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Все про:Росія (17274) в'язниця (197) політв'язні (915) Балух Володимир (228) Івлєва Вікторія (10)

 Балух погодився написати заяву на переведення його до тюремної лікарні, - журналістка Івлєва

У п'ятницю, 24 травня, Володимира Балуха відвідала уповноважена з прав людини Тверської області Надія Єгорова.

Про це пише у Facebook російська журналістка і громадський активіст Вікторія Івлєва, передає Цензор.НЕТ.

"За словами Надії Олександрівни (Єгорової. - Ред.), він має поганий вигляд. Вона розпорядилася видати Вові комплект теплого білизни. Крім того, а, може бути, і важливіше того, Балух погодився написати заяву на переведення його до тюремної лікарні. Керівництво колонії не заперечувало. Вова чекає приїзду свого адвоката, щоб остаточно вирішити про переведення", - повідомила вона.

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Балух погодився написати заяву на переведення його до тюремної лікарні, - журналістка Івлєва 01

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129404
 
 
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Тепер нікого в Україні не цікавить доля політичних в'язнів Кремля. Зе і Бєнє вони не на часі, бо гроші красти треба.
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Ви не забули хто весь час проти мене викладав картинки із цим Галустяном?
Российского друга и коллегу Зеленского внесли в базу «Миротворца»
Российского актера Михаила Галустяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Его данные появились в разделе «Чистилище» 27 мая.
Балух согласился написать заявление на перевод его в тюремную больницу, - журналистка Ивлева - Цензор.НЕТ 1686«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму», - говорится в сообщении о причинах внесения Галустяна в базу сайта.
Сообщается также, что с мая 2016 года Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия».
«В ходе президентских выборов 2018 года вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина, и инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру политика», - отмечает «Миротворец».
В сообщении также подчеркивается, что центр «Миротворец» «просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений».http://rusjev.net/2019/05/28/rossiyskogo-druga-i-kollegu-zelenskogo-vnesli-v-bazu-mirotvortsa/
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБалух погодився написати заяву на переведення його до тюремної лікарні, - журналістка Івлєва
 
 
 
 
 
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