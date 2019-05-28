 Вжиті заходи дозволили не допустити зовнішнього впливу на європейські вибори, - глава Європарламенту Таяні

Про це заявив у вівторок на прес-конференції в Брюсселі голова ЄП Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вжили всі можливі контрзаходи, щоб не допустити здійснення впливу на голосування європейських громадян. Ми займали дуже чітку позицію з цього питання", - сказав Таяні журналістам після свого виступу перед главами держав і урядів на неформальному саміті ЄС, присвяченому підсумкам виборів до Європарламенту.

Він відзначив зусилля Єврокомісії (ЄК) на цьому напрямі і спеціально - роботу члена ЄК з цифрового суспільства Марії Габріель.

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"Нам відомо, що псевдоновини надходили, щонайменше, з 15 неєвропейських (не входять в ЄС - ІФ) країн, і ми прийняли всі заходи, щоб уникнути впливу на європейських громадян під час їх голосування", - зазначив він.

Таяні також нагадав, що Європарламент домовлявся з цього питання з главою компанії Facebook Inc Марком Цукербергом з метою перешкодити будь-яким зовнішнім спробам впливати на голосування громадян.

"Якщо ми тепер виявимо, що такі спроби були, ми будемо діяти", - заявив голова Європейського парламенту.

Нагадаємо, 23-26 травня відбувались вибори до Європарламенту. Більшість у ньому зберегли центристські партії.