 Балух погодився написати заяву на переведення його до тюремної лікарні, - журналістка Івлєва

Про це пише у Facebook російська журналістка і громадський активіст Вікторія Івлєва, передає Цензор.НЕТ.

"За словами Надії Олександрівни (Єгорової. - Ред.), він має поганий вигляд. Вона розпорядилася видати Вові комплект теплого білизни. Крім того, а, може бути, і важливіше того, Балух погодився написати заяву на переведення його до тюремної лікарні. Керівництво колонії не заперечувало. Вова чекає приїзду свого адвоката, щоб остаточно вирішити про переведення", - повідомила вона.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.