 Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО для тиску на Київ у питанні мови, - Волкер

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це він сказав під час відеоконференції.

"Я вважаю, що Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як інструмент тиску на це питання. Перед Україною стоять важливі зовнішні виклики - вторгнення й окупація Росією. Це те, що має турбувати кожного члена НАТО включно з Угорщиною. І я думаю, блокування зустрічей комісії НАТО-Україна є помилкою, хоча я підтримую переговори і вирішення питання щодо мови угорської меншини в Україні", - сказав Волкер.

Він зазначив, що зараз Угорщина продовжує блокувати засідання комісії Україна-НАТО та висловив сподівання, що ситуація вирішиться за нового президента.

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"Зараз немає жодного прогресу щодо зняття вето Угорщини на зустрічі між Україною і НАТО. Сподіваюся, що з обранням президентом Володимира Зеленського, рідною мовою якого є російська, але він також розмовляє і українською, буде домовленість між Україною й Угорщиною про те, як вирішувати питання національних меншин, їхні права спілкуватися рідною мовою і водночас забезпечити, щоб громадяни України, всі вони, також вивчали і використовували українську у спілкуванні. Це треба вирішити", - резюмував дипломат.

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