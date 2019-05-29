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Все про:Міноборони (2588) миротворці (477)

 Із 1992 року майже 45 тисяч українських військових взяли участь у миротворчих операціях, - полковник Левчик

Історія участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки починається в 1992 році. За цей час майже 45 тисяч бійців ЗСУ взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях у різних регіонах планети.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України полковник Валентин Левчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

За словами офіцера, українські військовослужбовці залучалися до виконання цілого спектру завдань.

"Наші миротворці виконували бойові завдання в країнах колишньої Югославії (Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Македонія, Сербія і Чорногорія, Хорватія), на Африканському континенті (Ангола, Сьєрра-Леоне, Судан, Ліберія та Кот-д’ Івуар) в країнах Близького і Середнього сходу (Ліван, Таджикистан, Кувейт, Ірак) та інших регіонах світу. Вони проводили заходи з роз’єднання конфліктуючих сторін, відновлювали дороги та інфраструктуру, проводили розмінування місцевості, здійснювали перевезення військ, персоналу місій та цивільних осіб, проводили заходи медичної евакуації, гарантували безпеку під час проведення виборів у країнах перебування тощо, – повідомив полковник Валентин Левчик. – На превеликий жаль, 55 військовослужбовців ЗС України втратили життя під час участі у цих операціях".

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Загалом за період миротворчої діяльності України було проведено транспортування повітряним, морським і сухопутним транспортом понад 91 тисячу військовослужбовців; виконано понад 56 тисяч вильотів літаків і вертольотів, перевезено понад 200 тис. тон вантажів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129408
 
 
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У мене знайомий був у KFOR в Косово, Боснії, Хорватії. Це дійсно найкращі люди, яких не дуже багато. Звичайно, що він має пристойну пенсію і не голосував за Зе.
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Ну ось і додалось сорок пять тисяч учасників бойових дій, а то постійно дивуються звідки "ветерани" беруться! Одним з таких "ветеранів є Литвин який "потрібен країні"... С 1992 года около 45 тысяч украинских военных приняли участие в миротворческих операциях, - полковник Левчик - Цензор.НЕТ 7809
А взагалі всі ці миротворці їдуть тупо заробляти бабло, і з якого дива їм за те приписують заслуги перед державою, я особисто не розумію.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоІз 1992 року майже 45 тисяч українських військових взяли участь у миротворчих операціях, - полковник Левчик
 
 
 
 
 
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