 Якщо Київ і Москва погодять, зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в липні, - Волкер

Про це він сказав 28 травня під час онлайн-конференції з Вашингтона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Що стосується "нормандського формату", цим процесом керують Франція і Німеччина. Ми повністю підтримуємо його і уважно стежимо за ним", - зазначив офіційний представник Сполучених Штатів. Волкер зауважив, що конкретні дати ще не визначено.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель "нормандський формат".

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Остання на сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" відбулася 11 червня 2018 року в Берліні. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили розміщення міжнародного миротворчого контингенту ООН в ОРДЛО.

У травні того ж року відбулася зустріч Порошенка, Меркель та Емманюеля Макрона в Аахені. Президент РФ Володимир Путін не брав участі в роботі "Нормандської четвірки" з березня 2018 року, коли було зроблено спільну заяву лідерів чотирьох держав. Остання на сьогодні зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбулася в Берліні в жовтні 2016 року.

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