантаження, та вчасно звертаючись до лікарів за найменших симптомів хвороби.

Також читайте: МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129409
 
 
 Топ коментарі
 
Походу завтра порохоботы будут штурмовать аптеки...или топиться с кирпичем на шее.
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Походу завтра порохоботы будут штурмовать аптеки...или топиться с кирпичем на шее.
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Зеленожопые обезьяны собираются их штурмовать уже сегодня?
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А я думав, що проблема в недоступності ліків і якісного лікування....
А виявляється достатньо просто мити руки, добре, що воно ще Українців не відправляє богу молитися коли вадкохворі...
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Супрун дивна людина, яка весь час дуже багато говорить. Співчуваю тим, хто має таку дружину🤔 Але щодо смертності і того, що українці живуть на 10 років менше - правда. Другим фактором, який вплинув на програш Порошенка було рішення щодо підвищення пенсійного віку для жінок. Зрозуміло, що МВФ це вимагав, але це шлях в безодню. Якщо нова влада знову змінить пенсійний закон, то її чекає ще гірша доля.
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Як тобі вночі на шпагат розкарячуватись не набридає,мазохіст якийсь
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А тобі чого треба? Ти просто брехливий зебіл.
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А хіба пенсійний вік для жінок підвищили не при Януковощу по пенсійній реформі Тігіпка?
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Вибачте, але жінки живуть довше чоловіків, а на пенсію виходили - раніше. Якщо по справедливості, то чоловіки взагалі повинні раніше на пенсію виходити.
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Для достижения европейского уровня долголетия, нужно стать цивилизованной европейской страной..Пока, превуалирует,- воровской быдляк...К сожалению... Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун - Цензор.НЕТ 131
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Причем воровской быдляк превалирует на всех уровнях общества - от глухого села до высших эшелонов власти.Интересно слушать сельского босяка,попавшегося на воровстве велосипеда возле сельского магазина и за это крепко битого,который рассуждает,как воруют депутаты.
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Правление банды днепровского рейдера укоротит этот срок ещё на десять лет.
"Буде весело" (С)
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Звичайно, що після бєніного дефолту пенсіонери почнуть вмирати. Є ще гірший варіант, коли за кордон виїдуть усі, хто може працювати. Я вже бачу в Києві зранку, коли їду на работу л ше старих, як я. Майже нема молоді, яка вміє і хоче працювати.
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Надо сделать так чтобы Беня не смог удрать. В час Х, слить керосин из его литака, и наглухо закрыть все границы.
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Це дуже важко, бо є традиція не чіпати олігархів. Головне, щоб після бєніних крадіжок не почалася брудна хвиля антисемітизму і ксенофобії.😏
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Не будет ни антисемитизма, ни ксенофобии.
Гройсман тоже еврей, но ничего общего с Беней имеет: железную дорогу в Борисполь построил, 3000 километров дорог заасфальтировал.
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Антисемітизм - здорова реакція на чужерідні організми у тілі держави, це - імунітет нації. Його відсутність свідчить про моральний занепад, про деградацію.
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Тему "Клован наркоман" обсосали. Не прокатило.
Тему "Зеленский сдаст все наши торты Кремлю" обсосали. Не прокатило.
Тему "Зеленский зебил" обсасывали скопом. Не прокатило
Тему "Мир смеётся над шоколадной Украиной" обсасывают до сих пор, но уже вяло.
И вот новая тема "Зелебеня уже таки делает нам дефолт! Пакупай шоколадные доллары! Только у нас! По 50! Потом мы купим у тебя обратно, по 23 !!!"
Скажите, мародёры, вы действительно считаете себя "элитой"? А на каких, собственно говоря, основаниях?
: )))))
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Тема клован наркоман актуальна. Где результаты анализов Зе? Были предоставлены только результаты экспресс теста.
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Как где результаты "анализов"?! В анализах Богдана нашли, говорят он так Зеленского вставляет... Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун - Цензор.НЕТ 455
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Нужно узнать статистику смертности украинцев, которые живут заграницей и в Украине. Сравним и будем знать, кто виноват и что делать.
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Первые три номера: курево, пьянство, ДТП.
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Є ще порушення генетики, бо багато людей працювали у шкідливих умовах.
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Нет, во всем виновата медицина. Там где она развита и доступна всем слоям населения, там люди и живут дольше. Просто их есть кому спасать, кому лечить и самое главное - чем лечить.
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Всё верно, но только ПОСЛЕ того как исключены первые три фактора.
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Так вроде ж во всех странах: курят, пьют и шумахерят. Немцы и англичане пьют много, французы и итальянцы в обед уже бутылочку вина приговаривают. Если у украинцев будут средства на лекарства, операции и обследования, если и украинцам будут вовремя оказывать экстренную помощь, мы тоже будем жить дольше. Почему бы у нас не сделать службу парамедиков, которые бы в считаные минуты могли доставить пациента с инфарктом, инсультом, с тяжелой травмой прямо в руки специалистов.
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У нас в Австралии 99,9% населения пристёгиваются в авто. В Украине сколько ? 15% ?
У нас курение практически исчезло.
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Да, ремни - это наша беда! Тут и не поспоришь. Для меня всегда было загадкой, почему наши не пристёгиваются и возят детей на переднем пассажирском.
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В Африке, наверное- из-за жары не курят. Не видел ни единого лоцмана, ни единого грузчика, ни единого практиканта. Все- некурящие, на зависть.
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у нас курение в приличной местности стало социально порицаемым давно
курят в основном в машинах по дороге с и на работу да и то электронные сигареты в основном

