 Українці живуть на 10 років менше за європейських сусідів, зокрема через високу поширеність неінфекційних хвороб, - Супрун

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час Національної конференції з неінфекційних захворювань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Неінфекційні хвороби посідають перше місце не лише в Україні, а й у світі як причина смертності. Водночас це хвороби, яким можна і треба запобігати. Ми маємо приділяти увагу первинній допомозі. Щоб кожна людина за найменших симптомів мала змогу звертатися до свого сімейного лікаря та лишатися здоровою", - сказала Супрун.
Вона наголосила, що МОЗ розвиватиме стратегію щодо неінфекційних хвороб, що вже ухвалена Кабміном.
"Ми помираємо на 10 років раніше, ніж наші європейські сусіди, зокрема й через високі показники поширеності неінфекційних хвороб. Якщо виконуватимуться цілі та завдання щодо боротьби з неінфекційними хворобами, Україна досягне європейських показників щодо тривалості за десятиліття", - наголосила Супрун.
Розвитку неінфекційних захворювань можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя, зокрема правильного харчування, активного фізичного навантаження, та вчасно звертаючись до лікарів за найменших симптомів хвороби.
А виявляється достатньо просто мити руки, добре, що воно ще Українців не відправляє богу молитися коли вадкохворі...
"Буде весело" (С)
Гройсман тоже еврей, но ничего общего с Беней имеет: железную дорогу в Борисполь построил, 3000 километров дорог заасфальтировал.
Тему "Зеленский сдаст все наши торты Кремлю" обсосали. Не прокатило.
Тему "Зеленский зебил" обсасывали скопом. Не прокатило
Тему "Мир смеётся над шоколадной Украиной" обсасывают до сих пор, но уже вяло.
И вот новая тема "Зелебеня уже таки делает нам дефолт! Пакупай шоколадные доллары! Только у нас! По 50! Потом мы купим у тебя обратно, по 23 !!!"
Скажите, мародёры, вы действительно считаете себя "элитой"? А на каких, собственно говоря, основаниях?
: )))))
У нас курение практически исчезло.
курят в основном в машинах по дороге с и на работу да и то электронные сигареты в основном
мест для курения практически нет
я приехал курил по пачке в день, но бросил давно, надо много общаться с людьми по работе и никто не хочет нюхать этот штын
Так что основные причины смертности украинцев - хронический стресс и некачественное питание. И конечно, последствия Чернобыля.
они могут позволить только дешевую обработанную еду которая неверорятно калорийна и с кучей вредных жиров и консервантов
позволить себе здоровый рацион могут только достаточно обеспеченные люди
органическая еда и фрукты-ягоды потянут на штуку в месяц и более
надо Супрун народу о метаболизме рассказать