 На новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА

Про це заявив заступник мера Києва Олександр Спасибко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міськдержадміністрації.

"Безпека киян – найголовніша цінність. Якщо продовжаться акти вандалізму, то розглядаємо різні варіанти заміни. Можливий варіант заміни верхнього шару склоплівки на броньоване скло", – сказав Спасибко.

За його словами, стан моста постійно перевіряється. Також проводяться регламентні роботи.

Спасибко наголосив, що для перевірки знімають і перевіряють склоплівку й на інших ділянках моста.

Міст, який з'єднує два туристичні маршрути - Володимирську гірку та Хрещатий парк, урочисто відкрили 25 травня. Під час церемонії мер Києва Віталій Кличко розповів, що площа скляної підлоги становить 70 м², він перевірив її міцність, пострибавши разом із братом Володимиром. За словами мера, вартість будівництва всього комплексу - майже 400 млн грн.

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26 травня на двох скляних ділянках моста з'явилися тріщини. Представники муніципальної варти розповіли ТСН, що це сталося після опівдня, коли на мосту активно стрибала група невідомих.

Кличко назвав подію актом вандалізму і не відкидає, що по мосту стріляли. Він запевнив, що пошкоджені ділянки відновлять протягом доби.

27 травня тріснуло скло ще одного вікна оглядового майданчика моста.