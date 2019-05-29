 Якщо Київ і Москва погодять, зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в липні, - Волкер

Про це він сказав 28 травня під час онлайн-конференції з Вашингтона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
"Що стосується "нормандського формату", цим процесом керують Франція і Німеччина. Ми повністю підтримуємо його і уважно стежимо за ним", - зазначив офіційний представник Сполучених Штатів. Волкер зауважив, що конкретні дати ще не визначено.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".
Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.
У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.
Спустя пару минут, кричит через ограду:
- Мужчина! Я так больше не могу! Или срочно одевайте плавки, или таки давайте что-то решать!
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Пуйло протолкнёт туда Медведчука и сделает "миротворцем" под выборы...
з моїх слів. записано вірно. *****. Перестаньте вже нарешті підлизувати йому попец.
при такій організації зустрічі. вона неможлива....
- Простите, но осел подох.
- Ну, тогда верните мои $100.
- Не могу, я уже их потратил.
- Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.
- Но что вы будете с ним делать? - спросил старик.
- Я разыграю его в лотерею.
- Но вы не можете разыграть в лотерею ДОХЛОГО осла!
- Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что он дохлый.
Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу:
- Что случилось с тем дохлым ослом?
- Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот лотерейных билетов по два доллара за штуку и в результате получил $898 прибыли.
- И, что, никто не протестовал?
- Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень рассердился... ну, так я просто вернул ему его два доллара.
Мораль: маркетинг - это альфа и омега.