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 На новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА

На пішохідно-велосипедному мосту в Києві, який було пошкоджено наступного дня після відкриття, можуть встановити броньоване скло замість захисної склоплівки.

Про це заявив заступник мера Києва Олександр Спасибко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міськдержадміністрації.

"Безпека киян – найголовніша цінність. Якщо продовжаться акти вандалізму, то розглядаємо різні варіанти заміни. Можливий варіант заміни верхнього шару склоплівки на броньоване скло", – сказав Спасибко.

За його словами, стан моста постійно перевіряється. Також проводяться регламентні роботи.

Спасибко наголосив, що для перевірки знімають і перевіряють склоплівку й на інших ділянках моста.

Міст, який з'єднує два туристичні маршрути - Володимирську гірку та Хрещатий парк, урочисто відкрили 25 травня. Під час церемонії мер Києва Віталій Кличко розповів, що площа скляної підлоги становить 70 м², він перевірив її міцність, пострибавши разом із братом Володимиром. За словами мера, вартість будівництва всього комплексу - майже 400 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 травня на двох скляних ділянках моста з'явилися тріщини. Представники муніципальної варти розповіли ТСН, що це сталося після опівдня, коли на мосту активно стрибала група невідомих.

Кличко назвав подію актом вандалізму і не відкидає, що по мосту стріляли. Він запевнив, що пошкоджені ділянки відновлять протягом доби.

27 травня тріснуло скло ще одного вікна оглядового майданчика моста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129403
 
 
 Топ коментарі
 
А могут и не поставить.... Шутка ли 16 миллионов баксов простое стекло стоило а бронированное минимум приведёт к удорожанию проекта в трое если не в четверо. Могу себе предствить как наи#али братьев-акробатьев когда они на тех небронированных стёклах пригали.... Должны были смайнать на тот бетон и похоронили бы в зале славы бокса на премию Дарвина, но Боженька идиотов бережёт... Видимо для всестороннего аудита Горадминистрации, с последующей отсидкой с почестями.) На новом пешеходном мосту в Киеве могут поставить бронестекло, - КГГА - Цензор.НЕТ 9819
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кстати 400 милионов гривен это 550!!! километров тротуара шириной 1,5 метра с укладкой из тротуарной плитки.
что нужней ????
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Хотя бы про вандализм уже заткнулись и извинились бы перед киевлянами, которые не имеют к этому ни малейшего отношения .
Я сама поверила в этот бред с вандалами поначалу. Но потом увидела по тв, как на глазах у журналистов и , наверное, сотни 'вандалов'- покрылось сеточкой ещё одно стекло.
У сои всегда так - дороги плохие - кроты виноваты, склады с оружием- лоси виноваты, мост треснул - вандалы, а , на самом деле, виноваты свиньи, которые никак не нажрутся и вместо заявленного качества - подсовывают похожие , но недолговечные залепухи.
В Европе тоже строят мосты, сверлят горы, делая туннели, прокладывают дороги, но никто не кивает ни на каких вандалов, так как у всего должен быть запас прочности.
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А у "зелёнокрасножопых" - "Во всём виноват порошенко...". Даже в граде и климаксе... Никакого разнообразия... "Соя", хоть, "поизобретательнее"... А это свидетельствует о наличии ума и фантазии...
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А чего именно "соя"? я даже гуглил как-то, но не нашел.
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"Мост хрустальный, анжинерной работы...". Не проще было кинуть хороший металлический, или железобетонный? Да и посетителей ходило-бы, больше - не забыли людей с боязнью высоты? Они ТОЧНО на него не пойдут...Правильно сказано - "Дай дураку стеклянный "хер", так он и "хер разобьёт, и руки порежет...". Уже появились первые "порезы"...
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В этой стране все, что сделано в местах общественного пользования, должно быть из чугуна, брони, стали, бронестекла и обязательно иметь антивандальную защиту. Дикари в нашем обществе никуда не делись и не денутся ещё лет 100! Посмотрите на подрастающее поколение, по вечерам с пивом и гиканьем шныряющее по спальным районам. Из них не получится уже нормальных членов общества. Это биомусор, который родит и вырастит (воспитает тут явно не подходит) себе подобных. 😀😀😀
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Що означає "могут установить бронированное стекло" ????? А на даний час стоїть звичайне віконне ????? Навіть на дахових мансардних вікнах апріорі встановлюється броньоване скло. навіть на самих маленьких 550х780мм. А по дахових вікнах люди не ходять і не скачуть.
Тобто звичайне скло стоїть.... Ну-ну.... Ідіть кияни на новий міст, ідіть. Пострибайте там разом з Кличками.
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Дай дураку стеклянный *** он его либо разобьет либо руки порежет.
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Традиция в мэров, перед окончанием мэрства, построить что эпохальное, ну чтоб распилить деньги напоследок. В Украине война, а они то мерины в ДУСю, то Марьинку достраивают .
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Сделали-бы сетку в этих окнах из стальной арматуры с ячейкой 3х3 см чтобы каблуки острые проваливались а на плоской подошве и на велике можно. И нормально. Тут тебе и прозрачность и дёшево и прочно.
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нормально було би зробити просто лед підсвітку. можливо з певними елементами скляних вікон -"розділова смуга". але.. коли вирішуєш попіаритись ,то... (
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некому клычку мозги вставить, в Украине ничего делать для быдла не можно, так как каждая гнида тем более переселенец с данбаса. будит гадить , крушить и ломать с ненавистью к Киеву и к государству,еслеб кЛычео вообще ни фига не делал а как Леня космос песни пел бы то может и не чмарили бу его.
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Кожному -своє На новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА - Цензор.НЕТ 4907

Київ -пішохідний міст (400 +Х00) млн.
Одеса -гойдалки з підсвіткою 4,7 млн..
На новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА - Цензор.НЕТ 984

Львів -білоруські автобуси (800 млн) (третина закуплених стоїть,але на наступний рік плануєтья закупити ще 100)


висновок.. по розпилу бабла Садовий тримається на рівні Києва..
Одеса щось слабо...Ганьба !!! На новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА - Цензор.НЕТ 4907
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Кризиса нет,они просто пи...т наши деньги!
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниНа новому пішохідному мосту в Києві можуть встановити броньоване скло, - КМДА
 
 
 
 
 
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