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Все про:Святаш (5) Райнін (31)

 Екс-глава АП Райнін може повернутися до Харкова і стати першим заступником голови облради, - Святаш

Екс-глава Адміністрації президента Петра Порошенка Ігор Райнін може змінити на посту першого заступника глави Харківської обласної ради Віктора Коваленка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив народний депутат України Дмитро Святаш.

"Щойно дізнався про аферу, яку готують у Харківській обласній раді. На сесії в четвер збираються поміняти Коваленка на Райніна - людину, місце якій не в президії облради, а на лаві підсудних", - заявив політик.

Керівник фракції БПП в обласній раді Віктор Коваленко є першим заступником голови облради VIII скликання Сергія Чернова, який підтримав ініціативу мерів Одеси і Харкова Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса зі створення політичної сили, яка об'єднає регіональних і місцевих лідерів на позачергових парламентських виборах.

Про це президент Української асоціації місцевого самоврядування Сергій Чернов минулого тижня заявив агентству "РБК-Україна".

"Я підтримую ідею і людей, які виступають за розвиток регіонів, поглиблення реформи децентралізації та посилення місцевого самоврядування. Останнім часом реформа дещо пригальмувала, сьогодні існує небезпека, що процес може бути заморожено", - підкреслив глава Харківської обласної ради.

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Таким чином, якщо екс-глава АП Ігор Райнін займе пост свого заступника в обласній організації БПП "Солідарність" Віктора Коваленка, а Сергій Чернов потрапить у парламент за списком "партії Кернеса-Труханова", то екс-керівник АП очолить обласну раду.

При цьому Ігор Райнін, за словами Святаша, при переобранні 1 заступника голови облради розраховує на голоси депутатських фракцій "Опоблоку" і "Відродження".

"Дуже сподіваюся, що депутати облради не братимуть участі в такій ганьбі", - підкреслив народний депутат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129398
 
 
 Топ коментарі
 
Повылазило дерьмо всякое, выбранное харьковским быдлом. Интересно, рыг-святаш долги вернул? Оно там вроде французскому банку не вернуло немалый кредит...
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Свиноферма уже в открытую снимает вышиванки и злыгается с рыгами
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Дааа! Райнін в арєндє був

Экс-глава АП Райнин может вернуться в Харьков и стать первым заместителем председателя облсовета, - Святаш - Цензор.НЕТ 5191
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Свиноферма уже в открытую снимает вышиванки и злыгается с рыгами
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Повылазило дерьмо всякое, выбранное харьковским быдлом. Интересно, рыг-святаш долги вернул? Оно там вроде французскому банку не вернуло немалый кредит...
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хрен он повернул а не деньги. Мало того нанимает бандюков и те угрожают дзержинскому райсуду, где решается вопрос этого гандона.
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лучше вернись, петин дружбанчик, сразу к себе домой в ад.
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Распальцовка у переводчицы с поросячего зачётная
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так, за гроші Пороха була відбудована ППО Києва! а ти ЩЕ КОГОСЬ ЗНАЄШ, хто б вкладав кошти в армію??? Які ж ви лайномети...як зарядили вас цим самим лайном канали олігархів, яким Порох наступив на мошонки, так ви ним і пуляєте досі...Таке саме лайно з-за порєбріка за Зєголобородька...Нагадати? Жирік, Охлобистін, Азіров, Порєчєнков...та інша сволота...Вся нечість злазиться знову в Україну, хто допомагав ЗЕКу кешем вивозити в КАМаЗах наші податки та золотовалютні запаси...Запроданці!
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Фінансові звіти про вкладення власних коштів паном Петром покажете? Він чомусь їх в декларації не вказав. Дивно, правда?
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в якій декларації??? про доходи???ти хоч спочатку розберись, чим відрізняються доходи від витрат, зєбілоїд...
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За власний кошт пана Петра його арендовали. До речі Протиповітряна оборона Києва, за словами порохоботов, теж за рахунок пана Петра була встановлена. У світлі останніх подій боюся навіть припустити що з нею тепер.
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А при чем тут вечный депутат святош? Долги пусть вернет французам
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Глядя на эту ехидную и борзую улыбку и невероятную фамилию к этой роже---как же охота ощутить тяжесть и прохладу металла в руке в виде Маузера!
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Может он и Порошенко к Кернесу в помощники заберет , ну может главным по вывозу мусора ?
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Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать свои мысли яснее.
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это когда вы кернесу жопу до блеска вылизываете?
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Та Грановский все сладкие места метит---где и мочи (ударение на первом слоге) с мочой у гада есть столько?
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Пан Петро теж може тепер колясочником у Кернеса працювати. Вiн майстер лайно проштовхувати. Екс-глава АП Ігор Райнін може повернутися до Харкова і стати першим заступником голови облради, - Святаш - Цензор.НЕТ 7782
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а такі, як ти, з цього самого лайна й зроблені...
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Ого, Юра уже печатает мнения оплотовцев на главной) Шо такое, жизнь дала трещину или таковы новые веяния в наше время? Обязательно не забудь донести до аудитории мнения Пушилина и Пахи Губарева, это очень важно для нас.
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Я проти політичного переслідування регіоналів і шоколадників.

Я за посадки, посадки, посадки...
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Так він на пенсію ніколи не вийде - бо ніколи не працював. Відпустіть його - хай ділом займеться.
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Пока у нардепа Святаша есть депутатская неприкосновенность, долги можно не отдавать.
Но если у депутатов неприкосновенность отменят, карьера харьковского кидалы закончится в один день.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕкс-глава АП Райнін може повернутися до Харкова і стати першим заступником голови облради, - Святаш
 
 
 
 
 
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