 Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".
Він зазначив, що позиція президента - "однозначна": генеральним прокурором має бути людина з юридичною освітою. Водночас до парламентських виборів відставки Луценка, ймовірно, не буде.
"Дивлячись на те, як Рада проголосувала інші звернення президента, ми чудово розуміємо, що відбуватиметься далі. Були окремі депутати й окремі політичні сили, які в повному або частковому обсязі виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках консультацій, що відбулися в АП. А більша частина вчинила, як зазвичай, - проголосувала і спробувала на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставками... Я не думаю, що це буде правильно", - сказав Разумков.
Цензор оговорочка 👍🏻
Действительно ррр 😁
пока она не стала законом
На деньги налогоплательщиков, то есть из государственного бюджета Украины.
если тебе говорят, что не за деньги бюджета ?
А платить по считам МВФ не собираетесь.
Дефолт это отказ оплаты государства по обязательствам внешнеторговых агентов . т.е. страна обязывается платить за косяки приближенных к свинарнику. Кто от дефолта пострадает? правильно свиньи и рыжая гнида ахметка. За это их активы гейропка обнулит. А бред на счет инвестиций и "экономики " это обычный соевый высер. т.к. нету ни первого ни второго. все в частных руках.
Он уже был у нас. но соевая свиномразь тогда начала усиленно доить народ .
"$ 41 млн средств вкладчиков ПриватБанка было выведено на счета комиков "Квартала 95" через кредитование связанных с Коломойский компаний. Произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которое расследовал Kroll после выведения Коломойским и компанией $ 6 млрд средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами."
Ось так просто, людина з юридичною освітою. І все? Можно бути прокурором... Не чесна і не підкупна людина, а якийсь бобік з папірцем
Интересно, его на этот раз с какого-нибудь шпиля будут снимать, или из канализации достанут?
"Буде весело" (С)