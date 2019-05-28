 Окупація Росією Криму та Донбасу не може бути перешкодою для підготовки вступу України в НАТО, - Волкер

Про це у вівторок під час відеоконференції заявив спеціальний представник Державного департаменту США у переговорах по Україні Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Той факт, що Росія окупує частину України і продовжує бойові дії в Україні, є предметом занепокоєння, оскільки країни НАТО не хотіли б бути втягнуті у конфлікт. В той же час, ми можемо таким чином надіслати невірне послання Росії, мовляв, все, що вона має зробити – це атакувати країну, і ця країна не зможе вважатися кандидатом на вступ до НАТО. Я думаю, ми достатньо чітко дали зрозуміти - ми продовжуємо дотримуватися взятих у Бухаресті (на саміті НАТО 2008 року) зобов'язань, що одного дня Україна стане членом НАТО. Ми хочемо працювати разом з Україною з тим, щоб відповісти на всі виклики, з якими вона стикається, щоб створити для неї якомога кращу позицію, щоб НАТО могло розглянути питання щодо розширення, коли Україна також буде до цього готовою", - наголосив американський дипломат.
Він назвав події на Донбасі "гуманітарною трагедією", адже найбільше страждає населення цих регіонів, яке потребує всієї можливої підтримки й допомоги як з боку уряду України, так і від міжнародної спільноти.
"У тому, що стосується євроатлантичних прагнень України, ми рішуче її підтримуємо. Ще треба багато зробити у всіх секторах – у зміцненні демократичних інституцій, у боротьбі з корупцією, в економіці… У частині відносин з НАТО – також мають бути зусилля із досягнення взаємосумісності та реформування оборонного сектору, як і продовження внеску у спільну безпеку в Європі", - додав спецпредставник Державного департаменту США.
с варованых серверов?
только в этом принципе НАТО преЗе не причём, а вот голосование зебилов может оказаться якорем.
В Москве прошло торжественное заседание, посвященное столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. В нем приняла участие и делегация запрещенного в России движения "Талибан".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к полному выводу из Афганистана иностранных войск. "Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами", - цитирует его агентство ТАСС.
Лавров отметил, что совместная борьба с международным терроризмом содействует углублению доверия и взаимодействия между двумя странами. В качестве общего врага была названа террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой также запрещена в России.
Радио "Свобода" квалифицирует московскую встречу как очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане. Оно также сообщает, что Лавров встретился с делегацией талибов, которую возглавлял мулла Барадар Ахунд.
В переговорах участвовали видные афганские политики и старейшины, включая бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Официальные представители властей в Москву не приехали, поскольку афганское руководство, в отличие от российского, воздерживается от прямых контактов с талибами.
Дорогу здолає той, хто йде.
а вот конкретному дню вступления в нато это помешает 100%
подготовка будет вечной)))