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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Зеленський (1453) Луценко (2388) Разумков Дмитро (56)

 Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков

Юрій Луценко навряд чи залишиться на посаді генерального прокурора України за президентства Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він зазначив, що позиція президента - "однозначна": генеральним прокурором має бути людина з юридичною освітою. Водночас до парламентських виборів відставки Луценка, ймовірно, не буде.

"Дивлячись на те, як Рада проголосувала інші звернення президента, ми чудово розуміємо, що відбуватиметься далі. Були окремі депутати й окремі політичні сили, які в повному або частковому обсязі виконали ті обіцянки, які відкрито давали президенту в рамках консультацій, що відбулися в АП. А більша частина вчинила, як зазвичай, - проголосувала і спробувала на цьому попіаритися. Влаштовувати додаткові шоу, пов'язані з відставками... Я не думаю, що це буде правильно", - сказав Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129401
 
   
 Топ коментарі
 
Разумков, молодой рыг, как вы с Беней придумали про дефолт круто. А народу зубы заговариваете- Луценко. Саакашвили.
А платить по считам МВФ не собираетесь.
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Теперь после видео из кабинета СНБО, Особо цікаво що у схронах Нацбанку залишилося.
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Рразумков

Цензор оговорочка 👍🏻

Действительно ррр 😁
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позиция президента - это херня на постном масле,

пока она не стала законом
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"генеральным прокурором должен быть человек с юридическим образованием...."))) т.е. президентом может быть шут гороховый, а прокурором только человек с профильным образованием?
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Щас Луценко корочку принесёт что в школу ходил.
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Луценко пора уже к старой кружке привыкать. Луценко не останется в должности генпрокурора, - Рразумков - Цензор.НЕТ 5323
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К старой дырявой...кружке...третьего тыщялетья
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А на чьи деньги она была куплена?

На деньги налогоплательщиков, то есть из государственного бюджета Украины.
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схерали ті решил, что за деньги бюджета,

