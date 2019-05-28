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 Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО для тиску на Київ у питанні мови, - Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО для тиску на Україну в мовному питанні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це він сказав під час відеоконференції.

"Я вважаю, що Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як інструмент тиску на це питання. Перед Україною стоять важливі зовнішні виклики - вторгнення й окупація Росією. Це те, що має турбувати кожного члена НАТО включно з Угорщиною. І я думаю, блокування зустрічей комісії НАТО-Україна є помилкою, хоча я підтримую переговори і вирішення питання щодо мови угорської меншини в Україні", - сказав Волкер.

Він зазначив, що зараз Угорщина продовжує блокувати засідання комісії Україна-НАТО та висловив сподівання, що ситуація вирішиться за нового президента.

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"Зараз немає жодного прогресу щодо зняття вето Угорщини на зустрічі між Україною і НАТО. Сподіваюся, що з обранням президентом Володимира Зеленського, рідною мовою якого є російська, але він також розмовляє і українською, буде домовленість між Україною й Угорщиною про те, як вирішувати питання національних меншин, їхні права спілкуватися рідною мовою і водночас забезпечити, щоб громадяни України, всі вони, також вивчали і використовували українську у спілкуванні. Це треба вирішити", - резюмував дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129396
 
   
 Топ коментарі
 
Мадяри ще одна країна з фантомними імперськими болями
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Учитесь у врага. Лояльность -подобно проституции. Надо не бояться защищать свои интересы.
Гос.язык украинский. Кому не нравится : - на х...
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Для Угорщини нема іншого шляху, ніж тиснути на всіх у цьому питанні. Не можуть вони вивчати інші мови, окрім німецької. Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Киев в вопросе языка, - Волкер - Цензор.НЕТ 2113
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на счёт давление в вопросе языка - да, это ошибка, но и поддержка глуповатого общество не может быть слепым, как любовь.
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Мадяри ще одна країна з фантомними імперськими болями
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а шо, надо для этого дональда использовать, он заодно обдерет венгрию, как липк, за предлагаемые услуги Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Киев в вопросе языка, - Волкер - Цензор.НЕТ 8790
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Для Угорщини нема іншого шляху, ніж тиснути на всіх у цьому питанні. Не можуть вони вивчати інші мови, окрім німецької.
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почему-то китайцы и турки свободно владеют и английским и французским.
а мадяры неумные тольео немецким. ну и твоим арабским с переводчиком.
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Треба було в НАТО спочатку Україну взяти, а потім - Угорщину. Якась та Угорщина не з того тіста зроблена.
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когда Венгрию брали в НАТО, Украина бежала в обратном направлении подписывать бегом "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", так что с правильного теста сделана как раз Венгрия
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та ні, вона хоче, щоб угорці в Україні не вміли говорити українською. Яке там тісто? Хіба гниле й забродило.
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кто тебе такое сказал чтобы не умели? как раз наоборот, чтобы умели, еще и на венгерском умели
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Так і українці за те. То до чого це мадярське теліпання, що Україна в НАТО погана?
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потому что украинцы "за те" только на словах, на деле власти хотят чтобы все говорили только на украинском, учили только украинский и на украинском же.
примерно так
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Та ні, то місцеві угорці роздувають ні з чого проблему, мабуть не без підтримки правих угорських партій. Чи ти дійсно думаєш, що в Україні, з такими слабкими й корумпованими політичними силами дійсно знайшлися реальні діячі, які хочуть чи можуть задавити мадярську діаспору? Надумана реальність - там українську реальність підняти не можуть, а когось давити - це з розряду фантазій. Це угорці роздувають проблему з нічого, з націоналістичної позиції.
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проблема есть, более того, даже для разблокирования диалога сам Климкин с министром образования вел переговоры с диаспорой, о том что проблема существует и о чем договорились писали все СМИ, но вот уже год прошел а воз и ныне там, Венгрия продолжает блокировать, о чем заявила примерно через месяц после переговоров, а эти продолжают истерить, только почему-то в СМИ, а не в переговорной или хотя бы в ВР.
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Та тому що угорці не хочуть жити в такій країні. Хіба ні?
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что значит не хотят? тут истерика была по поводу паспортов, говорили что чуть ли не каждый первый там с паспортом ЕС, так хотят или нет? у них как раз есть возможность покинуть ее в любой момент, но они почему-то этого не делают
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Отстаньте от Украины!!! Дайте ей время навести в стране порядок, а потом лезьте со своими советами!!!
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Учитесь у врага. Лояльность -подобно проституции. Надо не бояться защищать свои интересы.
Гос.язык украинский. Кому не нравится : - на х...
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да пусть пипикают на каком хотят,а вот учиться,наследство оформить,пенсию,документы-только на государственном. не знаеш-учи или бери переводчика,не хочеш - бомжуй без прав!
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Шантажировать Украину, как ей жить, никому не позволено, если НАТО хочет быть без Украины, это их право.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУгорщина робить помилку, використовуючи НАТО для тиску на Київ у питанні мови, - Волкер
 
 
 
 
 
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