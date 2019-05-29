EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  751  12
Все про:нормандська четвірка (471) Волкер Курт (402)

 Якщо Київ і Москва погодять, зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в липні, - Волкер

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав імовірним часом зустрічі "Нормандської четвірки" липень, за умови погодження з Києвом і Москвою.

Про це він сказав 28 травня під час онлайн-конференції з Вашингтона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Що стосується "нормандського формату", цим процесом керують Франція і Німеччина. Ми повністю підтримуємо його і уважно стежимо за ним", - зазначив офіційний представник Сполучених Штатів. Волкер зауважив, що конкретні дати ще не визначено.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Зеленський зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі", - уряд Німеччини

Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.

У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.

Читайте: Росія виступає проти участі США в переговорах у нормандському форматі, - Держдепартамент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129405
 
 
 Топ коментарі
 
Пане Волкер. що МИ маємо узгоджувати з агресором. жодних домовленостей з хуйлом в форматі тет-а-тет. все при свідках і з відео фіксацією. всі протоколи і стінограми з підписом.
з моїх слів. записано вірно. хуйло. Перестаньте вже нарешті підлизувати йому попец.
при такій організації зустрічі. вона неможлива....
 показати весь коментар
 
та реально начнёт кочевряжиться, с целью, чтобы европейцы охладели
 показати весь коментар
 
Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришел, как договаривались, но без осла.
- Простите, но осел подох.
- Ну, тогда верните мои $100.
- Не могу, я уже их потратил.
- Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.
- Но что вы будете с ним делать? - спросил старик.
- Я разыграю его в лотерею.
- Но вы не можете разыграть в лотерею ДОХЛОГО осла!
- Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что он дохлый.
Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу:
- Что случилось с тем дохлым ослом?
- Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот лотерейных билетов по два доллара за штуку и в результате получил $898 прибыли.
- И, что, никто не протестовал?
- Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень рассердился... ну, так я просто вернул ему его два доллара.
Мораль: маркетинг - это альфа и омега. Если Киев и Москва согласуют, встреча в "нормандском формате" может пройти в июле, - Волкер - Цензор.НЕТ 7293
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тепер це не важливо, бо ми почнемо програвати від Нормандських зустрічей і тому Бєня вирішить не зустрічатися з ними.
 показати весь коментар
 
 
та реально начнёт кочевряжиться, с целью, чтобы европейцы охладели
 показати весь коментар
 
 
Циля Абрамовна однажды на курорте легла загорать около нудистского пляжа.
Спустя пару минут, кричит через ограду:
- Мужчина! Я так больше не могу! Или срочно одевайте плавки, или таки давайте что-то решать! Якщо Київ і Москва погодять, зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в липні, - Волкер - Цензор.НЕТ 2941
 показати весь коментар
 
Зачем?
Пуйло протолкнёт туда Медведчука и сделает "миротворцем" под выборы...
 показати весь коментар
 
Пане Волкер. що МИ маємо узгоджувати з агресором. жодних домовленостей з ****** в форматі тет-а-тет. все при свідках і з відео фіксацією. всі протоколи і стінограми з підписом.
з моїх слів. записано вірно. *****. Перестаньте вже нарешті підлизувати йому попец.
при такій організації зустрічі. вона неможлива....
 показати весь коментар
 
 
Це точно не тому адресату. Таке треба кловуну писати а не Волкеру.
 показати весь коментар
 
Москва буде тягнути до закінчення парламентських виборів.
 показати весь коментар
 
Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришел, как договаривались, но без осла.
- Простите, но осел подох.
- Ну, тогда верните мои $100.
- Не могу, я уже их потратил.
- Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.
- Но что вы будете с ним делать? - спросил старик.
- Я разыграю его в лотерею.
- Но вы не можете разыграть в лотерею ДОХЛОГО осла!
- Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что он дохлый.
Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу:
- Что случилось с тем дохлым ослом?
- Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот лотерейных билетов по два доллара за штуку и в результате получил $898 прибыли.
- И, что, никто не протестовал?
- Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень рассердился... ну, так я просто вернул ему его два доллара.
Мораль: маркетинг - это альфа и омега. Если Киев и Москва согласуют, встреча в "нормандском формате" может пройти в июле, - Волкер - Цензор.НЕТ 7293
 показати весь коментар
 
 
Су...а, если зю договорится с москвабадом, то французы с немцами таки приедут посмотреть как кловун станет мириться с *************?
 показати весь коментар
 
Это то есть клоун должен с ***** перетереть ,и назначить встречу?главное,что бы при терках не было Рамзана Кадырова,а то Володя как то растеряется,засмущается
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо Київ і Москва погодять, зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в липні, - Волкер
 
 
 
 
 
 вгору