если тебе говорят, что не за деньги бюджета ?
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Надо по инвентарньіх номерах узнать что стьірьіли и по договорах закупки узнать сумму ущерба. Пьі Сьі. У нас даже поломанньіе табуретки имеют номер и не дай Бог куда то денется
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Так. Кімнату РНБО викрала злочинна влада Порошенко. Є шанс врятувати таємні тюрми СБУ, поки з них не вкрали плазми.
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мародер, все знают, кроме порохоботов. У них он ничего не украл а наоборот раздает Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков - Цензор.НЕТ 4329
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Порохоботы еще знают значение слова "мародер". Кстати, по употреблению этого слова можно очень точно отслеживать определенную категорию населения
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Теперь после видео из кабинета СНБО, Особо цікаво що у схронах Нацбанку залишилося.
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Из кабинета администрации президента, где оборудование было куплено на частные деньги. Как же легко зебилов разводить.
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Всё оборудование в госструктурах , в том числе и администрации президента Украины куплено за государственные деньги из бюджета Украины.
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циголко вякает за личный кошт мародера куплено.. Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков - Цензор.НЕТ 8839
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быдлу в любом варианте ничего не перепадет, и тут оно чем то похоже на Кало-мойшу. тому дефолт нестрашен потому что все в твердой валюте за границей, а вам, голодранцы зубожилые, потому что в одном кармане пусто, а в другом ни#уя!
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тю, для мародера и егот фирмы то раз плюнуть. Изготовили небось шоколад в позолоченой обертке. Главное температуру в хранилище не повышать. Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков - Цензор.НЕТ 8703
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Да штош вы Юру без ножа режете??!!Ну раз сказали,два...
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юра мечтает досидеть до конца выборов - ну шо б подельники успели "мандаты" получить, а то стремно без депутатской "брони"!!!!!
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а если неприкосновенность снимут? тогда только тикать.
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Досиживать он будет после выборов вместе с пэтей
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Рада не такая? Отлично, пусть клоун указ подпишет, а если рада не одобрит - тогда можно будет на нее пинать. Но тогда надо будет назвать фамилию кого вместо него, и вот тут лохов не хотят огорчать.
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Зе сказал,шо у зрады есть 2 месяца,шоб снять картавого,1,5ка,и грыцька.
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нельзя так резко генитального алкаша пугать. уйдет в запой и не вернется. А ему придется отвечать за бриллиантовые мыролюбные реформы. а какой с него ответчик если он лыка не вяжет?
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На данный момент в Слуге Народа центровая фамилия.Шото не нравится?
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Звичайно, що Юра не буде прокурором при Зеленськом. Питання лише в тому кого взагалі вони знайдуть Луценко не останется в должности генпрокурора, - Разумков - Цензор.НЕТ 2843
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Не поставлять, бо вони погано керовані Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков - Цензор.НЕТ 837
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еще царевать толком не начали, а прокурор уже нужен свой
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До речі, головна ознака, за якою будь-де за 5 секунд розпізнаєш "русській мір" - викручені лампочки та виламані унітази перед виїздом...
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Разумков, молодой рыг, как вы с Беней придумали про дефолт круто. А народу зубы заговариваете- Луценко. Саакашвили.
А платить по считам МВФ не собираетесь.
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а что не так с дефолтом? он однозначно нужен. И его отсутствие только на лапу свиномрази.
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Що після того буде з нашими пенсіями?
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а что сейчас с мыролюбно отреформированными пенсиями?
Дефолт это отказ оплаты государства по обязательствам внешнеторговых агентов . т.е. страна обязывается платить за косяки приближенных к свинарнику. Кто от дефолта пострадает? правильно свиньи и рыжая гнида ахметка. За это их активы гейропка обнулит. А бред на счет инвестиций и "экономики " это обычный соевый высер. т.к. нету ни первого ни второго. все в частных руках.
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долдон, платити все-одно доведеться. Інакше будь-яка власність держави за кордоном може арештовуватися. Наприклад, вагони Укрзалізниці міжнародних перевезень..., тощо.
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скажи ка долдон. а кому принадлежат вагоны? разве госсударству Украина?
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Бачу, що ти мрійник. Вони самі собі очі не виклюють. Просто вони переведуть свої гроші у долари, а з тебе зроблять жебрака. Інші працюватимуть за пайку, а будеш рипатися, то на кічу тебе...
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а сейчас что не так? разве это не итоги мыролюбного свинореформизма?
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Звичайно, що не так. Зроблять пенсії 15 баксів і буде тобі так.
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понятно.... дальнейшее объяснение вам считаю бессмысленной затеей.
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Этому москалю именно такой курс желателен
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он уже был , при помощи сатановской - гонтаревой в 14 году. И сколько он таким продержался? два, три дня?
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это в залесье был такой курс - у нас не было
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был. но не долго продержался. Вот и весь дефолт.
Он уже был у нас. но соевая свиномразь тогда начала усиленно доить народ .
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я пока при памяти - у нас не было. судя по всему Вы крепко осведомлены, что такое дефолт - дальше не надо
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я в курсе. И я помню как у русни дефолт проходил. Это было летом как раз так русня из крыма не могла уехать т.к. привозила свои деревянные а потом их меняла на гривню. Но когда у них доллар подскочил они свои вещи продавали чтобы билет домой купить. К стати у русни обычное поголовье не пострадало. Этот дефолт на них никак не отразился.
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та ладно - много стонов было с той стороны когда жрать было нечего и зарплаты и пенсии перестали платить
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Надо как то растрьінькать ЗВР, при том так, чтоб никто не придолбался,мол незаконно, а куда ? Еще и бьістро надо, тут нужет талант, таланище.Глупо обьявлять дефолт имея золотой запас
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Їм думати не треба, бо необхідно лише вказівки виконувати.
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В цепочку Петя и хло как-то верится больше.
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між іншим, Гкнпрокурора знімає і призначає Верховна Рада. Президент лише має право вности кандидатуру на призначення, але аж ніяк не на зняття.
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Так може розформувати Генпрокуратуру. Справи її нікудишні, один галас і ганьба. За 5 років - жодного патріотичного вчинку, чи гучної справи. Лише скандали і галас на пустому місці. Пора ту інституцію втопити в ополонці.
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по материалам ГПУ за 4 года государству возвращено 5,5 млрд$. за это же время хозяин Шута Горохового, некий Кало-мойский, украл из Приватбанка 6 млрд $ вкладчиков.
"$ 41 млн средств вкладчиков ПриватБанка было выведено на счета комиков "Квартала 95" через кредитование связанных с Коломойский компаний. Произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которое расследовал Kroll после выведения Коломойским и компанией $ 6 млрд средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами."
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Из них только 1.5 миллиарда ******** возвращали государству три раза! Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков - Цензор.НЕТ 7178
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" генеральным прокурором должен быть человек с юридическим образованием."
Ось так просто, людина з юридичною освітою. І все? Можно бути прокурором... Не чесна і не підкупна людина, а якийсь бобік з папірцем
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Ну,как сам Богдан. Юридическое образование есть, а совести ни на грамм.
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Пискуну приготовиться... ПРактически новое лицо.
Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков - Цензор.НЕТ 8574
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Лучше бы этому господину оставаться люстрированым и меньше гавкать.
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А пэтя на этом калнале разве не рекламировал свою пыку?
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Как бы Генпрокурор назначается на 5 лет. так что до 12 мая 2021 кода Луценка не трожь.
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как бы выдадут югику новую кружку и ложку с дыркой и отправят в лукьяновку.
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Так это Шокин должен щас прокурором быть, походу.
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Наркомана - в прокуроры ! Луценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков - Цензор.НЕТ 7403
Интересно, его на этот раз с какого-нибудь шпиля будут снимать, или из канализации достанут?

"Буде весело" (С)
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лучше расскажи о потужном свиноремонте дорог с элементами мыролюбства. Сколько там по версии свиномрази отремонтировать? 30000 км?
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А в попугаях отремонтировано дорог, на много больше!
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Саакашвили с юридическим , как раз возвращается!
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Ритуал посвящения в рыцари ордена "Рошен".
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Луц не сможет расстаться с должностью генпрокурора. И проживет с ней еще годы. В палате генпрокуроров, второй этаж, предпоследняя палата слева.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛуценко не залишиться на посаді генпрокурора, - Разумков
 
 
 
 
 
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