мест для курения практически нет
я приехал курил по пачке в день, но бросил давно, надо много общаться с людьми по работе и никто не хочет нюхать этот штын
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Ну, это как-то к здравоохранению несильно относится.
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Сердечно-сосудистые заболевания - 70%, онкозаболевания - 15%, внешние факторы ( в т.ч. ДТП и самоубийства) - 5%, 10% - остальные болезни (в т.ч. цирроз печени, диабет и т.п).
Так что основные причины смертности украинцев - хронический стресс и некачественное питание. И конечно, последствия Чернобыля.
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Сердечно-сосудистые - смело записывайте в качестве причин курево и алкоголь, а также неправильную диету с массой холестерола (и стресс, конечно).
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в мене сусіда не пив, не курив, і вмер (царство йому небесне, гарна людина була) в 48 років від раку...зате місцеві "аватари" пиють всяке гумно, їдять не зрозуміло що, палять недопалки, і ніяка холера їх не візьме!
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Так глобальные выводы не делаются. Только с помощью статистики.
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Я смотрю ролики на ютубе регулярно. Большинство женщин в возрасте 50 лет и старше - явно имеют избыточный вес.
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Британские ученые доказали: кто мало ест - худой, кто много ест - толстый.
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А кто ест только пиццу и чипсы - очень толстый Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун - Цензор.НЕТ 7650
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Это точно. Лишний вес ещё никому здоровья не додал и никого не украсил. Избавляться от него нужно в любом возрасте.
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в штатах кто беднее тот и толще, у них поесть одна из немногих доступных радостей

они могут позволить только дешевую обработанную еду которая неверорятно калорийна и с кучей вредных жиров и консервантов
позволить себе здоровый рацион могут только достаточно обеспеченные люди
органическая еда и фрукты-ягоды потянут на штуку в месяц и более
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Ну, "органическая еда" - в чистом виде разводилово; а в остальном - люди просто ленятся готовить, покупают фаст-фуд.
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я бы не был так категоричен насчет органики - курочка выращеная на зерне и открытой лужайке всяко полезнее той которой сородичи срали на голову в тесной клетке и кормили гормонами роста
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Ну, не буду спорить - тут можно только с цифрами в руках дискутировать. Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун - Цензор.НЕТ 5352
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Важно помнить что чрезмерное увлечение похуданием - тоже крайне опасно. Организм тратит скудные ресурсы на поддержание гомеостаза в норме, но страдает, например, иммунная система (рачок можно подхватить).
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вот поэтому надо часто и понемногу и не ходить голодным а то метаболизм нарушается
надо Супрун народу о метаболизме рассказать Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун - Цензор.НЕТ 4516
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Оно да, но по итогам последних выборов, ИМХО народу нужно раздать учебники природоведения для 4-го класса.
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Не помню кто сказал, может и я: просто нужно есть на пол ведра меньше.
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не буди лихо, поки тихо, бо голодом нас замордує
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коли в Києві заходжу в ТРЦ і там як на висоті 4000м без поітря то і не тільки сердцеві проблеми можуть бути.
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"Первые три номера не курево, пьянство и ДТП" а Верховная Рада, Кабмин и Президент... Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун - Цензор.НЕТ 6459
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короче все виноваты , только не я . ну как всегда. нахер такую владу выбираешь ?
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американцы тоже сильно болеют от диабета и сердечно сосудистых заболеваний, кто их вылечит тот пусть и советы даёт
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У меня сюрвейеры тут, в Гане, их четверо. Всем- за 70... Все- худые, поджарые. Впрочем, как и я. Но! Я- таки немного помладше.
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Украинцы живут на много меньше чем европейцы из-за банды , которая пришла к власти в 1991 году. Сейчас только появилась надежда на улучшение жизни в стране.
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Скоро в Украину нужно будет приглашать 'врачей без границ'. Супрун постаралась.
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Может и так. А для тебя неинайдется врача. Только паталогоанатом.
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щось не подобається мені її заява... напевне, щось знову намислила собі, щоб вкоротити нам віку!
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у тебя признаки паранойи.... Психиатр тебе поможет
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Задовбали, у нас в Америці, у нас в Австралії. Сидіть там, радійте і не лізе до нас українців з своїми порадами.
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Нормальная дурочка. Сама закрывает больницы и поликлиники. Придумывает все, что а как можно меньше тратить на медицину, а потом рассказывает о смертности украинцев. Как в анекдоте: Сидит мужик за убийство. Спрашивают :За что сидишь? За оказание медицинской помощи. У тёщи кровь пошла из носа, я ей жгут на шее затянул. Когда эту дурепу уже выгонят??????
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Особо одарённым, тупым и недоразвитый прежде чем что то гавкать нужно посмотреть статистику.
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Ну що ж "дякуючи" зусиллям "доктор смерть" - ми станемо жити ще менше.
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Она выглядит на 80 со своими советами.
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Настолько тупая что не понимает что на пенсии и зп люди не могут позволить себе нормальное питание, медицину, лекарства, спортзал, отдых, комфортные условия проживания.
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А почему так вышло, а? А потому, что такие, как ты, включая 95% этих же пенсов с 1991 года голосуют за овощей. На себя пеняйте. Спортзал ему подавай. Иди в библиотеку за книгами для начала.
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Доктора смерть поддерживают, в основном, те, кто привык к халяве. Никто из них не думает о бесплатном сыре.
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Цензор.НЕТНовиниЗдоров'яУкраїнці живуть на 10 років менше за європейських сусідів, зокрема через високу поширеність неінфекційних хвороб, - Супрун
 
 
 
 
 
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