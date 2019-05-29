 На новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА

Про це заявив заступник мера Києва Олександр Спасибко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міськдержадміністрації.
"Безпека киян – найголовніша цінність. Якщо продовжаться акти вандалізму, то розглядаємо різні варіанти заміни. Можливий варіант заміни верхнього шару склоплівки на броньоване скло", – сказав Спасибко.
За його словами, стан моста постійно перевіряється. Також проводяться регламентні роботи.
Спасибко наголосив, що для перевірки знімають і перевіряють склоплівку й на інших ділянках моста.
Міст, який з'єднує два туристичні маршрути - Володимирську гірку та Хрещатий парк, урочисто відкрили 25 травня. Під час церемонії мер Києва Віталій Кличко розповів, що площа скляної підлоги становить 70 м², він перевірив її міцність, пострибавши разом із братом Володимиром. За словами мера, вартість будівництва всього комплексу - майже 400 млн грн.
26 травня на двох скляних ділянках моста з'явилися тріщини. Представники муніципальної варти розповіли ТСН, що це сталося після опівдня, коли на мосту активно стрибала група невідомих.
Кличко назвав подію актом вандалізму і не відкидає, що по мосту стріляли. Він запевнив, що пошкоджені ділянки відновлять протягом доби.
27 травня тріснуло скло ще одного вікна оглядового майданчика моста.
Я сама поверила в этот бред с вандалами поначалу. Но потом увидела по тв, как на глазах у журналистов и , наверное, сотни 'вандалов'- покрылось сеточкой ещё одно стекло.
У сои всегда так - дороги плохие - кроты виноваты, склады с оружием- лоси виноваты, мост треснул - вандалы, а , на самом деле, виноваты свиньи, которые никак не нажрутся и вместо заявленного качества - подсовывают похожие , но недолговечные залепухи.
В Европе тоже строят мосты, сверлят горы, делая туннели, прокладывают дороги, но никто не кивает ни на каких вандалов, так как у всего должен быть запас прочности.
это Джейсон Стетхем повредил моста
Тобто звичайне скло стоїть.... Ну-ну.... Ідіть кияни на новий міст, ідіть. Пострибайте там разом з Кличками.
Київ -пішохідний міст (400 +Х00) млн.
Одеса -гойдалки з підсвіткою 4,7 млн..
Львів -білоруські автобуси (800 млн) (третина закуплених стоїть,але на наступний рік плануєтья закупити ще 100)
висновок.. по розпилу бабла Садовий тримається на рівні Києва..
Одеса щось слабо...Ганьба !!!