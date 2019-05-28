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 Окупація Росією Криму та Донбасу не може бути перешкодою для підготовки вступу України в НАТО, - Волкер

Бойові дії на Донбасі викликають занепокоєння у союзників по НАТО, але агресія Росії не може вважатися перешкодою для підготовки України до членства в Альянсі.

Про це у вівторок під час відеоконференції заявив спеціальний представник Державного департаменту США у переговорах по Україні Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Той факт, що Росія окупує частину України і продовжує бойові дії в Україні, є предметом занепокоєння, оскільки країни НАТО не хотіли б бути втягнуті у конфлікт. В той же час, ми можемо таким чином надіслати невірне послання Росії, мовляв, все, що вона має зробити – це атакувати країну, і ця країна не зможе вважатися кандидатом на вступ до НАТО. Я думаю, ми достатньо чітко дали зрозуміти - ми продовжуємо дотримуватися взятих у Бухаресті (на саміті НАТО 2008 року) зобов'язань, що одного дня Україна стане членом НАТО. Ми хочемо працювати разом з Україною з тим, щоб відповісти на всі виклики, з якими вона стикається, щоб створити для неї якомога кращу позицію, щоб НАТО могло розглянути питання щодо розширення, коли Україна також буде до цього готовою", - наголосив американський дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО для тиску на Київ у питанні мови, - Волкер

Він назвав події на Донбасі "гуманітарною трагедією", адже найбільше страждає населення цих регіонів, яке потребує всієї можливої підтримки й допомоги як з боку уряду України, так і від міжнародної спільноти.

"У тому, що стосується євроатлантичних прагнень України, ми рішуче її підтримуємо. Ще треба багато зробити у всіх секторах – у зміцненні демократичних інституцій, у боротьбі з корупцією, в економіці… У частині відносин з НАТО – також мають бути зусилля із досягнення взаємосумісності та реформування оборонного сектору, як і продовження внеску у спільну безпеку в Європі", - додав спецпредставник Державного департаменту США.

Читайте також: США продовжать постачати Україні зброю, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129395
 
   
 Топ коментарі
 
Опять наступил паРашкинцам на больной мозоль Волкер... Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер - Цензор.НЕТ 4343
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На эту тему даже стебаться не хочется... Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер - Цензор.НЕТ 1776
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а откуда инфа про серверы? от алкоголика Данилюка который улицы попутал и ищет то чего там никогда не было?
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А могилу Украину доведе?
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Опять наступил паРашкинцам на больной мозоль Волкер...
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Ага , счас Зеро будет готовить в НАТО . Может губернией России .
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а откуда инфа про серверы? от алкоголика Данилюка который улицы попутал и ищет то чего там никогда не было?
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І цей довбень знімає все на телефон, і викладає це в інтернет. Ось тут мали бути сервера з секретною інформацією... Тварина набагато розумніша ніж той "секретар РНБО"...
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щааа, дурики начнёт триндеть о границе итд. откройте старые коментарии и прочтите, что вам писалось.
только в этом принципе НАТО преЗе не причём, а вот голосование зебилов может оказаться якорем.
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вступити в НАТО - то навіть не досягнення - то мати престиж, тому й спонукає до певних обов'язків.
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за полтинник тыщ баксов в месяц курт трампа сделает приныцессой винницкой Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер - Цензор.НЕТ 7737
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***** думало що всіх переграло, а тут такий облом.
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Волкер, возьмите нас уже сейчас, а то Зеленский побежит в мОРДОР и медведчуку придётся прятать кондитера у себя на вилле😂
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Напомню. Если бы тогда в начале 2008г в Бухаресте Украину и Грузию взяли официально кандидатами---а это ждали мы а они обещали, то и войны с Грузией не было бы тогда и у нас тем более позже! А теперь ляпать можно---но не все забыли.
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Лавров принял делегацию запрещенных в России талибов




Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер - Цензор.НЕТ 3427

В Москве прошло торжественное заседание, посвященное столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. В нем приняла участие и делегация запрещенного в России движения "Талибан".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к полному выводу из Афганистана иностранных войск. "Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами", - цитирует его агентство ТАСС.
Лавров отметил, что совместная борьба с международным терроризмом содействует углублению доверия и взаимодействия между двумя странами. В качестве общего врага была названа террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой также запрещена в России.
Радио "Свобода" квалифицирует московскую встречу как очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане. Оно также сообщает, что Лавров встретился с делегацией талибов, которую возглавлял мулла Барадар Ахунд.
В переговорах участвовали видные афганские политики и старейшины, включая бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Официальные представители властей в Москву не приехали, поскольку афганское руководство, в отличие от российского, воздерживается от прямых контактов с талибами.
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Не может быть препятствием именно для "подготовки" . Даже для вступления в ЕС непреодолимым препятствием является наличие территориальных споров с соседями , для НАТО тем более . Ту же Сербию ни туда , ни туда не пускают из-за нерешенности проблемы Косова . Смысл сего в этом "не может быть препятствием для подготовки" .
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Подготовка для вступления в НАТО процесс длительный, а за это время наши проблемы будут решены - походу, Курт, что-то знает.
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Ну нарешті сьогодні щось позитивне.
Дорогу здолає той, хто йде.
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подготовке не может помешать ни что.
а вот конкретному дню вступления в нато это помешает 100%
подготовка будет вечной)))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОкупація Росією Криму та Донбасу не може бути перешкодою для підготовки вступу України в НАТО, - Волкер
 
 
 
 
 
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